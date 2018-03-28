Дело казанской «наркобригады»: от похищения нефтетрейдера до расстрела «обнальщика» в Константиновке

В Казани арестованы убийцы безработного «предпринимателя» в Константиновке, силовики не исключают целую серию тяжких преступлений

Фото: скриншот видео МВД по РТ

Группу из семи безработных казанцев с судимостями за кражу и наркотики подозревают в серии нападений на людей с деньгами. По версии Следкома, прошлой весной пятеро из них на трассе похитили питерского бизнесмена и пять дней избивали, требуя 15 млн рублей. Проводя обыски по этому делу силовики нашли гильзы от пистолета ПСМ, которые оказались идентичны найденным на месте декабрьского убийства «обнальщика» в Константиновке. На допросе задержанные сознались и в этом преступлении, заявив, что закопали 2 млн рублей на берегу Меши, а оружие утопили.

Улов силовиков и водолазов



В минувшее воскресенье сознавшиеся в убийстве в Константиновке указали силовикам место у Меши, близ села Обухово, где спрятали сумку с деньгами покойного. Тайник оказался пуст. Со слов подозреваемых, кто-то выкопал их добычу. Впрочем, следователи этим словам не верят, как не верят в то, что в сумке было только 2 млн рублей — эту сумму назвали фигуранты на допросе. «Мы полагаем, что могло быть больше», — говорит следователь первого отдела Следкома по РТ Игорь Золотов.

Зато вчера в Меше водолазам удалось найти части пистолетов ПСМ и «Оса», а еще неиспользованные боеприпасы, от которых избавились участники нападения в Константиновке. Улов при ранее проведенном обыске в гараже в Усадах оказался еще более впечатляющим — наручники и пять масок с прорезями для глаз, две радиостанции, незарегистрированный травматический пистолет «Стражник» с 18 патронами, пневматический пистолет, а также обрез охотничьего двуствольного ружья, пистолет ТТ и большое количество патронов, в том числе 45 патронов к пистолету ПСМ калибра 5,45 мм — именно из такого убили 58-летнего Раиса Ахмадуллина в Константиновке. Экспертиза показала идентичность боеприпасов. Именно после этого задержанные перестали отпираться.

Вчера в Меше водолазам удалось найти части пистолетов ПСМ и «Оса», а еще неиспользованные боеприпасы, от которых избавились участники нападения в Константиновке. Фото: Следком по РТ



Следком уже предъявил обвинение в убийстве Ахмадуллина 34-летнему хозяину того гаража — Азату Садрутдинову, его подельнику, 27-летнему Андрею Мархачеву (ранее судимому за кражу), вменяют участие в разбое. По версии силовиков, оба они еще летом решили «подзаработать» — выследить человека, занимавшегося обнальным бизнесом и отобрать у него деньги. Такой на примете был. По оперативным данным, ныне покойный Раис Ахмадуллин действительно время от времени перевозил крупные суммы наличных, полученных, как предполагают следователи, в обмен на фиктивные платежки. Слежка закончилась засадой, которую приятели устроили 18 декабря у дома Ахмадуллина в Константиновке. При этом изначально убивать его не планировали — лишь хотели попугать пистолетом «Оса» и забрать деньги. Мархачев дал показания, что о пистолете ПСМ у напарника даже не знал.

Напомним, смертельные ранения Ахмадуллин на глазах у своей супруги получил именно из ПСМ, хотя на месте преступления в подъезде были найдены гильзы и от травматики. Выжившая женщина рассказала — нападавшие были в масках. Уголовное дело по факту умышленного убийства возбудили в тот же день, 18 декабря. А вот дело о разбое — лишь в марте 2018 года.

Майское похищение — лишь часть серии?

В МВД Татарстана утверждают — буквально на третьи сутки после смерти «обнальщика» вышли на след его убийц, изучив записи камер наблюдения и отработав связи покойного, а также круг его потенциальных клиентов-предпринимателей. Выйти-то вышли, но задерживать не спешили — взяли под тотальный контроль перемещения и контакты вероятных преступников, установили связи с одной из казанских группировок и занялись поиском улик. 100%-ные доказательства причастности «поднадзорных» появились в ходе работы силовиков по другому эпизоду.

Так, в марте тот же первый отдел Следкома по РТ занялся делом о похищении некоего Кузнецова из Санкт-Петербурга. Как утверждают источники «Реального времени», его бизнес был связан с нефтепереработкой. Предпринимателя выследили и похитили по дороге в Уфу, после чего увезли в Лаишевский район. Там на протяжении пяти дней пытались кулаками и угрозами выбить выкуп — 15 млн рублей. Но денег так и не получили. Освобожденный тут же обратился в правоохранительные органы, однако материалы проверки долгое время ходили между ведомствами и районами.

Зато после возбуждения дела оказалось, что проверявшие не сидели без дела — установили личности похитителей. По предварительным данным следствия, напавшие на «обнальщика» Мархачев и Садрутдинов лично в похищении питерского бизнесмена не участвовали, однако входили в состав этой группы. Операция по задержанию всей криминальной семерки проводилась одновременно по шести адресам примерно в 4 часа утра 22 марта. В ней участвовали опера управления угрозыска МВД, спецназовцы, сотрудники Росгвардии и даже кинолог с собакой.

В настоящее время все семеро задержанных арестованы. Все безработные, возраст — от 28 до 45 лет. Большинство, по данным следствия, ранее судимы за наркотики. Более того, при обысках в их домах также изымали вещества, по внешнему виду похожие на гашиш. Подтвердить это сходство должны эксперты.

К слову, тремя эпизодами это дело вряд ли ограничится. Солидный арсенал оружия, наручники и маски могли использоваться и раньше. По словам следователя Игоря Золотова, семерку будут проверять на причастность к другим преступлениям. Напомним, в производстве Золотова также находится дело казанских неонацистов, обвиняемых в убийствах граждан Индии и Республики Чад, а также серии нападений на неславян.