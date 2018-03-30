Варягу из Башкирии не сдали место на арбитражном престоле Татарстана
Как Высшая квалифколлегия судей РФ претендентов в зампреды за штрафы и конфликт интересов отметала
В лишившемся председателя и двух замов Арбитражном суде Татарстана ждут президентских указов о назначении нового руководства. Еще в ноябре 2017-го рекомендацию высшего органа судейского сообщества страны на пост главы суда получил 36-летний Максим Боровков, а вчера в Москве члены ВККС определились с кандидатурой его зама, одобрив выдвижение коллеги Боровкова с 17-летним судейским стажем и «прокатив» еще двух претендентов. Больше всего вопросами донимали 32-летнего прокурора из Уфы, который решил «идти на Казань», несмотря на 100 штрафов тещи и непрохождение службы в армии. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Спросили за доходы гражданского супруга
Заседание ВККС по «казанскому вопросу» длилось чуть больше 15 минут. На пост заместителя председателя Арбитражного суда РТ претендовали трое — сотрудник прокуратуры Башкортостана Рустам Калимуллин и татарстанские судьи, председатели составов АС РТ Милена Исхакова и Илгиз Хасаншин.
Начал судья докладчик с информации о даме. Родилась Милена Анатольевна в Казани, в юридической профессии — 22 года, на должности судьи — 17 лет (в 2000-м была избрана Госсоветом РТ на должность мирового судьи участка Ново-Савиновского района, в 2008-м назначена Указом президента РФ судьей АС РТ). С 2014-го руководит одним из судебных составов татарстанского арбитража. В гражданском браке, муж привлекался к административной ответственности, сообщил докладчик. У председателя ВККС Николая Тимошина возникли вопросы об участии супруга Милены Исхаковой в двух компаниях. Он спросил, что это за организации?
Судья пояснила: гражданский супруг был председателем товарищества собственников жилья с 2009 года, но в 2017-м пост покинул. «А ООО «Мэсс» — это общество, где он работает», — добавила Исхакова.
— Чем оно занимается? — продолжил интересоваться председательствующий.
— Сдачей помещений в аренду.
— В доходах [супруг] участвует?
— Нет, не участвует.
Других вопросов к претендентке не было. Из доклада следовало — «сведения из компетентных органов каких-либо противопоказаний [к ее назначению] не содержат», по здоровью противопоказаний нет, справка о доходах-расходах вопросов не вызывает. В судейском сообществе Татарстана Милена Исхакова также играет заметную роль, занимая пост зампреда экзаменационной комиссии при региональном Совете судей.
Ударник из прокуратуры Башкортостана метит повыше
Следом на заседании разобрали кандидатуру самого молодого из претендентов — 32-летнего прокурора отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей центрального аппарата прокуратуры Башкортостана. В этом надзорном ведомстве Рустам Калимуллин служит с 2011 года, а всего по профессии юриста успел отработать 11 лет. Экзамен на судью сдал в прошлом году — на «четверку». В анкете честно указал, что и сам, и родственники неоднократно привлекались к административной ответственности. В чем проштрафились Калимуллины, докладчик называть не стал, но заинтриговал следующим заявлением: «Теща кандидата привлекалась за последнее время больше 100 раз к административной ответственности».
Претендент из Уфы счел нужным пояснить: «Я недавно только женился. И после этого времени с тещей была проведена работа». С его слов, факты правонарушений прекратились. Отметим, что обычно столь массовый характер носят нарушения скоростного режима на участках, оснащенными приборами фиксации. Дальше у Калимуллина спросили: а почему, собственно, он решил уйти из прокуратуры и сразу в руководство суда? На это прокурор, заметно волнуясь, признался: «Желание поработать в арбитражной системе было очень давно. С этим была связана, в том числе, научная моя деятельность». Когда понял, что пришло время сдавать экзамен — обратился в Высшую экзаменационную комиссии судей. А уж когда сдал — решил выдвигаться, надеясь на свои «организаторские способности и энергию».
— А если вакансий руководящих не было бы в Татарстане, вы бы так свою мечту и не реализовали об арбитражной системе? — с долей иронии поинтересовался председатель ВККС.
— Я ожидал вакансию в Арбитражном суде республики Башкортостан. Но, к сожалению, долго тянулось, и вакансию не объявляли.
— Там очень много вакансий судей, — возразил Тимошин.
