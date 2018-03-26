Весенняя распродажа: Семин пытается выручить за «останки» ТЦ «Адмирал» 800 миллионов

Big sale в Казани: участки от бывшего помощника Минниханова, трудности сабинского строителя и опустевший офис Марата Муратова

Аналитическая служба «Реального времени» изучила последние предложения на земельном рынке и рынке коммерческой недвижимости Казани и узнала, что Алексей Семин активно избавляется от своих казанских активов: продает «останки» печально знаменитого ТЦ «Адмирал» за 800 млн рублей и ТЦ «Грани» за 600 млн, пытается окончательно «съехать» с «Молодежного» проекта (или же найти на него соинвестора), выставив на продажу и пару недостроенных отелей. Кроме того, Фариз Мухтаров, недавняя жертва саратовского рэкетира, продает «Строительную компанию «Рафф» за 1 млрд рублей и, не осилив стройку в Нестеровском овраге самостоятельно, пытается продать там землю или найти, как и Семин, соинвестора. Из нашего материала вы также узнаете подробности о продаже 10 гектаров, когда-то принадлежавших экс-помощнику Рустама Минниханова.

Алексей Семин продает «останки» «Адмирала» в Адмиралтейской слободе за 800 млн рублей

Один из крупнейших участков, площадью 4,6 га, продает Алексей Семин: принадлежащую его Закрытому паевому инвестиционному рентному фонду «Казанский земельный инвестиционный фонд» землю промышленного назначения по адресу: ул. Клары Цеткин, 8/27, в Кировском районе Казани, в исторически сложившейся зоне Адмиралтейская слобода. Внимательному взгляду сразу бросится в глаза адрес земельного участка — точно по такому же адресу находился семинский ТЦ «Адмирал», где в 2015 году произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек, входивший в многофункциональный комплекс «Адмиралтейская слобода» общей площадью 28,3 тыс. кв. метров (2,8 га).

Участок из-под «Адмирала», выставленный на продажу, в компании Семина оценили в 790 млн рублей. В «сопроводительном письме» объявления на сайте Avito указано, что участок находится в кадастровом квартале №16:50:090107 — судя по карте, между Адмиралтейской слободой, ул. Кызыл Армейской и ул. Клары Цеткин. Отмечается, что это «исторически сложившаяся торговая зона с интенсивным транспортным потоком». Согласно же утвержденному проекту планировки Адмиралтейской слободы участок входит в зону Д2 и «подходит для строительства объектов обслуживания населения: торгового или офисного центра, жилого комплекса с высокой долей общественных функций».

Напомним, согласно последнему по времени плану застройки Адмиралтейской слободы, представленному летом прошлого года (два предыдущих были представлены в 2014 и 2016 годах), в историческом квартале кроме новой жилой застройки планируется разместить порядка пяти знаковых объектов: ультрасовременный музей воды XXI века, площадку для полуденного выстрела, концертный зал и конгресс-центр, а также набережную и пешеходную зону вдоль старого русла Казанки. Территория, с застройкой которой должны определиться, имеет площадь 365,5 га.

Интересно, что, согласно плану, из прибрежной зоны должны быть «вынесены коммунально-складские объекты и проведен редевелопмент промышленных предприятий». Входит ли в перечень объектов «на вынос» семинский участок, неизвестно.

Участок из-под «Адмирала», выставленный на продажу, в компании Семина оценили в 790 млн рублей. Фото Максима Платонова

Напомним, участок под ТЦ «Адмиралом» после его пожара стал предметом судебных разбирательств. В 2007 году миллиардер Семин и ЗАО «УК «АС Менеджмент» приобрели производственные помещения по улице Клары Цеткин в Казани, ранее принадлежавшие заводу «Серп и Молот» (в т. ч. и нынешние 4,6 га). После ряда процедур помещениям было присвоено наименование торгового комплекса, затем они были сданы в аренду руководству фирмы «Заря», «введенному в заблуждение относительно возможности использования узкоспециализированных производственных цехов в качестве торгового центра» (по версии следствия).

