Скандалы недели: трагедия в Кемерово, фонд для дольщиков и ВИП-подсудимый из Балтасей

Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней

Фото: Олег Тихонов

Практически весь новостной поток на уходящей неделе был сконцентрирован на трагедии в Кемерово — пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, сейчас устанавливаются причины произошедшего и ведется поиск реальных виновников трагедии. Тем временем в Татарстане появились новые дольщики, несколько лет ожидающие свои квартиры, а неравнодушные жители республики пытаются бороться со строительством нового ЖК. Также мы узнали о печальной статистике по выбору татарского языка для сдачи ОГЭ, несмотря на огромную работу по популяризации татарского среди школьников. Помимо этого, на предправления лопнувшего «ИнтехБанка» было заведено уголовное дело, а АСВ потребовало у одной из крупнейших бизнес-групп Закамья вернуть многомиллионные долги. Подробнее об этих и других событиях — в итоговом материале «Реального времени».

Трагедия в «Зимней вишне»

В воскресенье, 25 марта, в центре Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Общее число жертв составило 64 человека. Большая часть из них — дети. По словам главы СК РФ Александра Бастрыкина, в настоящее время рассматриваются две основные версии трагедии — неисправность системы противопожарной безопасности и поджог.

По делу о гибели людей во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» были арестованы: управляющая ТЦ, технический директор, руководитель и сотрудник компании, обслуживавшей противопожарную сигнализацию и охранник торгового центра, сидевший за пультом пожарной охраны. О том, ответят ли за произошедшее первые лица, а не «стрелочники», по просьбе «Реального времени» подробно высказался генерал ФСБ Александр Михайлов.

Во вторник в Кемерово прошел стихийный митинг — несколько тысяч местных жителей требовали расследования причин пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» и отставки правительства региона во главе с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Отметим, что Тулеев не приехал на место ЧП, не выступил перед людьми на митинге, а затем и вовсе назвал часть митинговавших «бузотерами». Несколькими днями позднее губернатор перечислил свой заработок за один день на счет помощи семьям погибших при пожаре в ТЦ — сумма составила 5724 руб. 12 коп. По мнению экспертов, судьба Тулеева уже предрешена и его сменит, скорее всего, силовик из Москвы.

В день митинга в Кемерово прибыл президент РФ. Фото kremlin.ru



В день митинга в Кемерово прибыл президент РФ. Он возложил цветы у мемориала, встретился с инициативной группой пострадавших от пожара, а также провел совещание с губернатором Кемеровской области, главой МЧС, министром здравоохранения РФ и председателем СК РФ — полную стенограмму встречи вы можете найти здесь.

Отметим, что трагедия 25 марта отразилась в том числе и на Татарстане: проверки ТЦ с развлекательными зонами начались уже во вторник, почти каждый рейд прокуратуры не обходится без учебной тревоги. Организации и частные лица массово скупают огнетушители.

Новые дольщики-«ждуны» и спорный ЖК от финского застройщика

На уходящей неделе появились новости о долгожданном Фонде для дольщиков Татарстана. Основные моменты: его руководителем может стать молодой сотрудник Республиканского фонда поддержки Иван Новиков, организационная работа по созданию фонда еще не завершена (ориентировочно, фонд начнет работу в апреле), также планируется рассмотреть вопрос о передаче фонду части земельного участка, принадлежащего Республиканскому фонду поддержки, площадью порядка 20 га

К сожалению, в полку дольщиков-«ждунов» прибыло: на карте Казани вырос новый долгострой — в Авиастрое. Речь идет идет о доме в ЖК «Взлетная полоса». С декабря 2016 года застройщик ИСК «Варикус» неоднократно переносил сроки сдачи объекта. Не доверяя новым обещаниям о скором новоселье, люди пожаловались в прокуратуру. Девелопер, в свою очередь, убеждает, что в скором времени дом будет сдан, а проблем у строительной компании нет. Тем временем в здании, где еще не получили разрешение на ввод, по сообщениям дольщиков, уже живут люди.

Также в Казани прошел брифинг по возведению спорного жилого комплекса от финского застройщика ЖК Taloni. По настоянию экологов площадь застройки сократилась, изменилась планировка комплекса, но жителей ближайших домов это решение не устраивает. Активисты выразили готовность помешать стройке, как только начнутся активные работы. При этом компания «ЮИТ» планирует начать строительство первой очереди уже в апреле — июне этого года.

На карте Казани вырос новый долгострой — в Авиастрое. Речь идет о доме в ЖК «Взлетная полоса». Фото предоставлено дольщиками

Весенняя распродажа недвижимости

Конкурсные управляющие «Фон-Ривьеры» и ЗАО «ФОН» (входят в ГК «ФОН») выставили на торги почти полсотни объектов и имущественных прав двух фирм-банкротов Анатолия Ливады. В конце года это имущество оценили почти в 793,5 млн рублей. В перечне — квартиры, офисы, здания, инженерные сооружения и даже доля в уставном капитале еще одной «фоновской» фирмы. Подробнее о распродаже вы можете узнать из материала «Реального времени».

К слову о распродаже: на уходящей неделе аналитическая служба «Реального времени» изучила последние предложения на земельном рынке и рынке коммерческой недвижимости Казани и узнала, что Алексей Семин активно избавляется от своих казанских активов: продает «останки» печально знаменитого ТЦ «Адмирал» за 800 млн рублей и ТЦ «Грани» за 600 млн, пытается окончательно «съехать» с «Молодежного» проекта (или же найти на него соинвестора), выставив на продажу и пару недостроенных отелей.

Кроме того, Фариз Мухтаров, недавняя жертва саратовского рэкетира, продает «Строительную компанию «Рафф» за 1 млрд рублей и, не осилив стройку в Нестеровском овраге самостоятельно, пытается продать там землю или найти как и Семин соинвестора. Помимо этого, на продажу выставлены 10 га земли, когда-то принадлежавших экс-помощнику Рустама Минниханова.

«Провал» по татарскому языку в школах

В четверг Минобрнауки Татарстана озвучило крайне любопытные данные об изучении татарского языка в школах. Как язык сдачи экзамена татарский выбрали 73 человека (и количество уменьшается). Для сравнения, в 2017 году более тысячи школьников изъявили желание пройти экзамены на родном языке, но реально воспользовались этой возможностью лишь 393 человека.

На допросе задержанные сознались, заявив, что закопали 2 млн рублей на берегу Меши, а оружие утопили. Фото: Следком по РТ



Арест убийц казанского предпринимателя и дело главы балтасинского исполкома

В Казани были арестованы убийцы безработного «предпринимателя» в Константиновке. Поясним: группу из семи безработных казанцев с судимостями за кражу и наркотики подозревают в серии нападений на людей с деньгами. По версии Следкома, прошлой весной пятеро из них на трассе похитили питерского бизнесмена и пять дней избивали его, требуя 15 млн рублей. Проводя обыски по этому делу, силовики нашли гильзы от пистолета ПСМ, которые оказались идентичны найденным на месте декабрьского убийства «обнальщика» в Константиновке. На допросе задержанные сознались и в этом преступлении, заявив, что закопали 2 млн рублей на берегу Меши, а оружие утопили.

Также «Реальное время» выяснило, что действующий глава исполкома Балтасинского района Рамиль Шакиров скоро станет подсудимым. Следком обвиняет его в трех фактах превышения должностных полномочий, в числе которых — фиктивная реанимация аварийного дома в ответ на прокурорский иск о сносе и разрешение на застройку запретной зоны сибиреязвенного скотомогильника домами для ветеранов Великой Отечественной. Последнюю аферу еще в 2016 году вскрыли ревизоры казанского Кремля. Но и дома устояли, и глава усидел. С подробностями вы можете ознакомиться здесь.

Кадровые рокировки и судейские скандалы

В среду, 28 марта, Квалифколлегия судей РТ решила вопрос о дисциплинарной ответственности казанской судьи Марины Фирсовой — она была признана виновной в дисциплинарном проступке, и ее судейские полномочия были прекращены. Напомним, с соответствующим представлением впервые обратился председатель Верховного суда РТ. Поводом для представления стали материалы Следкома, по которым Бастрыкин просил «добро» на уголовное преследование Фирсовой и получил отказ. Такую же защиту коллег получила казанская судья Галина Андреянова, которая на этой неделе держала ответ перед Высшей квалифколлегией судей РФ в Москве и активно протестовала против присутствия корреспондента «Реального времени».

А на следующий день, 29 марта, члены ВККС определились с кандидатурой заместителя Арбитражного суда РТ — было одобрено выдвижение татарстанской судьи Милены Исхаковой (теперь слово за кадровой комиссией президента страны). Члены ВККС решили откинуть кандидатуры еще двух претендентов, но больше всего вопросами донимали 32-летнего прокурора из Уфы, который решил «идти на Казань», несмотря на 100 штрафов тещи и непрохождение службы в армии. Подробный репортаж с заседания вы можете найти здесь.

Особые вопросы к Казанскому пороховому заводу, который неоднократно фигурировал в сводках МЧС и проверках Ростехнадзора. Фото Максима Платонова

Встанут ли заводы Казани во время мундиаля-2018

На уходящей неделе, наконец, была внесена ясность в противоречивый поток информации о вероятности остановки опасных производственных предприятий в дни мундиаля-2018. Ростехнадзор готов разрешить эксплуатацию опасного производственного объекта, если менеджмент сумеет защитить программу по усилению мер безопасности предприятия и «поручится головой». Именно этой позиции ведомство намерено придерживаться в диалоге с промышленными предприятиями при избрании крайних мер.

Однако окончательное решение о том, разрешить или нет опасному предприятию продолжать работу будет принимать межведомственный региональный штаб, созданный при правительстве Татарстана. Так что не исключено, что силовики могут заставить опасные предприятия закрыться, чтобы не повышать риск вероятности ЧП.

