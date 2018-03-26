Рейс задерживается: почему не сдается ЖК «Взлетная полоса»

В полку дольщиков-«ждунов» прибыло: на карте Казани вырос новый долгострой — в Авиастрое

В Казани, похоже, появился еще один долгострой. В этот раз тревогу забили дольщики несданного дома в ЖК «Взлетная полоса» в Авиастроительном районе. С декабря 2016 года застройщик ИСК «Варикус» неоднократно переносил сроки сдачи объекта. Не доверяя новым обещаниям о скором новоселье, люди пожаловались в прокуратуру. Девелопер, в свою очередь, убеждает, что в скором времени дом будет сдан, а проблем у строительной компании нет. Тем временем в здании, где еще не получили разрешение на ввод, по сообщениям дольщиков, уже живут люди. В ситуации разбиралась корреспондент «Реального времени».

В полку «ждунов» прибыло

Дольщики еще одного проблемного дома забили тревогу. На этот раз речь идет о ЖК «Взлетная полоса» в Авиастроительном районе. Как рассказывает дольщик Булат Мухарлямов, по документам застройщик ИСК «Варикус» должен был сдать объект еще в декабре 2016 года. Однако нового жилья клиенты стройкомпании пока так и не увидели, хоть дом и близок к сдаче в эксплуатацию.

— Осталось сдать только воду, газ и получить заключение от Гостройнадзора, что дом сдан и претензий от контролирующих органов нет, — говорит Булат Мухарлямов. Только «Водоканалу» застройщик должен был 11 млн рублей за техприсоединение.

На встрече несколько дней назад руководитель ИСК «Варикус» Айрат Нагимов сказал возмущенным дольщикам, что сейчас необходимо заново подать документы в Госстройнадзор, и это займет какое-то время.

Как рассказывает дольщик Булат Мухарлямов, по документам застройщик ИСК «Варикус» должен был сдать объект еще в декабре 2016 года. Фото minstroy.tatarstan.ru



— Каждый раз он кормит нас завтраками. Сначала надо было какие-то определенные постройки убрать, он нарушения устранил. Потом доделать что-то надо было, он доделал. Потом встала проблема с «Водоканалом», — рассказывает дольщица Наталья Семенова.

По ее словам, застройщик говорит, что сейчас с «Водоканалом» вопрос решен, но когда они просят показать им документы, подтверждающие, что долг перед компанией закрыт, застройщик под разными предлогами делать это отказывается. Дабы удостовериться в словах строителя, Наталья Семенова сама направила в «Водоконал» на прошлой неделе запрос, однако ответ еще не получила.

Глава ИСК «Варикус» опровергает слова дольщиков о том, что воду и газ в доме так и не провели.

— Это уже старая информация. Все уже проведено, осталось получить ЗОС (заключение о соответствии строительным нормам) и акт ввода. То есть буквально еще месяц-полтора, как будет прохождение документов идти. У нас была просрочка, мы обещали сдать до конца 2017 года, все готовили под этот срок. Но у нас произошел срыв по воде. Тем не менее на сегодняшний момент все вопросы решены, — заверил руководитель стройкомпании Айрат Нагимов. Акт ввода, по его словам, они ожидают получить в конце апреля.

О проблемах с техприсоединением застройщик рассказывал нашему изданию еще летом. Говорил, что из-за строительства новой КНС «Заречная» «Водоканал» взвинтил тарифы, стараясь окупить инвестиции.

Акт ввода, по словам Нагимова, они ожидают получить в конце апреля. Фото minstroy.tatarstan.ru



Люди дом ждут, но уже там живут

Что самое интересное, Булат Мухарлямов говорит о том, что, хотя дом еще и не сдан, некоторые из дольщиков уже получили ключи от квартир и делают ремонт. А другие так и вовсе в нем живут — даже без газа и воды. Наталья Семенова добавляет к вышесказанному свою историю. О том, что в несданном доме живут люди, она узнала от знакомых:

— У мужа друг работает в такси и подвозил туда людей. Он спросил: знакомые у меня тут тоже купили квартиру, а что, дом уже сдали, вы в нем живете? Пассажиры сказали: мол, да, уже живут, но дом пока не сдали, — рассказала собеседница издания.

В свою очередь застройщик Айрат Нагимов и эту информацию дольщиков опровергает:

— Это рабочие, которые делают там ремонт, скорее всего. Эта информация не подтверждается, — комментирует глава ИСК «Варикус». Тех, кто подписывает акты приемки квартир, они действительно пускают делать ремонт. Но таких дольщиков немного — всего 10—15%, говорит девелопер.