По данным следователей, в 2009 году представители Минстроя РФ незаконно внесли в кадастровый паспорт здания промышленных цехов по улице Клары Цеткин (где в дальнейшем разместился «Адмирал»), а также в прилагаемый к нему ситуационный план, недостоверные сведения о факте увеличения площади, произошедшей в результате его перепланировки, а не реконструкции.

За 2 года до пожара компания Семина ASG участвовала в обсуждении первоначального проекта Адмиралтейской слободы: в 2013 году строительство на ее территории было проблематичным, так как владельцы участков и застройщики ждали завершения проекта Слободы — строительство было запрещено.

Кроме того, Семин избавляется от ТЦ «Грани» и пытается окончательно «съехать» с «Молодежного» проекта

Кроме того, Алексей Семин выставил на продажу и свой ТЦ «Грани» на ул. Арбузова площадью 11 тыс. кв. м, оценив его в 590 млн рублей. Собственник сообщает, что объект состоит из двух связанных между собой корпусов в 5 и 2 этажа, во всех помещениях выполнен ремонт, «имеет очень выгодное расположение: отличные подъездные пути, собственная большая парковка для посетителей, рядом остановка общественного транспорта, транспортная развязка «Сибирский тракт — Арбузова», и резюмирует, что ТЦ «идеально подойдет для размещения торговых, развлекательных, офисных, заведений, финтес-клубов, магазинов, супермаркета».

По данным аналитической службы «Реального времени», кадастровая стоимость ТЦ «Грани» еще в 2016 году составляла 1,6 млрд рублей. Получается, что Семин распродает свое имущество почти в 3 раза дешевле.

Кадастровая стоимость ТЦ «Грани» еще в 2016 году составляла 1,6 млрд рублей

Наконец, компания Алексея Семина окончательно выходит из проекта «Молодежный», выставив на продажу и 8,36 га земли под ИЖС, оценив участок в 420 млн рублей. Собственник сообщает, что участок расположен в Советском районе Казани, вблизи крупной транспортной развязки — пересечения проспекта Победы и Мамадышского тракта. Границу проекта планировки «Молодежный», в котором участок входит в зону многоэтажной жилой застройки, отделяют от оживленных магистралей индивидуальная жилая застройка поселков Малые Клыки, Константиновка и ЖК «Светлая Долина».

В 5-минутной транспортной доступности расположены крупные центры: Агропромпарк, «Мега», IKEA, «Мегастрой», Selgross Cach&Carry. На участке возможно строительство жилого дома повышенной этажности.

Возможно, лендлорд на самом деле ищет соинвестора на строительство квартир на 79 000 кв. м

Напомним, история амбциозного проекта «Молодежный» началась в 2012 году, когда в исполком Казани обратилось ООО «Маркет строй» с проектом территории планировки в Советском районе. Предполагалось, что на 72 га будет построено несколько жилых комплексов, две школы и четыре детсада, торгово-развлекательный комплекс, травмпункт, поликлиники, четыре многоуровневых паркинга и семь наземных парковок. Название проекта отражало концепцию — строительство квартир с небольшой площадью «для молодежи».

Согласно данным «Контур-Фокус», на тот момент у «Маркет строя» было два учредителя, которые владели им в неравных долях, — Раиф Кадыров (1000 рублей в уставном капитале) и Сергей Балябин (50 млн рублей). Первоначально территория «Молодежного» принадлежала трем компаниям — «Евромет Девелопмент», «АС Менеджмент» (группа ASG) и «Ак Барс Капитал».

Первой о строительстве жилого комплекса в рамках проекта «Молодежный» заявила УК «Евромет Девелопмент» (также решившая строить ЖК «Лето»): в рамках территории с оптимистическим названием «Молодежный» московская компания «Евромет Девелопмент» обещала построить жилые комплексы на 5 599 квартир. ЖК «Лето» должен был стать самым крупным объектом внутри «Молодежного»: он предполагал введение 234,1 тыс. кв. м жилья, а также строительство торгово-развлекательного центра площадью 16,3 тыс. кв. м, паркингов на 8 тыс. машино-мест, школ и детсадов. Объем инвестиций в проект составлял 12—16 млрд рублей.

