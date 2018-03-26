Выборы в КНИТУ-КАИ: как спарринг-партнер Гильмутдинова досрочно сошел с дистанции

За место руководителя вуза боролись всего два человека — третий в день выборов свою кандидатуру снял

Фото: Максим Платонов

Как водится, без сюрпризов прошли в Татарстане еще одни выборы — на этот раз ректора КНИТУ-КАИ. На должность руководителя претендовали три кандидата, однако один из них снял кандидатуру буквально перед голосованием, объяснив свое решение проблемами со здоровьем. В итоге за место главы вуза боролись два человека — действующий ректор Альберт Гильмутдинов и директор Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Светлана Юдина. Абсолютное большинство поддержало сами знаете кого: экс-министр образования РТ и многолетний руководитель одного из ведущих татарстанских вузов набрал 166 голосов из 191 возможного. Подробности — в материале «Реального времени».

Новый старый ректор

Первый этап процедуры выборов ректора КНИТУ-КАИ завершился еще 10 января. По его итогам были зарегистрированы три кандидата: действующий ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов, заведующий кафедрой радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ-КАИ Олег Морозов и директор Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Светлана Юдина. Всех троих после этого, 15 января, оценивали в совете ректоров РТ и кабинете министров РТ.

По сформировавшейся российской традиции, в этих выборах было не больше интриги, чем в других. Основным кандидатом на руководящую должность называли Альберта Харисовича Гильмутдинова. Голосование началось в 14.00 и закончилось только в шестом часу. Всего в нем приняли участие 198 человек, голоса семи из которых оказались недействительными. Большинство — 166 из 191 голоса — были отданы за Гильмутдинова. За директора Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Светлану Юдину проголосовали 25 человек, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе вуза. Третий оппонент, заведующий кафедрой радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ-КАИ Олег Морозов, свою кандидатуру с выборов снял — как он сам объяснил, из-за проблем со здоровьем.

Первый этап процедуры выборов ректора КНИТУ-КАИ завершился еще 10 января. По его итогам были зарегистрированы три кандидата. Фото Максима Платонова

«Раньше просто давали возможность работать»

Среди людей, знакомых со стилем работы Альберта Гильмутдинова, позиции разные. Технический директор «Центра малой авиации» Иван Лямин познакомился с ним еще будучи студентом — вуз он окончил в 2014 году. К тому моменту Гильмутдинов возглавлял КНИТУ-КАИ второй год.

— Альберт Харисович сейчас вполне успешно осуществляет курс ректора. У меня, как у студента, к нему претензий не было, — вспоминает собеседник издания.

Выпускник университета отмечает, что за время его учебы при Гильмутдинове было запущено много хороших проектов.

— Плюс к этому при нем были реализованы большие стройки, новые корпуса были введены. Самолет — это вообще мегапроект, я считаю. Человека видно по делам. Объективную характеристику ему я вам не могу дать, но если судить по делам, субъективно — человек работает, — поделился мнением Иван Лямин.

Второй собеседник издания согласился говорить только на условиях анонимности — будучи сотрудником университета, он переживает за свое будущее.

— Мне лично при Абрукове [Николай Абруков был и. о. ректора в 2012 году] было хорошо. При Дягтереве [Геннадий Дягтерев занимал пост ректора с 1987-го по 2007 год] вообще идиллия была. Все познается в сравнении. Когда пришел Гильмутдинов — стало просто нечто. Чуть ли не с первой недели бумажная волокита, страшнейший бюрократизм. Стали требовать отчеты, — рассказал сотрудник университета.

Спикер вспомнил, что как раз при Гильмутдинове в вузе ввели систему срочных контрактов.

— То есть каждый преподаватель переживает за свое место, и никто слова против не скажет, потому что все понимают — годовой контракт. И если он закончился, то хоть 20 лет отработал, хоть 30. Все! — объяснил собеседник издания желание остаться анонимом.

— Раньше просто давали возможность работать. С удовольствием. Сейчас идешь на работу с ужасом — что еще там придумают. Каждое утро по электронке приходит какое-то новое указание, что пунктик б нужно поменять на пунктик а, — сетует преподаватель.

«Самолет — это вообще мегапроект», — считает Иван Лямин. Фото Максима Платонова



Из Минобраза — в ректоры

Альберт Гильмутдинов был представлен коллективу КНИТУ-КАИ в качестве и. о. ректора 20 сентября 2012 года, сменив на этом посту Николая Абрукова, убрать которого просили сами сотрудники вуза. В 2013 году Гильмутдинов после выборов стал ректором уже без приставки и. о.

До работы в университете доктор физико-математических наук, профессор и действительный член Академии наук РТ возглавлял Министерство образования Татарстана. За 6 лет руководства КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов сумел сформировать лояльную команду. На сайте университета только у него значится целый список из сторонников, которые его выдвинули. Среди них — пять ученых советов институтов КНИТУ-КАИ и коллективы четырех филиалов вуза: Зеленодольского, Лениногорского, Набережночелнинского и Чистопольского.

Предвыборная программа Альберта Гильмутдинова уложилась на 12 страницах А4. В ее введении указано, что она является естественным продолжением предвыборной программы 2013 года. Среди ее основных целей — попадание в десятку лучших российских технических вузов по качеству приема, позиция не ниже 30-го места в национальных рейтингах отечественных вузов, попадание в международные рейтинги университетов и немаловажный пункт — заработная плата профессорско-преподавательского состава КНИТУ-КАИ должна быть не ниже 300% от средней по региону.

Добиваться таких целей планируется в том числе с помощью дебюрократизации учебного процесса, индивидуализации траекторий обучающихся с широким предоставлением курсов по выбору, информатизации, цифровизации образовательного процесса, широкого распространения массовых онлайн-курсов и других мер, в принципе знакомых по всем ведущим мировым вузам.

Вперед на восток и за развитие филиалов

О других кандидатах на сайте университета сказано не так много.

Директор Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Светлана Юдина, занимая должность руководителя филиала с сентября 2016 года, завоевала за это время расположение коллектива, который на общем собрании работников и выдвинул ее кандидатуру на пост ректора.

Светлана Юдина предлагала университету сконцентрировать свое внимание на научно-исследовательской деятельности, отодвинув обучение на второй план. Кроме того, для работы в вузе, согласно ее предвыборной программе, должны быть привлечены минимум три профессора с мировым именем, которые будут в первую очередь руководить научно-исследовательскими работами. В свою очередь, для того, чтобы остановить утечку кадров из районов Татарстана, Юдина предлагает уделить больше внимания филиалам КНИТУ-КАИ.