Аман Тулеев: «Сегодня там человек 200. Это не родственники погибших, это те, кто бузотерит»

Совещание о ликвидации последствий пожара в Кемерово

Слова губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о «бузотерах», которые вышли на стихийный митинг в Кемерово из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня», взорвали информационное пространство страны и вызвали бурю возмущения. К слову, само слово «бузотеры» удалено из стенограммы совещания о ликвидации последствий пожара в Кемерово, сохранившись лишь в видео. «Реальное время» публикует текст с той встречи.

Президент провел в Кемерово совещание с главой МЧС Владимиром Пучковым, министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. В совещании также приняли участие полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

В.Путин: Позавчера, 25 марта, произошла страшная трагедия здесь, в Кемерово, погибли десятки людей. Прежде чем мы начнем работать, хочу сказать, что вся страна скорбит вместе с вами, вместе с горожанами. Хочу принести самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания.

Минута молчания.

Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причина? Последствия какие.

Давайте начнем с МЧС. Как разрешение получали на этот вид деятельности — Следственный комитет мне ответит. Как была организована работа по спасению людей и что сейчас делается для оказания помощи пострадавшим? Пожалуйста, Владимир Андреевич.

В.Пучков: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

25 марта, в 16.04, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар, который привел к тяжелым последствиям. Произошло обрушение кровли и перекрытий между третьим и четвертым этажами, и площадь пожара в течение буквально нескольких минут увеличилась до 1600 квадратных метров. В течение семи минут в зону пожара прибыли первые боевые расчеты пожарной охраны, скорая медицинская помощь, подразделения полиции, которые приступили к выполнению первоочередных мероприятий по оказанию помощи людям. С верхних этажей здания с применением специальной техники было снято 20 человек, из торгового центра было выведено более 700 человек.

Оперативно нарастили группировку сил, привлекли горноспасательное подразделение Кемеровской области и все подразделения гарнизона и города Кемерово и прилегающих регионов, которые позволили организовать тушение пожара и выполнение первичных мероприятий по поисково-спасательной работе.

На первом этапе группировка сил была усилена специальными подразделениями регионального поисково-спасательного отряда из города Красноярска, который аттестован по методологии Организации Объединенных Наций — ИНСАРАГ. Мы выдвинули сюда отряд «Центроспас» из Москвы, а также соответствующее подразделение из Новосибирской области и Томской области.

Работа была организована на четырех участках. Мы параллельно осуществляли поисково-спасательную работу и тушение пожара, потому что в отдельных точках температура достигала 600 градусов, было задымление, неустойчивость конструкций, практически нулевая видимость.

В.Путин: Это какого года постройка?

В.Пучков: Год постройки — 1968-й, здание неоднократно перестраивалось, приспосабливалось под нужды торгово-развлекательного центра. Зарегистрировано как малое предприятие, но осуществляло очень широкую деятельность по организации торговли, было три кинозала, бассейн, соответствующие подразделения, где занимались с детьми, а также ряд других структур.

На втором этапе, товарищ президент, группировку сил запустили, организовали работу на шести участках.

В.Путин: А разрешение на все эти виды деятельности выдавала городская администрация?

В.Пучков: Все регистрационные документы выдавались здесь, в городе Кемерово.

В.Путин: Ну, городская администрация.

В.Пучков: Городская администрация.

В.Путин: А мэр-то где? Почему мэра не позвали?

Мэр где?

В.Пучков: Сейчас соответствующие службы разбираются с этими вопросами.

В 2016 году комиссия МЧС России прибыла проверять это помещение. Были предъявлены документы, что это предприятие малого бизнеса, что годовой оборот у них 68 миллионов рублей. Численность работающего персонала — менее ста человек. Вместе с тем были выданы рекомендации, которые, к сожалению, не были выполнены.

В.Путин: А рекомендации когда были даны?

В.Пучков: В 2016 году.

С.Меняйло: Здание введено в эксплуатацию в 2013 году как торгово-развлекательный комплекс.

В.Пучков: После последней реконструкции, которая была проведена.

Товарищ президент, в результате поисково-спасательных работ оказана помощь 129 людям. К сожалению, 64 человека погибли. В настоящее время мы в установленном порядке извлекли тела 58 погибших и продолжаем поиск шести людей, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра.