На этом фоне особые вопросы к Казанскому пороховому заводу, который неоднократно фигурировал в сводках МЧС и проверках Ростехнадзора. Источник «Реального времени», близкий к ситуации, высказался на этот счет следующим образом: «Мы всем рекомендуем: там, где можно, уйти на ремонтные работы. Это нормальный путь: вместо сентября встанут на ремонт в июне. Зато рисков меньше. Но вот Казанскому пороховому заводу ремонт противопоказан. Им лучше работать или совсем не работать. Но только не ремонт! Они решили работать в щадящем режиме».

Абсолютное большинство поддержало сами знаете кого. Фото Максима Платонова



«Эпопея» депутата Сибагатуллина и выборы в КНИТУ-КАИ

На уходящей неделе завершилась «эпопея» с депутатом от Татарстана Фатихом Сибагатуллиным, ранее назвавшим журналистов «слугами» и вызвавшим этим праведный гнев не только работников СМИ, но и своих однопартийцев. Во вторник Сибагатуллин встретился с заместителем секретаря Генерального совета «Единой России» и экс-заместителем гендиректора ВГТРК Евгением Ревенко. Парламентарий от Татарстана извинился за свое суждение о журналистах-«слугах». Его коллега принял извинения, о чем вскоре сообщил у себя на странице в Facebook: «Поговорили прямо в пленарном зале Думы с депутатом Фатихом Сибагатуллиным. Коллега принес извинения за свои слова о журналистах. Вопросы сняты, извинения приняты, работаем дальше. Вот что значит здоровая и открытая партийная дискуссия».

А в понедельник в КНИТУ-КАИ состоялись выборы ректора. На должность руководителя претендовали три кандидата, однако один из них снял кандидатуру буквально перед голосованием, объяснив свое решение проблемами со здоровьем. В итоге за место главы вуза боролись два человека — действующий ректор Альберт Гильмутдинов и директор Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Светлана Юдина. Абсолютное большинство поддержало сами знаете кого: экс-министр образования РТ и многолетний руководитель одного из ведущих татарстанских вузов набрал 166 голосов из 191 возможного.

Обыски у предправления «ИнтехБанка» и претензии АСВ к «ПроФИТ Групп»

Обыск в своем доме и допрос в Следкоме пережил в понедельник 51-летний Марсель Зарипов, председатель правления лопнувшего «ИнтехБанка». Как выяснило «Реальное время», он стал вторым подозреваемым в злоупотреблениях на несколько миллионов рублей рублей. Уголовное дело в отношении Зарипова было возбуждено 26 марта в четвертом отделе Следкома по РТ. Следователи подозревают, что бывший председатель правления «ИнтехБанка» и бывший замглавы Минэкономики Татарстана причастен к сделкам, в результате которых банк накануне моратория лишился активов на 873,6 млн рублей. По этой истории еще в начале марта возбудили уголовное дело в отношении первого зампреда правления Елены Наумовой и неустановленных должностных лиц банка.

Вместе с тем, вернуть долги на сумму в 316,5 млн рублей потребовал конкурсный управляющий «Татфондбанка», Агентство по страхованию вкладов, у одной из крупнейших бизнес-групп Закамья, «ПроФИТ Групп», и компаний, имеющих или имевших в прошлом с ней связи. Также АСВ хочет обратить взыскание на заложенное в банке имущество, и споры в суде в основном ведутся о стоимости этого имущества. Причем сложившаяся ситуация привычна как для АСВ, так и для «ПроФИТ Групп», которая и в прошлом получала иски на сотни миллионов рублей и расплачивалась за них землями и техникой.

Госкорпорация «Ростех», которая 2 года назад планировала стать единственным владельцем татарстанской «БАРС Груп», отказалась от этой идеи. Фото Олега Тихонова



Отказ «дочки» «Ростеха» от покупки 100% «БАРС Груп» и экспансия Х5 Retail Group

На уходящей неделе стало известно о том, что госкорпорация «Ростех», которая 2 года назад планировала стать единственным владельцем татарстанской «БАРС Груп», отказалась от этой идеи и решила остановиться на покупке 25% и одной акции. В «Ростехе» говорят, что отныне не видят необходимости получать полный контроль над партнерскими проектами и четверть в уставном капитале — оптимальный вариант. По другим данным, на покупку всей «БАРС Груп» не хватило денег. Подробности вы можете узнать здесь.

Также стало известно о том, что Х5 Retail Group забирает в аренду магазины местных сетей в Ижевске и Челнах. До 50 магазинов местной удмуртской сети «Вкусный дом» Шутова общей площадью 22 тыс. кв. м будут арендованы Х5. Большая часть из них будет переоборудована в «Пятерочки», а три — в «Перекрестки». Точные сроки переоборудования и ребрендинга магазинов пока неизвестны.

В Набережных Челнах — местный ретейл с вкусным названием также сдался «Пятерочке». Магазины «Тэмле» (с татарского переводится как «вкусный») закрывают две торговые точки в 30-м и 17-м комплексах и несколько магазинов в Нижнекамске и Альметьевске. Они также перейдут к Х5 Retail Group.

Из других громких экономических событий недели — отзыв лицензии у крупного самарского банка «Актив капитал банка» (АК Банк).

Лина Саримова