На проект соблазнились представители ASG, которые обменяли свои участки на квартиры в будущих домах. Как стало впоследствии известно «Реальному времени», в компании Алексея Семина устали ждать обещанной недвижимости и расторгли договор с девелопером. В марте 2016 года стало известно о том, что «дочка» финского строительного концерна «ЮИТ» компания «ЮИТ Казань» объявила о покупке 6,8 га в «Молодежном», ранее принадлежащих ООО «Ак Барс Капитал» (примерно 1/8 часть всей территории комплекса). Объем инвестиций, по предварительным подсчетам, должен был составить более 2 млрд рублей.

Предполагалось, что на 72 га будет построено несколько жилых комплексов, две школы и четыре детсада, торгово-развлекательный комплекс, травмпункт, поликлиники, четыре многоуровневых паркинга и семь наземных парковок. Фото kzn.ru

Но действительно ли компания Семина не видит никакого будущего в «Молодежном»? В самом конце объявления о продаже участка капслоком приписано отчаянное: «ВОЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА. ИМЕЕТСЯ ГЕН. ПЛАН ПОД ЗАСТРОЙКУ 20-этажных домов, общей площадью квартир 79 000 кв. м». Интересно, кто в ближайшее время может решиться вместе с ASG осуществить этот план?

Ну и по мелочи: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости Алексея Семина «АС-фонд строительный» выставил на продажу здание двух гостиниц. Во-первых, здание под отель на ул. Худякова площадью 4 тыс. кв. м, оценив его в 397 млн рублей. Собственник сообщает, что современное кирпичное здание в историческом центре Казани, расположенное на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Худякова, имеет 4 полноценных этажа (в том числе цокольный и мансардный). Объект расположен в центре деловой, торговой и туристической активности Казани. Кроме того, уже «есть проект строительства апарт-отеля, возможно разделение на квартиры», на прилегающем земельном участке возможно обустройство парковки для посетителей и жильцов. Помещение в черновой отделке, коммуникации подключены, необходима отделка фасада в соответствии с утвержденной концепцией. Сейчас «отель» выглядит так, а должен будет выглядеть так.

Во-вторых, ЗПИФН «АС-фонд строительный» продает отель площадью 6,5 тыс. кв. м на ул. Петербургской, 19, — за 535 млн рублей. По словам собственника, 6-этажное здание гостиничного комплекса на 72 номера в центре деловой и исторической части Казани имеет выход на пешеходную улицу Петербургскую и на новую дорогу, соединяющую центр города с аэропортом: в 150 м станция метро «Площадь Г. Тукая», в шаговой доступности парк Тысячелетия, «Баскет-холл», озеро Кабан, КФУ. Отель на Петербургской, как и здание на Худякова, пока не открыт и существует в черновой отделке. Площадь земельного участка, на котором стоит отель, — 3,2 тыс. кв. м.

Мухтаров, жертва саратовского рэкетира, продает «Строительную компанию «Рафф» за 1 млрд рублей

В 1 млрд рублей оценила участок почти в 5 га на ул. Родины компания «Рафф», принадлежащая бизнесмену Фаризу Мухтарову. Помимо участка, впрочем, в пакет входит еще и производственно-складской комплекс (16 зданий, построенных в 2005—2010 годах): офисных помещений на 6,2 тыс. кв. м, складских — на 16,3 тыс. кв. м. Кроме того, растворобетонный узел производительностью 200 куб. м/сут., цех по производству алюминиевых и пластиковых конструкций, железнодорожный тупик, приспособленный под выгрузку цемента валом, инертных материалов и прочих грузов. Судя по представленным в объявлении фотографиям, это фактически целая небольшая промзона или бизнес.

«Завод строительных конструкций» входит в группу Мухтарова. Фото zsk-raff.ru

Любопытно, что по адресу продаваемого участка — ул. Родины, 7 — находится сама «Строительная компания «Рафф». Означает ли это решение Мухтарова, что он продает часть своего бизнеса, неизвестно. Напомним, в феврале 2016 года стало известно, что из-за обвинений ФАС «Рафф» мог потерять целый завод — ООО «Завод строительных конструкций» (входит в группу Мухтарова), находится завод, впрочем, по другому адресу.