Приоритет нашей работы — это оказание адресной помощи всем семьям, родным и близким пострадавших. Вчера правительством Российской Федерации принято решение, подписано распоряжение правительства и выделено 76 миллионов рублей. Каждой семье пострадавшего — по одному миллиону рублей, а также тем людям, которые получили легкую степень вреда здоровью, — по 200 тысяч рублей, средний и тяжелый вред здоровью — по 400 тысяч рублей.

В настоящее время развернута группировка сил общей численностью свыше 800 человек, 195 единиц техники. Работают все пожарно-спасательные подразделения.

В.Путин: Что сейчас работать? Люди погибли. 64 человека.

В.Пучков: Товарищ президент, шесть человек мы обязаны найти.

В.Путин: Это понятно, поисковые работы должны быть продолжены.

Ладно.

Пожалуйста.

А.Бастрыкин: Владимир Владимирович, что за сутки удалось выяснить.

В 2013 году это был Кемеровский кондитерский комбинат, который пока, по оперативным данным, был в нарушение установленного порядка преобразован в ООО «Зимняя вишня», торговый центр. Главными спонсорами, соучредителями этого вновь образованного юридического лица являются некий Штенгелов Денис Николаевич, 78 процентов капитала, живет в основном в Австралии, бывший местный предприниматель, и Семенов Игорь Александрович, у него 17 процентов активов этого центра. Руководит некая Судденок, которая является арендатором помещений.

Мы изъяли огромное количество документов за эти сутки, надо их внимательно проанализировать. Но я хотел бы отметить, что на самом деле это не малый бизнес. В этом предприятии, торговом центре, 27 арендаторов и примерно столько же собственников. То есть это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли.

В.Путин: Это естественно. Но вопрос-то не в этом. Вопрос — как была организована работа по обеспечению безопасности.

А.Бастрыкин: Отвечая на этот вопрос, могу сказать, что мы задержали сейчас пять человек (руководители в основном). Это господин Соболев, технический директор компании-собственника «Кемеровский кондитерской комбинат», он отвечал за пожарную безопасность. Полозиненко, генеральный директор ООО «Системный интегратор», эта организация занимается противопожарной сигнализацией торгового центра, с 19 числа у них сигнализация уже не работала, тем не менее мер по исправлению этого недостатка не принималось.

В.Путин: Подождите. Сигнализация не работала почему?

А.Бастрыкин: Технически не работала. Отключилась, и никто не занимался, не выяснял, почему она не работает с 19-го числа. Она просто не работала, и никто этим не занимался.

В.Путин: То есть они знали, что сигнализация не работает, и ничего не делали?

А.Бастрыкин: Да, и ничего не делали. Хотя фирма, которая обслуживает, специализируется на противопожарной безопасности. Сигнализация с 19-го числа не работала. Но вообще ужасающий случай — когда все-таки речь шла о том, что надо было нажать кнопку оповещения — есть такая кнопка оповещения на посту охранника, которая работала все-таки — охранник (мы его тоже задержали) по фамилии Антюшин не включил систему оповещения, хотя она работала. Сигнализация не работала, но есть тревожная кнопка, она работала. Он ее по непонятным причинам не включил.

В.Путин: Не включил, когда уже начался пожар?

А.Бастрыкин: Да. И мы не можем дать разумного объяснения. Он не может объяснить, этот чоповец. Тоже имеет лицензию, лицензированное предприятие, но какой-то совершенно не подготовленный человек. То есть система безопасности в целом, хотя платились деньги и были специализированные организации и так далее, фактически была брошена на произвол судьбы и не функционировала. Кроме того, выяснилось, что многие двери [в помещения], где находилась в основном молодежь, а это четвертый этаж, там где комнаты игр для молодежи и три кинозала, где в основном молодежь, они были заблокированы, закрыты.

В.Путин: Почему?

А.Бастрыкин: Мы сейчас выясняем, почему это сделано. Одна из версий — для того, чтобы безбилетники, молодые ребята, не заходили в кинозал. Закрыли до конца сеанса — и никто не зашел и не вышел.

Очаг возгорания — это тоже детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, — применение открытого огня. Мы сейчас назначили электротехническую, строительную, техническую экспертизу. Будем проводить в Петербурге в специализированных заведениях, которые специализируются на противопожарной безопасности, и будем восстанавливать причину этой трагедии.

