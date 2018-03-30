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Падение «АК Банка»: как Григорий Оганесян оставил Самару в минусе

07:00, 30.03.2018 4

ЦБ отозвал лицензию самарского банка, дождавшись вывода «значительной части активов»

Падение «АК Банка»: как Григорий Оганесян оставил Самару в минусе Фото: trkterra.ru

29 марта ЦБ ожидаемо отозвал лицензию самарского «АктивКапитал Банка» («АК Банк»), чьи клиенты уже около двух недель жаловались на невозможность проводить операции. Регулятор обвинил собственников банка в выводе значительной части активов и направил информацию об этих фактах в правоохранительные органы. «АК Банк» агрессивно привлекал вклады населения — физические лица хранили там свыше 23 млрд рублей. После его краха в регионе осталось 10 банков, часть из которых контролируются федеральными и международными финансовыми группами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Недобросовестное поведение

Информация о проблемах «АктивКапитал Банка» начала появляться давно — к примеру, еще в феврале «Коммерсантъ» писал о проверке банка надзорщиками ЦБ, которые должны были сделать выводы о финансовом положении кредитной организации и решить ее судьбу. Потом банк сообщил, что 17 марта не будет обслуживать клиентов в офисах. 19—30 марта офисы работали в режиме сокращенного дня, а прошлая и будущая субботы — 24 и 31 марта — были объявлены нерабочими днями. «Сложившаяся в банке ситуация носит временный характер. В ближайшее время проблема будет устранена», — говорилось на сайте банка.

С середины марта клиенты «АК Банка» в социальных сетях жаловались на невозможность проводить некоторые операции по картам и снять деньги с депозитов. Получить официальный комментарий представителей банка последние два дня было невозможно — ни один из телефонов головного офиса не отвечает, а письма, отправленные по электронной почте, возвращаются назад.

Телеграм-канал «Мысли-НеМысли» на днях написал о том, что брокеры по банковским гарантиям начали предлагать «тяжелым клиентам», которые «уже потеряли надежду», решить их проблемы с получением гарантии на любую сумму. Услугу якобы готов был предоставлять «АК Банк». «Как правило, такая ситуация бывает в том случае, если руководство банка понимает, что в ближайшее время будет отозвана лицензия, поэтому пускается во все тяжкие», — рассуждали авторы канала.

29 марта регулятор отозвал у самарского банка лицензию, усмотрев в действиях его собственников «признаки недобросовестного поведения». Фото abnews.ru

Ждать пришлось недолго: 29 марта регулятор отозвал у самарского банка лицензию, усмотрев в действиях его собственников «признаки недобросовестного поведения». Как говорится в пресс-релизе ЦБ, в этом месяце банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности исполнять обязательства перед клиентами. Информацию об этих фактах ЦБ направил в правоохранительные органы.

Накачать и вывести

До этого собственники банка пытались укрепить его регулярными вливаниями в капитал: по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2012—2015 годах он ежегодно увеличивался на 700—900 млн рублей, а с конца 2016-го по март прошлого года акционеры передали в капитал недвижимое имущество на 2,6 млрд рублей.

Вместе с тем агентство отмечало ряд серьезных проблем: низкий уровень управления кредитными рисками и неконсервативную политику формирования резервов (по состоянию на апрель 2017-го резервы покрывали только 8,5% ссудного портфеля). В итоге в мае прошлого года «Эксперт РА» присвоил банку рейтинг ruCCC (очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности) и одновременно отозвал его в связи с истечением договора.

«Часто у проблемных банков мы наблюдаем ситуацию, когда банк увеличивает капитал, но тут же вкладывает средства в некачественные активы — кредиты техническим структурам, которые и не собираются возвращать деньги. Таким образом, реальных денег увеличение капитала не приносит — деньги тут же возвращаются собственнику, но на какое-то время, до следующей проверки со стороны ЦБ РФ, улучшаются показатели достаточности капитала», — говорит начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.

«Иногда проблемным банкам удается более сложная схема: через кредиты техническим структурам деньги вкладчиков из банка сначала выводятся, а затем заводятся в банк под видом капитала, то есть средств, которые заработал и вложил в банк его собственник. Поскольку в подобных цепочках движения денег в качестве промежуточных звеньев зачастую участвуют и реальные компании, то на выявление фиктивного увеличения капитала может требоваться много времени», — рассказывает он.

По словам Волкова, ранее «АК Банк» традиционно привлекал депозиты физических лиц по ставкам выше рыночных или предлагал более удобные по сравнению с большинством банков условия (такие как возможность частично снять деньги с депозита, сохраняя накопленные проценты). Такая тактика оправдана, если банк активно растет в высокодоходном сегменте с умеренными рисками, но часто к ней прибегают и банки, у которых есть определенные проблемы с ликвидностью.

Меценат и друг Волочковой

Основной бенефициар «АК Банка» — самарский предприниматель Григорий Оганесян, а также члены его семьи. Получив экономическую специальность в местном университете, Оганесян в середине девяностых недолго поработал менеджером в банковской сфере, а потом занялся бизнесом. В 2005-м он и его партнер Алексей Леушкин стали совладельцами «Элкабанка», который впоследствии и был переименован в «АК Банк» (Леушкину сейчас принадлежит более 20%).

