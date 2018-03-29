«Мужчина бился в истерике и требовал, чтобы я выдала ему 60 огнетушителей»

Эхо Кемерово в Казани: к девелоперам нагрянула прокуратура, а из магазинов исчезли огнетушители

Фото: Дмитрий Резнов

Месячный запас огнетушителей разобрали за два дня, и так почти во всех магазинах, которые предлагают противопожарное оборудование. Трагедия 25 марта отразилась в том числе и на Татарстане: проверки ТЦ с развлекательными зонами начались уже во вторник, почти каждый рейд прокуратуры не обходится без учебной тревоги. Организации и частные лица массово скупают огнетушители. «Реальное время» узнало, как отразился пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» на Татарстане.

Заводы сразу подняли цены на огнетушители

События в Кемерово, в результате которых погибли 64 человека, из них более 40 детей, более 70 человек пострадали, сразу отозвались на всех регионах. Было выдано распоряжение проверить все торговые комплексы, где есть развлекательная зона. Полный список и график проверок в прокуратуре РТ не раскрывают, есть информация, что всего представители прокуратуры и МЧС обойдут не менее 260 торговых комплексов. Многие уже начали готовиться к проверкам самостоятельно, да так, что в магазинах, предлагающих противопожарное оборудование, не осталось огнетушителей.

— Меня такой повышенный спрос на огнетушители не радует, надо заботиться о безопасности заранее, а не когда трагедия случится. Сейчас их спрашивают только ТЦ, видимо, те, кого больше проверяют. За два дня вынесли полный склад — штук 300 огнетушителей, хотя столько обычно распродаем в течение месяца, — рассказала директор «Противопожарного оборудования» Валерия Ватагина.

Она вспоминает, что с таким же поведением уже приходилось сталкиваться после пожара в «Адмирале»: «В первые два дня большой спрос, потом затихает. Тогда приходили представители рынков». Цены продавец поднимать не стала, но заводы уже подсуетились и повысили их на 50 рублей. Хотя отгрузок товара до середины апреля больше не будет. Производители работают по заказам — например, есть договоренность поставить 500 огнетушителей в Казань, и все, сверх нормы город уже не получит. «Излишки ведь тоже куда-то поставляют», — призналась Валерия Ватагина. Утром в магазине покупателей еще не было, но вчера, например, выстроилась очередь из десяти человек: всем срочно нужен огнетушитель.

— Были из «Парк Хауса», «Корстона», а во вторник приходил мужчина, который бился в истерике с требованиями, чтобы я выдала ему 60 огнетушителей сразу, — вспоминает Валерия Ватагина.

«За два дня вынесли полный склад — штук 300 огнетушителей, хотя столько обычно распродаем в течение месяца», — рассказала Валерия Ватагина. Фото Юлии Косолапкиной

Средняя стоимость огнетушителя не превышает 1500 рублей, хватает его на полтора года, но, по мнению директора, и к такому вложению владельцы недвижимости не готовы.

ООО «Оникс» всегда работало с организациями по счету, но на этой неделе привычный ход пришлось изменить.

— Приходят люди, покупают огнетушители, подставки для них, журналы. Обычно в практике таких продаж у нас нет, работаем по заказу, а со вторника — началось. Вчера пришло человек 20, хотя в обычные дни, повторюсь, вообще не приходят, мы работаем по заказу и по счету от компаний, — рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Оникс» Динар Абраров.

На складе у них еще есть остатки, но сегодня все огнетушители, скорее всего, закончатся. А производители уже начинают поднимать цены. В компании не уверены, кто именно к ним обращался — ТЦ или ИП, все покупки шли сразу за наличный расчет, но знают точно, что два раза покупали частники. Жители собственных домов решили так обезопаситься, хотя раньше таких клиентов здесь вообще никогда не было.

Проверки ТЦ с учебными тревогами

В Татарстане торговые комплексы начали проверять со вторника, первым под раздачу попал ТК «Горки Парк» в Казани. Огнетушители, схемы эвакуации, работа аварийных систем — представители прокуратуры и МЧС ничего не оставляли без внимания. Даже организовали учебную тревогу.

Проверки продолжились и в следующие дни: ТРК «Кольцо», ТРК «Парк Хаус», ТЦ «Олимп», сегодня эвакуация прошла в ТРК «Тандем».

Средняя стоимость огнетушителя не превышает 1500 рублей, хватает его на полтора года. Фото Юлии Косолапкиной

— 28 марта 2018 года в ТРК «Парк Хаус» были проведены плановые мероприятия по тестовому запуску противопожарного сценария комплексной системы пожарной безопасности и учебной эвакуации. Дополнительно сообщаю, что торговый комплекс оборудован современной комплексной системой пожарной безопасности. Безопасность посетителей и сотрудников ТРК «Парк Хаус» — один из главных приоритетов нашей компании, — ответили в ТРК «Парк Хаус».

На момент публикации ответ на запрос, покупались ли в день проверки огнетушители, пока в редакцию не поступил.

Для девелоперов наступили непростые времена, в СМИ появилась информация, что проверяющие пришли в ТЦ «Московский» в Казани. На месте к пожарной безопасности оказалось много претензий — легковоспламеняющиеся предметы на пути к выходам, неправильно установленные пожарные рукава в щитке. Площадь объекта превышает 12 тысяч квадратных метров. В одном из материалов СМИ сообщалось, что здание построило ООО «Траттория». По данным системы «Спарк», генеральный директор компании — Сергей Хрулев, бенефициар — Айрат Шарапов. Компания зарегистрирована в Казани по адресу: Чистопольская, 9а, бренд известен — сеть ресторанов «Траттория» и ночной клуб T.E.A.T.R.O. Основной вид деятельности ООО — рестораны, но есть и возможности для аренды и управления собственной или арендованной недвижимостью.

Дни после трагедии в Кемерово не обошлись и без реальных эвакуаций. Сегодня в ТЦ «Сити Молл» в Нижнекамске произошло короткое замыкание, к счастью, сработала автоматическая система пожаротушения. А 180 посетителей успели эвакуировать еще до приезда пожарных. После происшествия ТЦ уже работает в штатном режиме.

В СМИ появилась информация, что массовой проверке в регионах подвергнут не только ТЦ, но и другие места массового скопления людей — детские сады, школы, театры, больницы.

1 / 41 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов