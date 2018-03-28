Навстречу мундиалю: Ростехнадзор «отфутболил» опасные предприятия на ремонт

Казанскому пороховому заводу ремонт противопоказан из-за физического износа оборудования

Как стало известно «Реальному времени», опасным производственным предприятиям Казани в дни проведения матчей ЧМ по футболу рекомендовано встать на технологический ремонт. Правда, официально руководство Приволжского управления Ростехнадзора на встрече с промышленными предприятиями продекларировало либеральный подход в избрании крайних мер промышленной безопасности. «Мы не за то, чтобы страдала экономика», — выразил позицию ведомства и. о. руководителя Алмаз Гимадиев, предложив, в случае невозможности остановки, разработать усиленные меры безопасности, но под гарантии менеджмента опасных заводов.

Остановят или нет?

Во время публичного обсуждения результатов правоприменительной практики накануне и. о. руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Алмаз Гимадиев сделал 10-минутное отступление, чтобы внести ясность в противоречивый поток информации о вероятности остановки опасных производственных предприятий в дни мундиаля-2018. Буквально с января этого года химические предприятия начало лихорадить после веерной рассылки уведомлений ФСБ и Ростехнадзора о необходимости усиления мер промышленной безопасности в дни международного чемпионата. Эти меры предписаны президентским указом от 9 мая 2017 года и постановлением правительства от 9 июня. Они касаются промышленных предприятий первого—четвертого класса опасности, где, как говорится в документах, «используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые субстанции».

По данным «Реального времени», эти требования касаются 36 крупных предприятий или свыше 30% производственного комплекса столицы (по данным Википедии, в Казани работает 98 АО). Угроза их остановки на один летний месяц, с 14 июня по 15 июля, когда будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, приведет к значительным финансовым потерям (точные суммы издержек, понятное дело, не разглашаются).

Ростехнадзор готов разрешить эксплуатацию опасного производственного объекта, если менеджмент сумеет защитить программу по усилению мер безопасности предприятия и поручится им «головой», сообщил Алмаз Гимадиев. Фото technadzor.tatarstan.ru



«Многие задают вопросы, будут приостановлены объекты или не будут, — подступился к волнующему всех вопросу Алмаз Гимадиев. — Да, всех это беспокоит, — взял он некоторую паузу для передышки.

Напомнив, что приостановка опасных заводов является стандартной практикой при проведении международных первенств, таких как Олимпийские игры — 2014 в Сочи и Кубок конфедераций в 2017 году, он озвучил более мягкий подход Ростехнадзора. Суть декларации промышленной безопасности заключается в том, что Ростехнадзор готов разрешить эксплуатацию опасного производственного объекта, если менеджмент сумеет защитить программу по усилению мер безопасности предприятия и поручится им «головой». Именно этой позиции ведомство намерено придерживаться в диалоге с промышленными предприятиями при избрании крайних мер.

На футбол без отрыва от производства

«Мы не за то, чтобы страдала экономика. Ни в коем случае. Есть, конечно, опасные объекты, которые, как мы считаем, должны быть приостановлены или могут быть приостановлены. Но если предприятия считают, что могут это сделать, то мы только «за», — обозначил он первую группу тех, кто добровольно готов «уйти на футбол».

А для тех, кто сопротивляется выходу в «отпуск», Приволжское управление Ростехнадзора предлагает усилить меры безопасности. «Правила приостановки предусматривают, что в случае невозможности остановки, нужно разработать компенсирующие мероприятия, обеспечивающие безопасность вашего производства, — сообщил и. о. руководителя управления. И добавил: «Более тщательно, более детально готовить. Чтобы это было не просто на бумаге, формальным документом, а выполнялось», — напутствовал он.

Однако окончательное решение о том, разрешить или нет опасному предприятию продолжать работу будет принимать межведомственный региональный штаб, созданный при правительстве Татарстана. Так что не исключено, что силовики могут заставить опасные предприятия закрыться, чтобы не повышать риск вероятности ЧП. Во время общения с журналистами Алмаз Гимадиев заверил, что настаивать на закрытии заводов Ростехнадзор не собирается. По его словам, в каком режиме предстоит работать казанским опасным заводам будет определено к 25 мая.

Особые вопросы к Казанскому пороховому заводу, который неоднократно фигурировал в сводках МЧС и проверках Ростехнадзора. Фото Максима Платонова

«Казанскому пороховому заводу ремонт противопоказан»

На этом фоне особые вопросы к Казанскому пороховому заводу, который неоднократно фигурировал в сводках МЧС и проверках Ростехнадзора.

«Сейчас в реестре наиболее опасных производственных объектов значится 36 предприятий Казани, — рассказали «Реальному времени» источники, работающие в межведомственном совете. Многие из них уже представили планы мероприятий, но они связаны не с сокращением производства, а с усилением мер безопасности. Другое дело, что с какими-то мерами мы не соглашаемся и считаем их недостаточными. Но речь идет не о закрытии производства. Мы всем рекомендуем: там, где можно, уйти на ремонтные работы. Это нормальный путь: вместо сентября встанут на ремонт в июне. Зато рисков меньше. Но вот Казанскому пороховому заводу ремонт противопоказан… Им лучше работать, или совсем не работать. Но только не ремонт! Они решили работать в щадящем режиме».

Запрос «Реального времени», отправленный накануне на корпоративный электронный адрес предприятия, остался без ответа. После совещания представитель Казанского порохового завода отказался общаться с прессой, ссылаясь на необходимость подачи запроса. «У нас секретное предприятие, обязанность лежит на пресс-службе. Я даже не буду слушать ваши вопросы», — агрессивно ответил он.

Впрочем, его раздражение понятно. Еще ни разу не проходило ни одно совещание Ростехнадзора, чтобы не критиковали пороховой завод за ЧП. Вчера оказался исключительный день, когда о нем не прозвучало ни слова.