Осенью 2016 года Оганесян выкупил у ВТБ здание недостроенного отеля сети Sheraton в Ростове-на-Дону. Сейчас гостиничная часть комплекса уже работает, сообщалось, что целиком комплекс будет сдан к чемпионату мира по футболу 2018 года.

С прошлого лета Григорий Оганесян занимает пост председателя правления Союза банков Самарской области. Секретарь этой организации Юрий Краскин пока не знает, как прокомментировать новость об отзыве лицензии у «АК Банка» — он говорит, что сам узнал об этом только сегодня из прессы. «В мае или в начале июня должно состояться общее собрание [Союза банков], и, я так предполагаю, [председатель правления] будет переизбран», — добавляет Краскин.

Основной бенефициар «АК Банка» — самарский предприниматель Григорий Оганесян, а также члены его семьи. Фото volga.news

Если верить информации в ряде СМИ, Оганесян — нередкий участник мероприятий московского бомонда. В частности, о нем пишут, как о близком друге танцовщицы Анастасии Волочковой. Кроме того, бизнесмен числится одним из 10 учредителей храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» Самарской и сызранской епархии РПЦ.

Связаться с самим бизнесменом не удалось. Директор одной из его компаний сказал, что пока никаких претензий со стороны правоохранительных органов Оганесяну не предъявлялось: «Все нормально, не переживайте».

На кого оставили

«АК Банк» был третьей по величине кредитной организацией Самарской области, после его ухода в регионе осталось 10 банков с совокупными активами около 358 млрд рублей. Часть из них сейчас контролируется федеральными банками или местными промышленными компаниями.

Так, крупнейший в регионе «АвтоВазБанк» в результате санации, объявленной в 2015 году, перешел под контроль ныне государственного «Промсвязьбанка», который в будущем будет переориентирован на работу с оборонно-промышленным комплексом.

«Русфинанс Банк» (РФБ) — вторая по величине кредитная организация региона — с 2005 года принадлежит «Росбанку» (входит в международную группу Societe Generale). До 2005 года РФБ работал под другим названием и контролировался самарской компанией «СОК» — крупным поставщиком АвтоВАЗа.

Собственником местного банк «Солидарность» сейчас является компания «Зарубежэнергопроект» из Ивановской области. Компания строит и реконструирует энергетические объекты — промышленные электростанции, атомные электростанции и отопительные котельные. Банк «Солидарность» тоже пережил санацию, причем инвесторов для него ЦБ приходилось искать дважды. В первый раз к оздоровлению привлекли «Пробизнесбанк», но затем у него была отозвана лицензия, после чего уже была утверждена схема санации с участием «Зарубежэнергопроекта».

Крупнейший в регионе «АвтоВазБанк» в результате санации, объявленной в 2015 году, перешел под контроль ныне государственного «Промсвязьбанка». Фото neon-service.ru

Средний по местным меркам «Газбанк» связан с политиками и известными предпринимателями Самарской области. Среди его совладельцев — Андрей Кислов, которому принадлежит 14,41%. Кислов возглавляет компанию «Газпром Межрегионгаз Самара» и является депутатом губернской думы. Ранее такая же доля в «Газбанке» принадлежала другому местному депутату и владельцу развлекательного цента KIN-UP Олегу Дьяченко (умер в январе 2017 года). Сейчас частью акций банка владеет его семья.

«Кошелев-Банк» несколько лет назад тоже входил в состав Societe Generale, но в 2012 году группа продала его предпринимателю Владимиру Кошелеву, владельцу строительной компании «Корпорация «Кошелев». Самому Владимиру Кошелеву принадлежит лишь 18,5% банка, еще 29,4% владеет его мать Татьяна Дедова, а 18,4% принадлежит Марине Карпяк, с которой у бизнесмена есть дети.

У «Тольяттихимбанка», ныне шестого по размеру активов, один собственник — Сергей Махлай. До середины прошлого года он возглавлял совет директоров «Тольяттиазота» — одного из крупнейших в мире производителей аммиака. Жена Сергея Махлая Ирина, а также его брат Андрей Махлай владеют еще одной тольяттинской финансовой организацией — «РТС-Банком». Первой принадлежит 74%, а второму — 26%.

Небольшой по размерам «Земский банк» принадлежит депутату Самарской губернской думы Владимиру Симонову (75%) и бывшему вице-президенту АвтоВАЗа Владимиру Кучаю (25%). Возглавляет банк Сергей Зудин — зампредседателя местного Союза банков.

Оставшиеся два банка региона — частные банки «Спутник» и «Народный инвестиционный банк» — на двоих имеют чуть более 3 млрд рублей активов.

Артем Малютин
ЭкономикаБанки
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 30 марта
    Впервые слышу эти банки, не интересно
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  • Анонимно 30 марта
    Показалось...
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  • Анонимно 30 марта
    Руководство пыталось, старались. А получилось как всегда
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  • Анонимно 30 марта
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