Просрочка по ипотеке в России выросла на 73,4% за год

При этом банки выдали ипотеки на 1,17 трлн рублей, что больше на 11,9% за квартал и на 32% за год

Фото: Артем Дергунов

Просроченная задолженность россиян по ипотечным кредитам во втором квартале 2026 года увеличилась на 73,4% к аналогичному периоду прошлого года и на 10,1% за квартал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

При этом банки выдали ипотеки на 1,17 трлн рублей, что больше на 11,9% за квартал и на 32% за год. Количество выданных кредитов выросло на 13% за три месяца и на 31,9% в годовом выражении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эксперты связывают активность с переносом изменения условий программы «Семейная ипотека». Кроме того, порядка 25–30% сделок сейчас приходится на рассрочки от застройщиков. Уточняется, что такая задолженность не учитывается в статистике Банка России и НБКИ, из-за чего оценить реальную долговую нагрузку покупателей жилья становится сложнее.

Ранее сообщалось, что девелоперы ждут падения спроса на новостройки на 10–20% к концу года, хотя уверены — снижения самих цен ждать не стоит из-за растущей себестоимости строительства.

Зульфат Шафигуллин