— К сожалению, на высшие [должности] почему-то не объявляют…
Вызвавшее вопросы непрохождение службы в армии прокурор объяснил учебой в аспирантуре Башкирского госуниверситета и годом, который давался на защиту диссертации, вероятно, кандидатской. «Защититься не успел, но предпосылки все к этому были», — признался юрист. Напомним, сейчас даже у обладателей вполне законных белых билетов порой возникают сложности с карьерным ростом и переназначением в силовых органах и в судах.
Напоследок кандидату из Уфы припомнили еще и сестру-сотрудницу Пенсионного фонда России, которая ранее представляла интересы Муслюмовского филиала ПФР в арбитраже Татарстана. «Вы не считаете, что это будет препятствием в работе?» — спросили у него. А далее озвучили справку МВД о двух оплаченных штрафах из 34. Калимуллин заявил, что данные некорректны и в материалах его дела есть справка о полном отсутствии долгов по штрафам его и родственников.
«АПК не нарушал»
Самому опытному из этой тройки участнику конкурса вопросов вообще не задали. 53-летний Илгиз Хасаншин в 2013-м уже претендовал на пост зампреда в татарстанском арбитраже наравне с экс-прокурором Казани и судьей Конституционного суда РТ Флером Багаутдиновым и судьей из Самары Наилей Сафаевой. А в 2014-м году заявлялся уже на председателя Арбитражного суда Республики Крым, правда, потом отозвал свою кандидатуру.
Юрист с 29-летним стажем. Судьей Илгиз Абрарович работает 20 лет, из них 16 — председателем судебного состава. Является зампредом Совета судей Татарстана, в 2000-х избирался председателем Квалифколлегии судей Татарстана. Этому кандидату вопросов вообще не задавали. Единственный спорный момент он решил пояснить сам. Рассказал, что рассматривал дело с участием Российского государственного университета правосудия, где преподает его супруга. Причем сам определения о принятии дела к рассмотрению не принимал: «оно было распределено председателем коллегии в связи с тем, что заболел судья, который рассматривал это дело, и она послала меня совершенно случайно».
Оснований для самоотвода и как такового разбирательства просто не было, настаивал Илгиз Хасаншин. По его словам, обе стороны попросили слушания приостановить, а на следующем заседании заключили мировое соглашение. «Фактически, этим и ограничилось мое участие в этом деле. Поэтому, я считаю, что закон — АПК (Арбитражный процессуальный кодекс, — прим. ред.) я не нарушил», — закончил судья.
В финале заседания и зампред Верховного суда России Олег Свириденко, и председатель Совета судей РФ Виктор Момотов рекомендовали на пост зампреда в татарстанском арбитраже Милену Исхакову. Члены ВККС РФ согласились с этим решением. Теперь слово — за кадровой комиссией президента страны.
Суперлоббист и его «земляки»
У молодого уфимского прокурора шансы сделать карьеру еще имеются. А вот Илгиза Хасаншина менее опытные дамы в конкурсах Фемиды обходят уже второй раз. В татарстанском судейском сообществе поговаривают, что Хасаншин прогневал Николая Новикова, который якобы требовать в 2013-м не создавать конкуренцию Сафаевой, выдвинувшейся по протекции бывшего шефа в зампреды АС РТ. А той и конкуренция не помешала. И это была лишь первая кадровая победа экс-главы АС Самарской области и теперь уже бывшего председателя арбитража Татарстана Николая Новикова.
Напомним, суперлоббист Новиков после 4 лет интенсивной работы в Казани успел занять кресло председателя Арбитражного суда Москвы и проводить двух своих бывших замов на повышение: осенью 2017-го Наиля Сафаева возглавила 11-й апелляционный арбитражный суд в Самаре, а Алексей Горябин — Арбитражный суд Саратовской области. В ноябре рекомендацию ВККС РТ на открывшуюся с уходом Новикова должность председателя АС РТ получил 36-летний председатель судебного состава суда Максим Боровков. В январе взлетел по карьерной лестнице казанец Дмитрий Крылов, ставший замом Новикова.
К слову, Новиков является уроженцем Башкортостана и начинал карьеру в прокуратуре. Именно поэтому уфимскому прокурору Рустаму Калимуллину некоторые собеседники «Реального времени» в судейском сообществе до заседания ВККС прочили победу. Говорили — не стал бы он выдвигаться без чьей-то поддержки, не те сейчас времена…
комментарии