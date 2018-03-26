Поглощение отменяется: «БАРС Груп» останется частной

«Ростех» передумал покупать крупнейшего татарстанского IT-разработчика

Фото: Олег Тихонов

Госкорпорация «Ростех», которая 2 года назад планировала стать единственным владельцем татарстанской «БАРС Груп», отказалась от этой идеи и решила остановиться на покупке 25% и одной акции. В «Ростехе» говорят, что отныне не видят необходимости получать полный контроль над партнерскими проектами, и четверть в уставном капитале — оптимальный вариант. По другим данным, на покупку всей «БАРС Груп» не хватило денег. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Ситуация изменилась»

В апреле 2016 года «БАРС Груп» объявила, что входит в состав «Ростеха»: как сообщалось, одна из дочерних компаний государственной корпорации — «Национальный центр информатизации» (НЦИ) — купит 100% казанского IT-разработчика у его единственного на тот момент владельца Тимура Ахмерова. Объединенная команда «БАРС Груп» и НЦИ собиралась создавать национальные программные продукты для «критически важных направлений и отраслей», в том числе облачные платформы и мобильные приложения.

После заявления о поглощении генеральный директор НЦИ Константин Солодухин говорил, что, объединив усилия двух компаний, а также опыт и влияние «Ростеха», «мы создадим предпосылки для появления конкурентоспособного отечественного ПО». У «БАРС Груп», добавлял он, есть большой опыт работы с гозаказчиками: например, компания уже тогда сотрудничала с Минфином, Федеральным казначейством, Минкультом, Пенсионным фондом, МЧС и ФСО.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в капитал «БАРС Груп» НЦИ вошел еще в сентябре 2016-го, получив более 20%. Предполагалось, что впоследствии доля будет увеличиваться поэтапно.

НЦИ стал собственником лишь 25% и одной акции «БАРС Груп». Сделка закрыта, владельцем оставшихся 75% компании остался Ахмеров. Фото Максима Платонова

На прошлой неделе стало известно, что полное поглощение не состоится: НЦИ стал собственником лишь 25% и одной акции «БАРС Груп». Сделка закрыта, владельцем оставшихся 75% компании остался Ахмеров.

Получить комментарий «БАРС Груп» на момент публикации не удалось.

«Необходимо учитывать, что с момента принятия решения о вхождении в капитал «БАРС Груп» ситуация изменилась. Портфель инвестиционных проектов НЦИ расширился, компания вложилась в целый ряд высокотехнологичных проектов, в результате чего произошла значительная смена акцентов в нашей бизнес-стратегии. В связи с этим на данном этапе «Ростех» не видит необходимости увеличивать долю в партнерских компаниях до 100 прцентов», — сказали «Реальному времени» в пресс-службе госкорпорации.

Как объясняют в «Ростехе», теперь к новым проектам решено подходить с позиции государственно-частного партнерства — «это формат, сочетающий плюсы частного капитал, рыночный подход и возможности государственной корпорации».

25% плюс одна акция — это доля, которая соответствует интересам обеих сторон. «Ростех» сохраняет финансовый и операционный контроль, участвует в принятии решений по ключевым вопросам развития «БАРС Груп». Госкорпорация делегировала в совет директоров казанской компании двух своих представителей. «При этом нынешняя структура владения позволяет госкорпорации не погружаться в текущее управление компанией и минимизирует наши риски», — говорят в пресс-службе.

Как объясняют в «Ростехе», теперь к новым проектам решено подходить с позиции государственно-частного партнерства. Фото twitter.com/RostecRussia



Вопрос денег?

Однако, по данным РБК, причина отказа от полного контроля могла быть в другом: на покупку 100% «БАРС Груп», возможно, просто не хватило денег. Несколько лет подряд казанская компания превосходила НЦИ по объему выручки и чистой прибыли. Так, в 2016 году выручка «Барс Груп» составила 1,9 млрд рублей, прибыль — 129,3 млн; за тот же период «дочка» «Ростеха» получила 781,2 млн рублей выручки и 36,5 млн рублей чистой прибыли.

Один из источников издания рассказал, что НЦИ изначально задумывался как совместный проект «Ростеха» и «Ростелекома». Последний якобы должен был стать совладельцем НЦИ, но так и не стал, из-за чего компания не получила того финансового результата, на который рассчитывала.

Представители «Ростеха» отвергают версию о срыве изначального плана сделки из-за нехватки финансирования. «Параметры сделки с «БАРС Груп» не связаны с текущим экономическим положением НЦИ. НЦИ находится в устойчивом финансовом положении. Выручка компании по итогам 2017 года выросла до 3,2 млрд рублей, в четыре раза превысив показатели прошлого года. В 2018 году мы ожидаем дальнейшего роста этого показателя — до 7,5 млрд рублей, благодаря завершению ряда крупных федеральных IT-проектов», — говорят в пресс-службе.

Два года назад «Ведомости» писали, что за 100% казанского разработчика НЦИ собирался заплатить 1,6—1,8 млрд рублей. Стоимость покупки 25% в «Ростехе» не раскрыли.

Какое место «БАРС Груп» занимает в иерархии российских IT-разработчиков — сказать сложно, но сегмент B2G, в котором в основном работает компания, сейчас один из наиболее перспективных. Фото Максима Платонова

Выгодный B2G

С момента, когда было объявлено о слиянии с НЦИ, «БАРС Груп» реализовала несколько новых проектов. В прошлом году по заказу Главгосэкспертизы компания разработала третью информационную систему «Ценообразование в строительстве» и начала работать над прикладным ПО для Федеральной налоговой службы. Сейчас этим решением пользуются более 1 тысячи учреждений ФНС, в системе работают более 4 тысяч уникальных пользователей, говорится на сайте «БАРС Груп».

«Наверное, для «БАРС Груп» было бы лучше, если бы их поглотили — по крайней мере, это сняло бы вопросы с точки зрения дальнейшего финансирования. Сейчас компания будет работать, сотрудничая [c НЦИ] в пределах того пакета, который есть у «Ростеха», — говорит главный редактор сайта TelecomDaily Денис Кусков.

Какое место «БАРС Груп» занимает в иерархии российских IT-разработчиков — сказать сложно, но сегмент B2G, в котором в основном работает компания, сейчас один из наиболее перспективных. Госорганы — та категория заказчиков, спрос со стороны которых не снижается, а только растет, отмечает Кусков.