Сама компания «Рафф» состоит из нескольких юридических лиц и занимается несколькими девелоперскими проектами на территории Казани и Татарстана, а также в других регионах России. В 2012 году «Рафф» через дочерние компании получила контроль над Казанским мясокомбинатом. В апреле 2013 года стало известно, что территорию корпусов мясокомбината планируется использовать для многоэтажного строительства.

Помимо этого, ООО «Рафф» является активным исполнителем госзаказов. В 2011 году компания выиграла тендер Минлесхоза Татарстана на строительство объекта министерства в поселке Лесхоз Сабинского района за 885 млн рублей, а также несколько крупных тендеров ГИСУ. Так, к примеру, в 2012 году тендер на 470 млн рублей касался строительства поликлиники в Азино на 280 посещений, татарской школы-гимназии на 460 мест в Мамадыше и проч. На конец 2016 года баланс компании ООО «Рафф» составлял 3 млрд рублей, а выручка по итогам года достигла 352,4 млн рублей при 4,1 млн прибыли. В числе крупных контрактов — госзаказ на работы по завершению строительства зданий детского туберкулезного санатория «Жемчужина» в Санкт-Петербурге на 1,8 млрд рублей.

В январе этого года Мухтаров попал на страницы СМИ после задержания саратовчанина Михаила Аванесяна, который, по версии следствия, вымогал у Мухтарова 15 млн рублей.

…а также, не способный вытянуть стройку в Нестеровском овраге самостоятельно, пытается продать там землю или найти на нее соинвестора

Возможно, Мухтаров действительно занялся активной распродажей своего имущества? В феврале 2015 года ООО «Инвестиционно-строительная компания «Рафф+» получила разрешение на строительство 11—20-этажных домов в Нестеровском овраге (территория около пересечения улиц Вишневского и Тихомирнова). В конце февраля этого года на сайте объявлений Avito появилась информация о продаже 3,55 га земли под ИЖС стоимостью 420 млн рублей по тому самому адресу: Казань, Нестеровский овраг. Как и в случае с семинским лотом (участок плюс проект строительства), в мухтаровский лот помимо земли входит и проект ЖК, состоящего из шести домов (общая продаваемая площадь 60 000 кв. м) и трех подземных паркингов на 700 машиномест. Зона: Ж­4 (получено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка — строительство 4 домов до 20 этажей).

По сути, это не столько объявление о продаже, сколько призыв потенциального соинвестора. В объявлении указано, что уже получено разрешение на строительство, проведен демонтаж и вывоз всех старых зданий и сооружений, проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования ­ многоквартирные жилые дома (до 20 этажей) с использованием первых этажей под офисы, объекты делового назначения, выполнен и утвержден проект планировки территории и т. д.

В феврале 2015 года ООО «Инвестиционно-строительная компания «Рафф+» получила разрешение на строительство 11—20-этажных домов в Нестеровском овраге

Компания «Рафф» сообщает, что на первом этапе строительства общая площадь квартир должна составить 35 928 кв. м. Общая площадь коммерческой недвижимости ­ 4 000 кв. м. Проектное количество квартир ­ 576 шт. Общая площадь жилых зданий с учетом нежилых и технических этажей ­54384 кв. м. Второй этап: общая площадь арендного жилья — 20 000 кв. м.

В конце объявления, как и в семинском случае, собственник заметил: «Рассмотрим вхождение как инвестора 50/50».

10 гектаров, когда-то принадлежавших экс-помощнику Рустама Минниханова, продают за 7,5 млрд рублей

ООО «ФайТай» продает 10 га земли под индивидуально-жилое строительство на Оренбургском тракте (рядом с ул. Шамиля Каратая) за 7,5 млрд рублей. Продавец сообщает, что земельный участок уже частично размежеван, на данный момент идет подготовка разрешительной документации на строительство многоэтажных домов. Привлекательность участка в том, что «в настоящее время данное направление активно развивается в плане жилищного и коммерческого строительства»: так, вдоль Оренбургского тракта расположены крупные объекты ТЦ «Порт», ТЦ «Леруа Мерлен», автосалоны «КАН Авто», «Рено», различные магазины, ЖК «Примавера», «Лесной городок», «Сказочный лес», «Соловьиная роща», «Южный парк» и т. д. Отличный вариант для инвестиций!!!».

