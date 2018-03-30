Падение «АК Банка»: как Григорий Оганесян оставил Самару в минусе

ЦБ отозвал лицензию самарского банка, дождавшись вывода «значительной части активов»

29 марта ЦБ ожидаемо отозвал лицензию самарского «АктивКапитал Банка» («АК Банк»), чьи клиенты уже около двух недель жаловались на невозможность проводить операции. Регулятор обвинил собственников банка в выводе значительной части активов и направил информацию об этих фактах в правоохранительные органы. «АК Банк» агрессивно привлекал вклады населения — физические лица хранили там свыше 23 млрд рублей. После его краха в регионе осталось 10 банков, часть из которых контролируются федеральными и международными финансовыми группами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Недобросовестное поведение

Информация о проблемах «АктивКапитал Банка» начала появляться давно — к примеру, еще в феврале «Коммерсантъ» писал о проверке банка надзорщиками ЦБ, которые должны были сделать выводы о финансовом положении кредитной организации и решить ее судьбу. Потом банк сообщил, что 17 марта не будет обслуживать клиентов в офисах. 19—30 марта офисы работали в режиме сокращенного дня, а прошлая и будущая субботы — 24 и 31 марта — были объявлены нерабочими днями. «Сложившаяся в банке ситуация носит временный характер. В ближайшее время проблема будет устранена», — говорилось на сайте банка.

С середины марта клиенты «АК Банка» в социальных сетях жаловались на невозможность проводить некоторые операции по картам и снять деньги с депозитов. Получить официальный комментарий представителей банка последние два дня было невозможно — ни один из телефонов головного офиса не отвечает, а письма, отправленные по электронной почте, возвращаются назад.

Телеграм-канал «Мысли-НеМысли» на днях написал о том, что брокеры по банковским гарантиям начали предлагать «тяжелым клиентам», которые «уже потеряли надежду», решить их проблемы с получением гарантии на любую сумму. Услугу якобы готов был предоставлять «АК Банк». «Как правило, такая ситуация бывает в том случае, если руководство банка понимает, что в ближайшее время будет отозвана лицензия, поэтому пускается во все тяжкие», — рассуждали авторы канала.

29 марта регулятор отозвал у самарского банка лицензию, усмотрев в действиях его собственников «признаки недобросовестного поведения». Фото abnews.ru



Ждать пришлось недолго: 29 марта регулятор отозвал у самарского банка лицензию, усмотрев в действиях его собственников «признаки недобросовестного поведения». Как говорится в пресс-релизе ЦБ, в этом месяце банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности исполнять обязательства перед клиентами. Информацию об этих фактах ЦБ направил в правоохранительные органы.

Накачать и вывести

До этого собственники банка пытались укрепить его регулярными вливаниями в капитал: по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2012—2015 годах он ежегодно увеличивался на 700—900 млн рублей, а с конца 2016-го по март прошлого года акционеры передали в капитал недвижимое имущество на 2,6 млрд рублей.

Вместе с тем агентство отмечало ряд серьезных проблем: низкий уровень управления кредитными рисками и неконсервативную политику формирования резервов (по состоянию на апрель 2017-го резервы покрывали только 8,5% ссудного портфеля). В итоге в мае прошлого года «Эксперт РА» присвоил банку рейтинг ruCCC (очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности) и одновременно отозвал его в связи с истечением договора.

«Часто у проблемных банков мы наблюдаем ситуацию, когда банк увеличивает капитал, но тут же вкладывает средства в некачественные активы — кредиты техническим структурам, которые и не собираются возвращать деньги. Таким образом, реальных денег увеличение капитала не приносит — деньги тут же возвращаются собственнику, но на какое-то время, до следующей проверки со стороны ЦБ РФ, улучшаются показатели достаточности капитала», — говорит начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.

«Иногда проблемным банкам удается более сложная схема: через кредиты техническим структурам деньги вкладчиков из банка сначала выводятся, а затем заводятся в банк под видом капитала, то есть средств, которые заработал и вложил в банк его собственник. Поскольку в подобных цепочках движения денег в качестве промежуточных звеньев зачастую участвуют и реальные компании, то на выявление фиктивного увеличения капитала может требоваться много времени», — рассказывает он.



По словам Волкова, ранее «АК Банк» традиционно привлекал депозиты физических лиц по ставкам выше рыночных или предлагал более удобные по сравнению с большинством банков условия (такие как возможность частично снять деньги с депозита, сохраняя накопленные проценты). Такая тактика оправдана, если банк активно растет в высокодоходном сегменте с умеренными рисками, но часто к ней прибегают и банки, у которых есть определенные проблемы с ликвидностью.

