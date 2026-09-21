В Татарстане поставили на кадастровый учет более 13 тысяч жилых домов с начала года

Большая часть построек (9304) — одноэтажные, двухэтажных насчитывается 3761

Фото: Динар Фатыхов

С января по август жители Татарстана поставили на кадастровый учет 13 299 частных жилых домов, из них 10 137 — в сельской местности. Данные для «Реального времени» предоставили в пресс-службе Росреестра республики.

Большая часть построек (9304) — одноэтажные, двухэтажных насчитывается 3761.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Из общего числа возведенных домов 6814 построены из кирпича и 1580 — из дерева, остальные выполнены из блочных, панельных и прочих материалов. В ведомстве напомнили о действии с марта 2025 года принципа «построил — оформи».

Напомним, в августе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о снижении объемов индивидуального жилищного строительства в России.

Зульфат Шафигуллин