Убийство в Константиновке: кто заказал казанского безработного на «Ауди»

Соседи мужчины, которого убили напротив опорного пункта полиции, считали его риелтором

Фото: Александр Артемьев

Тишину подъезда уютной многоэтажки в Константиновке — напротив отдела полиции — нарушила стрельба из пистолета ПСМ и травматического оружия. Из каждого ствола было произведено по три выстрела. Как стало известно «Реальному времени», жертвой нападавших стал 58-летний безработный Раис Ахмадуллин, который, по словам соседей, мог заниматься риелторской деятельностью. Впрочем, в среде оперативников прошел слух, что покойный мог быть причастен к обналу.

Киллеры в подъезде

В Казани вновь заговорили о возвращении 90-х. Уже успела позабыться история с предпринимателем Вячеславом Липатовым, которого средь бела дня застрелили в подъезде дома на Завойского в мае 2016 года (убийцей оказался его старый приятель ), как в городе прогремела другая история. На сей раз в Константиновке.

Сегодня Следком по РТ обнародовал информацию, что вчера вечером, а точнее в 17.30, в подъезде дома по улице Интернациональной, 33а люди в масках устроили засаду и расстреляли в спину одного из жильцов, подъехавшего к дому вместе с женой на собственном Audi. Мужчина умер на месте.

Как стало известно «Реальному времени», 58-летнего погибшего зовут Раис Султанович Ахмадуллин. Официальной работы у него не было, а иномарка была. В подъезде в него было выпущено не меньше шести пуль — по предварительным данным, из пистолета ПСМ и травматики. Позже на месте было найдено три гильзы калибра 5,45 мм и три резиновые пульки калибра 18 мм.

Машины вокруг дома — среднего класса («Хендаи», «Рено»). Самая дорогая из них — та самая «Ауди» покойного Ахмадуллина



Злоумышленники забрали портфель и скрылись. По предварительным данным, в сумке были деньги и личное имущество. Сейчас Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Тихий домик в Константиновке

Корреспондент «Реального времени», прибыв на улицу Интернациональную, увидел одноподъездный 4-этажный жилой дом. К элитным особнякам его не отнесешь, но дом вполне приличный и достаточно благоустроенный. Жители безбоязненно оставляют в подъезде спортинвентарь, сам подъезд чистый и аккуратный.

Двор огорожен забором, есть калитка (сейчас закрыта), въезд для машин открыт, как и всегда. Машины вокруг дома — среднего класса («Хендаи», «Рено»). Самая дорогая из них — та самая «Ауди» покойного Ахмадуллина. В цоколе дома — магазин «Магнит», рядом отдельное строение «Магнит Косметик». В обоих говорят — ничего подозрительного вчера вечером не видели и не слышали.

Прямо напротив дома — опорный пункт полиции (в 15 метрах от дома). Участковый с корреспондентом «Реального времени» не стал общаться, как и другие сотрудники из органов (несколько людей в штатском). Ограничились заявлением, что «оперативные мероприятия ведутся».

В том злополучном подъезде сейчас никаких следов убийства



Убитый был риелтором?

В том злополучном подъезде сейчас никаких следов убийства. Женщина, представившаяся как Алия, живет на первом этаже этого подъезда. Была дома в момент убийства. Говорит, что слышала хлопок. Подумала, что это «бомбочка», мальчишки играют. Потом услышала будто бы звуки борьбы, бросилась к двери и заперлась на все замки (дома были дети). Из подъезда донеслись еще два хлопка. Через некоторое время открыла дверь и увидела тело мужчины, а рядом женщину. Та сказала, что он не дышит, и вызвала скорую. Алия после этого снова закрыла дверь. О самом убитом соседка отзывается положительно. Говорит, это был приветливый мужчина, который всегда здоровался с ней и с детьми.

Жительница из дома по соседству (отказалась представляться) сказала, что убитый был риелтором. Она же сказала, что в Константиновке у него есть еще одна квартира в другом доме и что недавно убитый приобрел автомашину «Ауди». Правда, судя по всему, имя риелтора не было широко известно. Глава одного из крупнейших агентств недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов в беседе с корреспондентом «Реального времени» рассказал, что не слышал про такого брокера. Андрей Савельев, президент НП «Гильдия риелторов РТ», директор «НЛБ-Недвижимость» также говорит, что такого члена в его организации нет.

Впрочем, источники «Реального времени» уверяют, что оперативники намерены проверить слух о том, что покойный якобы мог быть связан с обнальным бизнесом.

Местные жители переживают за ход расследования, жалеют приветливого и обходительного соседа и надеются, что его убийц найдут.