Меценат и друг Волочковой

Основной бенефициар «АК Банка» — самарский предприниматель Григорий Оганесян, а также члены его семьи. Получив экономическую специальность в местном университете, Оганесян в середине девяностых недолго поработал менеджером в банковской сфере, а потом занялся бизнесом. В 2005-м он и его партнер Алексей Леушкин стали совладельцами «Элкабанка», который впоследствии и был переименован в «АК Банк» (Леушкину сейчас принадлежит более 20%).

Осенью 2016 года Оганесян выкупил у ВТБ здание недостроенного отеля сети Sheraton в Ростове-на-Дону. Сейчас гостиничная часть комплекса уже работает, сообщалось, что целиком комплекс будет сдан к чемпионату мира по футболу 2018 года.

С прошлого лета Григорий Оганесян занимает пост председателя правления Союза банков Самарской области. Секретарь этой организации Юрий Краскин пока не знает, как прокомментировать новость об отзыве лицензии у «АК Банка» — он говорит, что сам узнал об этом только сегодня из прессы. «В мае или в начале июня должно состояться общее собрание [Союза банков], и, я так предполагаю, [председатель правления] будет переизбран», — добавляет Краскин.

Основной бенефициар «АК Банка» — самарский предприниматель Григорий Оганесян, а также члены его семьи. Фото volga.news



Если верить информации в ряде СМИ, Оганесян — нередкий участник мероприятий московского бомонда. В частности, о нем пишут, как о близком друге танцовщицы Анастасии Волочковой. Кроме того, бизнесмен числится одним из 10 учредителей храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» Самарской и сызранской епархии РПЦ.

Связаться с самим бизнесменом не удалось. Директор одной из его компаний сказал, что пока никаких претензий со стороны правоохранительных органов Оганесяну не предъявлялось: «Все нормально, не переживайте».

На кого оставили

«АК Банк» был третьей по величине кредитной организацией Самарской области, после его ухода в регионе осталось 10 банков с совокупными активами около 358 млрд рублей. Часть из них сейчас контролируется федеральными банками или местными промышленными компаниями.

Так, крупнейший в регионе «АвтоВазБанк» в результате санации, объявленной в 2015 году, перешел под контроль ныне государственного «Промсвязьбанка», который в будущем будет переориентирован на работу с оборонно-промышленным комплексом.

«Русфинанс Банк» (РФБ) — вторая по величине кредитная организация региона — с 2005 года принадлежит «Росбанку» (входит в международную группу Societe Generale). До 2005 года РФБ работал под другим названием и контролировался самарской компанией «СОК» — крупным поставщиком АвтоВАЗа.

Собственником местного банк «Солидарность» сейчас является компания «Зарубежэнергопроект» из Ивановской области. Компания строит и реконструирует энергетические объекты — промышленные электростанции, атомные электростанции и отопительные котельные. Банк «Солидарность» тоже пережил санацию, причем инвесторов для него ЦБ приходилось искать дважды. В первый раз к оздоровлению привлекли «Пробизнесбанк», но затем у него была отозвана лицензия, после чего уже была утверждена схема санации с участием «Зарубежэнергопроекта».

Крупнейший в регионе «АвтоВазБанк» в результате санации, объявленной в 2015 году, перешел под контроль ныне государственного «Промсвязьбанка». Фото neon-service.ru



Средний по местным меркам «Газбанк» связан с политиками и известными предпринимателями Самарской области. Среди его совладельцев — Андрей Кислов, которому принадлежит 14,41%. Кислов возглавляет компанию «Газпром Межрегионгаз Самара» и является депутатом губернской думы. Ранее такая же доля в «Газбанке» принадлежала другому местному депутату и владельцу развлекательного цента KIN-UP Олегу Дьяченко (умер в январе 2017 года). Сейчас частью акций банка владеет его семья.

«Кошелев-Банк» несколько лет назад тоже входил в состав Societe Generale, но в 2012 году группа продала его предпринимателю Владимиру Кошелеву, владельцу строительной компании «Корпорация «Кошелев». Самому Владимиру Кошелеву принадлежит лишь 18,5% банка, еще 29,4% владеет его мать Татьяна Дедова, а 18,4% принадлежит Марине Карпяк, с которой у бизнесмена есть дети.

У «Тольяттихимбанка», ныне шестого по размеру активов, один собственник — Сергей Махлай. До середины прошлого года он возглавлял совет директоров «Тольяттиазота» — одного из крупнейших в мире производителей аммиака. Жена Сергея Махлая Ирина, а также его брат Андрей Махлай владеют еще одной тольяттинской финансовой организацией — «РТС-Банком». Первой принадлежит 74%, а второму — 26%.

Небольшой по размерам «Земский банк» принадлежит депутату Самарской губернской думы Владимиру Симонову (75%) и бывшему вице-президенту АвтоВАЗа Владимиру Кучаю (25%). Возглавляет банк Сергей Зудин — зампредседателя местного Союза банков.

Оставшиеся два банка региона — частные банки «Спутник» и «Народный инвестиционный банк» — на двоих имеют чуть более 3 млрд рублей активов.