Вопросы с недовольными дольщиками он старается решать с помощью встреч, на которых рассказывает о ходе работ. Собственно, о подобной встрече на этой неделе и говорила ранее Наталья Семенова.

«Он говорил, что все уплатил и никому не должен, а в ходе проверки выяснилось, что в действительности не уплатил», — рассказал Айрат Ахметханов. Фото minstroy.tatarstan.ru



Сдадут с четвертой попытки?

Как выяснилось, словам застройщика не доверяют не только сами дольщики, но и в Управлении жилищной политики (УЖП) исполкома Казани.

— К нам обращались граждане, которым застройщик сказал, что государственные органы намеренно не вводят объект в эксплуатацию. А выяснилось, что он просто не выплатил обязательные отчисления «Водоканалу». Он заключил договор и просто не заплатил за техническое присоединение. Он говорил, что все уплатил и никому не должен, а в ходе проверки выяснилось, что в действительности не уплатил, — рассказал заместитель начальника УЖП Айрат Ахметханов о ситуации, случившейся месяц назад.

Согласно ответу на запрос «Реального времени» в Госстройнадзор, впервые извещение об окончании строительства было направлено в ведомство еще 24 ноября 2017 года. Однако выездная проверка выявила на объекте ряд нарушений и не приняла его. Повторная проверка по извещению застройщика об устранении нарушений была проведена 18 декабря. Однако и тогда инспекторы вынесли предписание. В третий раз нарушения инспекция нашла во время проверки 15 января. Среди них были и проблемы, связанные с водоснабжением. Следующая проверка по извещению застройщика перенесена на 5 апреля.

«Тут нет такого состояния, как в других проблемных объектах»

Устав от обещаний застройщика, в субботу дольщики собрались у своего несданного дома на своего рода стихийный митинг — подписать коллективное письмо с требованием квартир.

Кроме того, была написана жалоба на действия застройщика в прокуратуру Авиастроительного района. Ответ из ведомства есть в распоряжении «Реального времени». Согласно документу, датированному 1 марта, по результатам проверки на директора было возбуждено два административных дела — по ч. 2 и ч. 3 статьи 14.28 КоАП РФ. Кроме того, Нагимову вынесено представление об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Устав от обещаний застройщика, в субботу дольщики собрались у своего несданного дома на своего рода стихийный митинг



Параллельно дольщики начали подавать иски в суд, требуя неустойку за срыв сроков. По словам Булата Мухарлямова, клиенты застройщика идут преимущественно в районный суд, опасаясь, что в Арбитражном дела могут затянуться. Тем не менее в картотеке Арбитражных дел за последние пару месяцев зарегистрирован ряд исков к застройщику, в том числе и от компаний. Суммы исчисляются десятками и сотнями тысяч рублей. Например, ООО «Народный юрист» пытается через суд получить у ИСК «Варикус» 206 625 рублей, индивидуальный предприниматель Яна Игнатьева пытается через суд добиться выплаты неустойки в 527 772 рублей, а индивидуальный предприниматель Марсель Актуганов требует взыскать штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу истца.

Сразу три иска к ИСК «Варикус» подал ООО «Инженерно-производственный центр». Два из них — о взыскании 250 000 рублей основного долга и 5 448 рублей процентов, а также о взыскании еще 364 000 рублей и 11 тысяч рублей процентов были только приняты судом и еще не рассмотрены. По третьему же, на 700 тысяч рублей и 8,4 тысячи процентов иск был удовлетворен судом 19 марта 2018 года.

Гендиректор ИСК «Варикус» Айрат Нагимов, естественно, об исках знает. Судя по всему, особых опасений они у него не вызывают. В свою очередь, своих клиентов он успокаивает.

— Дом построен, что тут еще говорить. Все платежи выполнены. Осталось подписать документы и сдать. Тут нет такого состояния, как в других проблемных объектах. У нас на данный момент с голыми стенами [объект] не стоит. Дом готов, — говорит застройщик.

Впрочем, по закону объект считается проблемным уже через 9 месяцев после срыва графика работ. Так что первая очередь «Взлетной полосы» вполне подпадает под это понятие.

Следом за этим домом рядом должен быть построен еще один. Как рассказал собеседник издания, планы по строительству второго дома остаются в силе, однако конкретных сроков пока нет — на него еще не получено разрешение на строительство.

Мария Горожанинова