Варягу из Башкирии не сдали место на арбитражном престоле Татарстана

Как Высшая квалифколлегия судей РФ претендентов в зампреды за штрафы и конфликт интересов отметала

Фото: Дмитрий Щипанов

В лишившемся председателя и двух замов Арбитражном суде Татарстана ждут президентских указов о назначении нового руководства. Еще в ноябре 2017-го рекомендацию высшего органа судейского сообщества страны на пост главы суда получил 36-летний Максим Боровков, а вчера в Москве члены ВККС определились с кандидатурой его зама, одобрив выдвижение коллеги Боровкова с 17-летним судейским стажем и «прокатив» еще двух претендентов. Больше всего вопросами донимали 32-летнего прокурора из Уфы, который решил «идти на Казань», несмотря на 100 штрафов тещи и непрохождение службы в армии. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Спросили за доходы гражданского супруга



Заседание ВККС по «казанскому вопросу» длилось чуть больше 15 минут. На пост заместителя председателя Арбитражного суда РТ претендовали трое — сотрудник прокуратуры Башкортостана Рустам Калимуллин и татарстанские судьи, председатели составов АС РТ Милена Исхакова и Илгиз Хасаншин.

Начал судья докладчик с информации о даме. Родилась Милена Анатольевна в Казани, в юридической профессии — 22 года, на должности судьи — 17 лет (в 2000-м была избрана Госсоветом РТ на должность мирового судьи участка Ново-Савиновского района, в 2008-м назначена Указом президента РФ судьей АС РТ). С 2014-го руководит одним из судебных составов татарстанского арбитража. В гражданском браке, муж привлекался к административной ответственности, сообщил докладчик. У председателя ВККС Николая Тимошина возникли вопросы об участии супруга Милены Исхаковой в двух компаниях. Он спросил, что это за организации?

Судья пояснила: гражданский супруг был председателем товарищества собственников жилья с 2009 года, но в 2017-м пост покинул. «А ООО «Мэсс» — это общество, где он работает», — добавила Исхакова.

— Чем оно занимается? — продолжил интересоваться председательствующий.

— Сдачей помещений в аренду.

— В доходах [супруг] участвует?

— Нет, не участвует.

Других вопросов к претендентке не было. Из доклада следовало — «сведения из компетентных органов каких-либо противопоказаний [к ее назначению] не содержат», по здоровью противопоказаний нет, справка о доходах-расходах вопросов не вызывает. В судейском сообществе Татарстана Милена Исхакова также играет заметную роль, занимая пост зампреда экзаменационной комиссии при региональном Совете судей.

У председателя ВККС Николая Тимошина возникли вопросы об участии супруга Милены Исхаковой в двух компаниях. Фото vkks.ru



Ударник из прокуратуры Башкортостана метит повыше

Следом на заседании разобрали кандидатуру самого молодого из претендентов — 32-летнего прокурора отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей центрального аппарата прокуратуры Башкортостана. В этом надзорном ведомстве Рустам Калимуллин служит с 2011 года, а всего по профессии юриста успел отработать 11 лет. Экзамен на судью сдал в прошлом году — на «четверку». В анкете честно указал, что и сам, и родственники неоднократно привлекались к административной ответственности. В чем проштрафились Калимуллины, докладчик называть не стал, но заинтриговал следующим заявлением: «Теща кандидата привлекалась за последнее время больше 100 раз к административной ответственности».

Претендент из Уфы счел нужным пояснить: «Я недавно только женился. И после этого времени с тещей была проведена работа». С его слов, факты правонарушений прекратились. Отметим, что обычно столь массовый характер носят нарушения скоростного режима на участках, оснащенными приборами фиксации. Дальше у Калимуллина спросили: а почему, собственно, он решил уйти из прокуратуры и сразу в руководство суда? На это прокурор, заметно волнуясь, признался: «Желание поработать в арбитражной системе было очень давно. С этим была связана, в том числе, научная моя деятельность». Когда понял, что пришло время сдавать экзамен — обратился в Высшую экзаменационную комиссии судей. А уж когда сдал — решил выдвигаться, надеясь на свои «организаторские способности и энергию».

— А если вакансий руководящих не было бы в Татарстане, вы бы так свою мечту и не реализовали об арбитражной системе? — с долей иронии поинтересовался председатель ВККС.

— Я ожидал вакансию в Арбитражном суде республики Башкортостан. Но, к сожалению, долго тянулось, и вакансию не объявляли.

— Там очень много вакансий судей, — возразил Тимошин.

