Выборы в КНИТУ-КАИ: как спарринг-партнер Гильмутдинова досрочно сошел с дистанции
За место руководителя вуза боролись всего два человека — третий в день выборов свою кандидатуру снял
Как водится, без сюрпризов прошли в Татарстане еще одни выборы — на этот раз ректора КНИТУ-КАИ. На должность руководителя претендовали три кандидата, однако один из них снял кандидатуру буквально перед голосованием, объяснив свое решение проблемами со здоровьем. В итоге за место главы вуза боролись два человека — действующий ректор Альберт Гильмутдинов и директор Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Светлана Юдина. Абсолютное большинство поддержало сами знаете кого: экс-министр образования РТ и многолетний руководитель одного из ведущих татарстанских вузов набрал 166 голосов из 191 возможного. Подробности — в материале «Реального времени».
Новый старый ректор
Первый этап процедуры выборов ректора КНИТУ-КАИ завершился еще 10 января. По его итогам были зарегистрированы три кандидата: действующий ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов, заведующий кафедрой радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ-КАИ Олег Морозов и директор Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Светлана Юдина. Всех троих после этого, 15 января, оценивали в совете ректоров РТ и кабинете министров РТ.
По сформировавшейся российской традиции, в этих выборах было не больше интриги, чем в других. Основным кандидатом на руководящую должность называли Альберта Харисовича Гильмутдинова. Голосование началось в 14.00 и закончилось только в шестом часу. Всего в нем приняли участие 198 человек, голоса семи из которых оказались недействительными. Большинство — 166 из 191 голоса — были отданы за Гильмутдинова. За директора Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Светлану Юдину проголосовали 25 человек, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе вуза. Третий оппонент, заведующий кафедрой радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ-КАИ Олег Морозов, свою кандидатуру с выборов снял — как он сам объяснил, из-за проблем со здоровьем.
«Раньше просто давали возможность работать»
Среди людей, знакомых со стилем работы Альберта Гильмутдинова, позиции разные. Технический директор «Центра малой авиации» Иван Лямин познакомился с ним еще будучи студентом — вуз он окончил в 2014 году. К тому моменту Гильмутдинов возглавлял КНИТУ-КАИ второй год.
— Альберт Харисович сейчас вполне успешно осуществляет курс ректора. У меня, как у студента, к нему претензий не было, — вспоминает собеседник издания.
Выпускник университета отмечает, что за время его учебы при Гильмутдинове было запущено много хороших проектов.
— Плюс к этому при нем были реализованы большие стройки, новые корпуса были введены. Самолет — это вообще мегапроект, я считаю. Человека видно по делам. Объективную характеристику ему я вам не могу дать, но если судить по делам, субъективно — человек работает, — поделился мнением Иван Лямин.
Второй собеседник издания согласился говорить только на условиях анонимности — будучи сотрудником университета, он переживает за свое будущее.
— Мне лично при Абрукове [Николай Абруков был и. о. ректора в 2012 году] было хорошо. При Дягтереве [Геннадий Дягтерев занимал пост ректора с 1987-го по 2007 год] вообще идиллия была. Все познается в сравнении. Когда пришел Гильмутдинов — стало просто нечто. Чуть ли не с первой недели бумажная волокита, страшнейший бюрократизм. Стали требовать отчеты, — рассказал сотрудник университета.
Спикер вспомнил, что как раз при Гильмутдинове в вузе ввели систему срочных контрактов.
— То есть каждый преподаватель переживает за свое место, и никто слова против не скажет, потому что все понимают — годовой контракт. И если он закончился, то хоть 20 лет отработал, хоть 30. Все! — объяснил собеседник издания желание остаться анонимом.
— Раньше просто давали возможность работать. С удовольствием. Сейчас идешь на работу с ужасом — что еще там придумают. Каждое утро по электронке приходит какое-то новое указание, что пунктик б нужно поменять на пунктик а, — сетует преподаватель.
Из Минобраза — в ректоры
Альберт Гильмутдинов был представлен коллективу КНИТУ-КАИ в качестве и. о. ректора 20 сентября 2012 года, сменив на этом посту Николая Абрукова, убрать которого просили сами сотрудники вуза. В 2013 году Гильмутдинов после выборов стал ректором уже без приставки и. о.
До работы в университете доктор физико-математических наук, профессор и действительный член Академии наук РТ возглавлял Министерство образования Татарстана. За 6 лет руководства КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов сумел сформировать лояльную команду. На сайте университета только у него значится целый список из сторонников, которые его выдвинули. Среди них — пять ученых советов институтов КНИТУ-КАИ и коллективы четырех филиалов вуза: Зеленодольского, Лениногорского, Набережночелнинского и Чистопольского.
Предвыборная программа Альберта Гильмутдинова уложилась на 12 страницах А4. В ее введении указано, что она является естественным продолжением предвыборной программы 2013 года. Среди ее основных целей — попадание в десятку лучших российских технических вузов по качеству приема, позиция не ниже 30-го места в национальных рейтингах отечественных вузов, попадание в международные рейтинги университетов и немаловажный пункт — заработная плата профессорско-преподавательского состава КНИТУ-КАИ должна быть не ниже 300% от средней по региону.
Добиваться таких целей планируется в том числе с помощью дебюрократизации учебного процесса, индивидуализации траекторий обучающихся с широким предоставлением курсов по выбору, информатизации, цифровизации образовательного процесса, широкого распространения массовых онлайн-курсов и других мер, в принципе знакомых по всем ведущим мировым вузам.
Вперед на восток и за развитие филиалов
О других кандидатах на сайте университета сказано не так много.
Директор Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Светлана Юдина, занимая должность руководителя филиала с сентября 2016 года, завоевала за это время расположение коллектива, который на общем собрании работников и выдвинул ее кандидатуру на пост ректора.
Светлана Юдина предлагала университету сконцентрировать свое внимание на научно-исследовательской деятельности, отодвинув обучение на второй план. Кроме того, для работы в вузе, согласно ее предвыборной программе, должны быть привлечены минимум три профессора с мировым именем, которые будут в первую очередь руководить научно-исследовательскими работами. В свою очередь, для того, чтобы остановить утечку кадров из районов Татарстана, Юдина предлагает уделить больше внимания филиалам КНИТУ-КАИ.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/93833-v-kazani-v-knitu-kai-pereizbrali-rektora
Так работают ВСЕ университеты - страх и ужас...
Отличие одно - кому-то приходит одно указание, а кому-то десять в день.
Преподаватели университетов превратились в бюрократов, мелких клерков.
Поэтому работать в университетах с удовольствием и могут лишь бюрократы и мелкие клерки.
Остальные работают со страхом и ужасом.
Но это генеральная линия развития ВСЕХ университетов на планете Земля.
Пока российские преподаватели могут себя утешать, что в американских университетах "страха и ужаса" ещё больше...
Н.И.Лобачевский, И.А. Бодуэн де Куртене, Е.К.Завойский и др. в сложившихся условиях стали бы ночными сторожами детского сада.
Только там по ночам они смог бы заниматься Наукой.
А не размножать "бумажки" - из одной ненужной таблицы делать 5 ненужных таблиц.
Н.И.Лобочевский с огромным бы удовольствием переделывал 2 раза в год УМКД объемом в 600-1 000 страниц.
Это ведь так интересно и захватывающе.
Да и денежки за это платят немалые.