И последнее, конечно, что надо отметить сегодня — это то, что в наше время так не было. Это случай, когда, скажем, родители оставляли на долгое время детей в комнате для игр. Учительница привела целый класс на занятия, оставила их в этой игровой комнате и ушла заниматься своими делами.

И когда мы посмотрели видеоряд (мы Вам можем дать наши материалы, фотосъемку и видеоматериалы для ознакомления), мы видим, что, к сожалению, сейчас такова психология родителей и тех лиц, которые заняты по линии школы, по линии образовательных организаций ответственностью за судьбы детей. Они отвыкли от этого, и наши торговые центры превращаются в большей степени в прогулку родителей за вещами, а дети передаются под ответственность непонятно каких лиц, и в каких условиях все это происходит.

В.Путин: Это все нормально, если правильно все организовано.

А.Бастрыкин: Да.

В.Путин: Если люди пришли за покупками, ничего здесь такого нет, если они оставляют детей в надежных руках, но именно в надежных при нормальной организации обеспечения безопасности.

А.Бастрыкин: Мы сейчас, Владимир Владимирович, не можем найти тех, кто находился в этой комнате от администрации этого центра, где собственно и произошло возгорание. Почему билетеры закрыли двери? Кто там был?

Хотел бы отметить, что основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол детей, родителей и детей, те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались. У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра. Вы правильно сказали — если все организовано правильно. Но здесь все ровно наоборот. Цель другая: запустить, повторяю, 50 арендаторов и собственников, которые занимались бизнесом, а все остальное имело просто прикладной характер, совершенно безответственный характер и содержание.

В.Путин: Послушайте, нужно как следует с этим разобраться.

Что касается собственников, то, конечно, они должны появиться и поучаствовать во всей этой работе. Но собственники что, они сдали в аренду — и все, а обязанность органов власти — проконтролировать, как организована эта работа, и добиться того, чтобы она была поставлена на должном уровне, вот в чем дело. Ну что собственник? Сдал в аренду и сдал. А органы государственной власти, городские органы в данном случае прежде всего должны обеспечить необходимый уровень безопасности.

А.Бастрыкин: Мы обязательно доберемся до администрации, которая санкционировала все это, разрешала. Но вот у меня список только арендаторов, которых мы нашли, 27 разнопрофильных организаций, и они никем, по сути дела, не контролировались, как они торгуют, как они охраняют все это дело, как они обеспечивали безопасность и так дальше. Будем разбираться, начиная с администрации города, которая в 2013 году дала разрешение на преобразование этой кондитерской фабрики в торговый центр. Видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными. Будем проводить строительную экспертизу, разбираться до конца в этом вопросе.

В.Путин: Ваши сотрудники проверяли их? Или только два года назад и все?

В.Пучков: Товарищ президент Российской Федерации!

С учетом того, что там было 27 предприятий, это все объекты малого бизнеса, которые получили налоговые каникулы.

В.Путин: Ну и что? Налоговые каникулы здесь при чем? Налоговые — это налоговые, а вопросы безопасности к налогам не относятся. Правильно?

В.Пучков: Контроль и надзор за малыми и средними предприятиями — тоже каникулы, товарищ президент Российской Федерации.

В.Путин: Послушайте, к вопросам безопасности это не относится. Причем здесь каникулы? Вы говорите про налоговые каникулы и обеспечение безопасности, это разные вещи.

Первое чувство, когда говорят о количестве погибших и погибших детей, хочется не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу.

Что по линии Минздрава делается?

В.Скворцова: Владимир Владимирович, с первого дня принято около 70 пациентов, более 50 получили амбулаторную помощь. Состояние было нетяжелым, они отпущены и находятся под амбулаторным наблюдением.

В стационарах остаются 15 человек, из них 13 — с отравлением продуктами горения, угарным газом средней и легкой степени тяжести. Проведена квалифицированная терапия. На сегодняшний день у всех состояние относительно удовлетворительное с хорошим улучшением. Из них двое потеряли детей в этой трагедии, находятся в острой стрессовой реакции. Работают психиатры, психотерапевты из Федерального центра Сербского.

Двое самых тяжелых пациентов — комбинированные травмы вследствие падения с четвертого этажа.