Ранее этот участок принадлежал ООО «Капитал групп» бизнесмена Рустэма Магдеева, экс-помощника премьер-министра РТ Рустама Минниханова в 2000-х. «Капитал групп» стала в свое время известна во время скандала вокруг Усадского леса, участка площадью 10 га (находится в нескольких километрах южнее продаваемого ныне участка), входившего в обширные угодья (200 га), когда-то принадлежавшие вообще Минобороны РФ, но затем приватизированные. Тот же «Капитал групп» когда-то возводил на Павлюхина ЖК «Золотую подкову» (находится в нескольких километрах северо-западнее продаваемого участка), впоследствии переданную достраивать топам группы «Нэфис».

«ФайТай», нынешний владелец 10 га, принадлежит на 50% ООО «Паркланд» и на 50% Наталии Сафиной, «Паркланд» в свою очередь принадлежит Альфие Еникеевой (почти полная тезка когда-то заместителя заведующего финансовым отделом Приволжского района — здесь и расположен продаваемый участок).

Эхо банкротства крупнейшего автодилера: банк-кредитор пытается продать автосалон за полмиллиарда

Банк ПАО «Санкт-Петербург» продает «помещение свободного назначения» на ул. Восстания, 131, площадью почти 5 тыс. кв. м за 510 млн рублей. Это бывший автосалон, здание 2007 года постройки, 2 этажа, высота потолков 7 м, площадь земельного участка 1,15 га.

Объект продажи — эхо банкротство крупного российского автодилера РРТ Олега Баранова, империя которого посыпалась аккурат после того, как он «зашел» в Казань и открыл в 2012 году здесь автосалон наряду с автосалоном в Воронеже, вложив в них 1 млрд рублей. Однако свидетельство о собственности на объекты холдинг РРТ получил только в 2013 году, без документов банки не могли рефинансировать компанию, импортеры — отгружать автомобили. В 2014 году филиал «РРТ-Авто Казань» уже находился в списке должников по взносам на обязательное социальное страхование.

Здание по ул. Восстания, 131, — это бывший автосалон. Фото Максима Платонова

По сообщению «Делового Петербурга», в 2016 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказал удовлетворить требование 3,4 млрд рублей от конкурсного управляющего бывшего автохолдинга «РРТ» (требование поддержал ВТБ, основной кредитор, которому холдинг задолжал 2,8 млрд рублей). Тем не менее в пользу ВТБ уже было продано 10 зданий РРТ на сумму 673 млн рублей.

В 2017 году должны были пройти торги еще по двум зданиям — в Воронеже и Казани. Из 26 автоцентров два были проданы в рамках погашения долга перед банком «Александровский», еще четыре — в рамках погашения долга перед банком «Санкт-Петербург».

Логично, что два здания, построенных на 1 млрд рублей кредита банка «Санкт-Петербург», сам кредитор пытается продать, выручив столько же, оценив в итоге только один казанский автосалон в половину суммы. Другой вопрос, найдется ли покупатель, готовый выложить полмиллиарда за бывший автосалон.

ТЦ «Бахадир» все еще продается за цену, в 1,7 раза превышающую его кадастровую стоимость

ООО «Ф.П.Финанс» (структура, близкая к банку «Зенит») продолжает попытки продать магазин на ул. Сары Садыковой — ТЦ «Бахадир» в Вахитовском районе, о чем «Реальное время» писало в декабре прошлого года. Согласно первоначальному объявлению, 4-этажный комплекс в 14,1 тыс. кв. м продавали за 500 млн рублей, то есть чуть более 35 тысяч за «квадрат». Вместе с ним шел земельный участок в 7,5 тыс. кв. м и парковка площадью в 3,1 тыс. на 250 машин.

Собственником «Бахадира» считается Василий Тельнов, который живет за границей и для которого ТЦ — «непрофильный актив», сам он заявил, что сдавать площади в аренду ему нентересно: «Я хочу продать этот бизнес».