— К сожалению, на высшие [должности] почему-то не объявляют…

Вызвавшее вопросы непрохождение службы в армии прокурор объяснил учебой в аспирантуре Башкирского госуниверситета и годом, который давался на защиту диссертации, вероятно, кандидатской. «Защититься не успел, но предпосылки все к этому были», — признался юрист. Напомним, сейчас даже у обладателей вполне законных белых билетов порой возникают сложности с карьерным ростом и переназначением в силовых органах и в судах.

Напоследок кандидату из Уфы припомнили еще и сестру-сотрудницу Пенсионного фонда России, которая ранее представляла интересы Муслюмовского филиала ПФР в арбитраже Татарстана. «Вы не считаете, что это будет препятствием в работе?» — спросили у него. А далее озвучили справку МВД о двух оплаченных штрафах из 34. Калимуллин заявил, что данные некорректны и в материалах его дела есть справка о полном отсутствии долгов по штрафам его и родственников.

53-летний Илгиз Хасаншин (на фото — в центре) в 2013-м уже претендовал на пост зампреда в татарстанском арбитраже. Фото tatarstan.arbitr.ru



«АПК не нарушал»

Самому опытному из этой тройки участнику конкурса вопросов вообще не задали. 53-летний Илгиз Хасаншин в 2013-м уже претендовал на пост зампреда в татарстанском арбитраже наравне с экс-прокурором Казани и судьей Конституционного суда РТ Флером Багаутдиновым и судьей из Самары Наилей Сафаевой. А в 2014-м году заявлялся уже на председателя Арбитражного суда Республики Крым, правда, потом отозвал свою кандидатуру.

Юрист с 29-летним стажем. Судьей Илгиз Абрарович работает 20 лет, из них 16 — председателем судебного состава. Является зампредом Совета судей Татарстана, в 2000-х избирался председателем Квалифколлегии судей Татарстана. Этому кандидату вопросов вообще не задавали. Единственный спорный момент он решил пояснить сам. Рассказал, что рассматривал дело с участием Российского государственного университета правосудия, где преподает его супруга. Причем сам определения о принятии дела к рассмотрению не принимал: «оно было распределено председателем коллегии в связи с тем, что заболел судья, который рассматривал это дело, и она послала меня совершенно случайно».

Оснований для самоотвода и как такового разбирательства просто не было, настаивал Илгиз Хасаншин. По его словам, обе стороны попросили слушания приостановить, а на следующем заседании заключили мировое соглашение. «Фактически, этим и ограничилось мое участие в этом деле. Поэтому, я считаю, что закон — АПК (Арбитражный процессуальный кодекс, — прим. ред.) я не нарушил», — закончил судья.

В финале заседания и зампред Верховного суда России Олег Свириденко, и председатель Совета судей РФ Виктор Момотов рекомендовали на пост зампреда в татарстанском арбитраже Милену Исхакову. Члены ВККС РФ согласились с этим решением. Теперь слово — за кадровой комиссией президента страны.

Суперлоббист и его «земляки»

У молодого уфимского прокурора шансы сделать карьеру еще имеются. А вот Илгиза Хасаншина менее опытные дамы в конкурсах Фемиды обходят уже второй раз. В татарстанском судейском сообществе поговаривают, что Хасаншин прогневал Николая Новикова, который якобы требовать в 2013-м не создавать конкуренцию Сафаевой, выдвинувшейся по протекции бывшего шефа в зампреды АС РТ. А той и конкуренция не помешала. И это была лишь первая кадровая победа экс-главы АС Самарской области и теперь уже бывшего председателя арбитража Татарстана Николая Новикова.

В татарстанском судейском сообществе поговаривают, что Хасаншин прогневал Николая Новикова. Фото Романа Хасаева

Напомним, суперлоббист Новиков после 4 лет интенсивной работы в Казани успел занять кресло председателя Арбитражного суда Москвы и проводить двух своих бывших замов на повышение: осенью 2017-го Наиля Сафаева возглавила 11-й апелляционный арбитражный суд в Самаре, а Алексей Горябин — Арбитражный суд Саратовской области. В ноябре рекомендацию ВККС РТ на открывшуюся с уходом Новикова должность председателя АС РТ получил 36-летний председатель судебного состава суда Максим Боровков. В январе взлетел по карьерной лестнице казанец Дмитрий Крылов, ставший замом Новикова.

К слову, Новиков является уроженцем Башкортостана и начинал карьеру в прокуратуре. Именно поэтому уфимскому прокурору Рустаму Калимуллину некоторые собеседники «Реального времени» в судейском сообществе до заседания ВККС прочили победу. Говорили — не стал бы он выдвигаться без чьей-то поддержки, не те сейчас времена…