Самый тяжелый — мальчик 11 лет: пневмонит, травматический ушиб легких, перелом костей таза. Находился в состоянии медикаментозной комы на искусственной вентиляции легких. В течение прошедших полутора суток состояние улучшилось, он стабильный, регрессировали отек мозга и отек плевральной полости. Сегодня повторно будет проведен консилиум с ведущими специалистами, детским анастезиологом-реаниматологом, с детским токсикологом. Планируется сегодня планово попытаться уже перевести его на собственное дыхание. Все сейчас идет по позитивному, слава Богу, сценарию.

И молодой человек 18 лет, черепно-мозговая травма, травмированный ушиб мозга и тоже, соответственно, переломы лицевого скелета, удар грудной клетки. Его состояние существенно улучшилось, фактически относительно удовлетворительное, продолжается лечение. Все, в общем, с хорошей динамикой.

Параллельно с этим организован кризисный центр для оказания помощи родственникам. Только за прошедший вчерашний день и за ночь обратились 69 родственников, острые стрессовые реакции, гипертонические кризы, декомпенсация ишемической болезни сердца. Специальная команда медиков с психотерапевтами работают со всеми родственниками.

И со вчерашнего дня активно работают судебно-медицинские эксперты. Сегодня прилетело руководство федерального центра судебно-медицинской экспертизы, начата генетическая экспертиза в том случае, если тела не подлежат опознанию.

А.Бастрыкин: У нас таких тел, к сожалению, Владимир Владимирович, 37 человек, где нужно проводить генетическую экспертизу, иначе их не идентифицируют. Это займет пару недель. Мы 17 человек уже идентифицировали с помощью медиков, там, где можно было по внешним признакам, остальные 37 — надо будет проводить специальное генетическое исследование.

В.Путин: Нужно дать правовую оценку действий каждого должностного лица. Внимательно все изучить и дать правовую оценку. Нельзя прикрываться там какими-то каникулами. Справку никакую не получить без денег, а деньги заплатил — все, что угодно подпишут, вот в чем беда. И плевать хотели на безопасность людей. Вот из-за чего все происходит.

Аман Гумирович, как вы оцениваете ситуацию?

А.Тулеев: Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно.

Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник, и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло. Ну а дальше Вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты, и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет.

Александр Иванович работает, мы ему всем, чем можем, поможем.

Сейчас идут очень мощные нападки: вот, мол, это налоговые каникулы, бизнес и так далее. Я их прекращаю. Как Вы сказали, просто дословно, чтобы прекратить. Они были, есть и будут, и бизнес — это основа экономики, мы будем развивать. Но это не улица с односторонним движением. У нас тоже есть ответственность, в первую очередь — безопасность в местах скопления детей, людей.

Дальше началось, как обычно. На горе людском — вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: «Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы».

Теперь по семьям, по нашим мерам. Все делаем так, как Вы провели по шахте «Распадской».

Первое. Уже оказана помощь по миллиону рублей (помимо правительства) каждой семье. Счет открыт, но дело не в том. У меня уже более 20 лет прошло с гибели сына, а боль все равно остается. То есть нужно время. И вот это время не так, что прошло 40 дней и забыли про семьи. Мы по каждой семье разработаем программу так, как Вы делали по шахте «Распадской». Вы лично все это делали. И до 18 лет, у кого живые дети остались, мы их будем вести, персонально вести. Это я Вам твердо обещаю.

Дальше. С каждой семьей уже мы начинаем прием. Я лично каждую семью приму, но приму пока тех, кто в состоянии, как Вы делали. Пока кто в состоянии, а остальное пойдет по нарастающей. Все до единого будут приняты. Сейчас уже решаются вопросы по долгам, по кредитам. Это житейские проблемы, которые они выдвигают. За каждой семьей персонально закреплен врач, психолог, работник социальной защиты, причем это люди с богатым житейским опытом.

Здесь я вам обещаю, все будет сделано, все возможное. Здесь просто эту сторону надо отбросить. Моя задача — не допустить того, что творится, того, что это воронье на чужом горе пытается спекулировать и добиваться непонятно каких целей.

Владимир Владимирович, трагедия большая, но опыт работы, тот, который был на «Распадской», полностью применяется у нас.

Спасибо.

В.Путин: Надо сделать все, чтобы людям помочь.

А.Тулеев: Сделаем, Владимир Владимирович. Товарищ президент, я Вам обещаю, лично обещаю. Никогда, когда говорил, Вы помните, не подводил и делал. Да, большое горе, все понимаю, через личную призму все это провожу. Я сделаю это все, сделаю.

Спасибо.

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