Торговый центр «Бахадир» открылся в 2005 году после переделки из бывшего рабочего здания КМИЗа. Самая активная его жизнь пришлась именно на первые годы. Тогда якорным арендатором являлся продуктовый супермаркет сети «Рамстор», но в 2009 году сеть ушла из Казани, и последним магазин закрылся именно в ТЦ «Бахадир».

В объявлении указывается, что сегодня ТЦ заполнен на 70% арендаторами с долгосрочными договорами. Основные из них: Электронный дискаунтер «Ситилинк» (2890 кв. м), фитнес-клуб «ФизРа» (1500 кв. м), сеть магазинов «Авто Цифра» (522 кв. м), «Банк ЗЕНИТ» (276,60 кв. м) и ЗАО «Перспектива» (190 кв. м).

Интересно, что в 2015 году, по данным аналитической службы «Реального времени», кадастровая стоимость ТЦ «Бахадир» резко снизилась: в марте 2015 года он стоил 735,8 млн рублей, в сентябре — всего 281,8 млн рублей. Очевидно, нынешних потенциальных покупателей отпугивает цена выставленного на продажу объекта (до сих пор его пытаются продать за полмиллиарда рублей), на 220 млн рублей превышающая кадастровую стоимость.

В 2015 году кадастровая стоимость ТЦ «Бахадир» резко снизилась. Фото all-malls.ru

Наследство ВАМИНа: «Татагролизинг» пока не нашел покупателя на бывшие административные здания «Просто молоко»

«Татагролизинг» пытается продать производственные помещения с землей (25,7 тыс. кв. м) за 450 млн рублей. Помещения находятся по адресу, где ранее находилась администрация УК «Просто молоко» (когда ею еще руководил Марат Муратов). Продается он как производственный комплекс, «который можно использовать как производство молочных продуктов, офисный комплекс, складское хозяйство». В него входят цех плавленых сырков, холодильник и другие молочные производства.

Напомним, весной прошлого года «Татагролизинг» приобрел два актива ВАМИНа — «Альметьевский молочный завод» и «Бугульминский молочный комбинат» за 18,6 млн рублей (при начальной цене в 56,6 млн рублей). Еще ранее сообщалось, что «Просто молоко» собиралось купить активы ВАМИНа за 1,5 млрд рублей. Летом прошлого года «Просто молоко» вынуждено было остановить производство на Казанском молочном комбинате, компании пришлось выехать и из административного крыла производственного комплекса «Казанского молочного комбината», расположенного по ул. Лебедева, 4.

Тогда «Реальному времени» заявили, что выезд связан с прекращением договора аренды комбината УК «Просто молоко» с собственником комбината ГУП «Татагролизинг», который истек 30 июня 2017 года и не был продлен из-за разногласий сторон по условиям аренды. Одновременно с этим были законсервированы производственные мощности комбината на неопределенное время. На улице осталось больше 1 тыс. работников: 600 работников комбината и еще 500 работавших по адресу Лебедева, 4.

Министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов заявил о начале переговоров с двумя потенциальными покупателями Казанского молкомбината — башкирской компанией «Башмолоко» (имеет два завода в соседней республике) и международной компанией Parmalat (имеет перерабатывающие комбинаты в Белгородской области и Екатеринбурге). И заявил, что УК «Просто молоко» отказалась от аренды заводов ВАМИНа в Казани из-за их высокой стоимости. «Татагролизингу» необходимо было возвращать кредиты, которые он принимал на себя, выкупив в свое время долги ВАМИНа. И часть активов — Казанский молочный комбинат — удалось продать удмуртской «Комос Групп» (которая обязалась вложить в него 1,5 млрд рублей). Однако покупателя на помещения по адресу: Лебедева, 4, не нашлось.

Казанский молочный комбинат удалось продать удмуртской «Комос Групп». Фото Романа Хасаева

Наконец, выставлен на продажу участок в 8 га под ИЖС стоимостью 550 млн рублей. Расположен он в Салмачах и в действительности представляет собой да граничащих между собой участка (можно, впрочем, приобрести по одному участку). Собственник — ООО «Центр электронных торгов» (основной владелец — Руслан Газизянов) — сообщает, что «разрешенное использование участков — многоквартирная застройка, по документу: многоквартирные жилые дома в 6—10 этажей).