Фонд для дольщиков Татарстана: офис — в апреле и 20 га земли от РФП

Спасение долгостроев Татарстана хотят доверить молодому сотруднику из команды Нурутдинова

Фото: Олег Тихонов

Обманутые дольщики Татарстана не перестают интересоваться фондом, созданным им в помощь. На одном из объездов по стройкам «ФОНа» им сообщили, что пока новая структура занимается организационными вопросами, ведет переговоры с различными ведомствами и что руководителем фонда станет Иван Новиков. Как оказалось, это сотрудник Республиканского фонда поддержки. «Реальному времени» удалось с ним связаться и выяснить, когда же покупатели квартир в долгостроях смогут воспользоваться «спасательным кругом» от республики. Кроме того, РФП передаст новому фонду 20 га земли в районе Аракчино.

Нигматзянов: руководитель фонда — Иван Новиков

Дольщики так называемых «свайных» домов в ЖК «МЧС», пожалуй, в самом затруднительном положении. На завершение каждого из долгостроев (3-й и 4-й дома) нужно свыше 1 миллиарда рублей. Понятно, что без помощи республики здесь не обойтись, поэтому люди при любой возможности пытаются выяснить, когда же им помогут:

— Фонд для дольщиков уже заработал? — спросили они на последнем объезде «МЧС».

— По активности фонда могу сказать, что они обращаются в разные структуры, занимаются рядом вопросов. Где будет офис, пока не знаю. По-моему, руководителя фонда утвердили — это Иван Новиков, — ответил первый заместитель руководителя исполкома по градостроительной политике Азат Нигматзянов, а на вопрос: где можно найти руководителя новой структуры, обещал ответить позже.

Как уже писало «Реальное время», председателем Совета фонда будет первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. В данном случае речь идет о назначении на должность исполнительного директора фонда — выпускнике юрфака и сотруднике РФП и КФУ — Иване Александровиче Новикове. В открытых источниках информации о нем немного. На сайте Казанского университета сообщается, что Иван Новиков — преподаватель кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса юридического факультета. На странице в соцсетях у молодого человека местом работы указан Республиканский фонд поддержки.

«Фонд уже заработал?», — спросили дольщики на последнем объезде ЖК «МЧС». Фото Васили Ширшовой

Офис фонда дольщиков откроется в апреле

«Реальному времени» удалось связаться с Иваном Новиковым. В разговоре он сообщил, что в настоящее время ведется организационная работа по регистрации фонда в качестве юридического лица:

— Указ о фонде дольщиков уже опубликован, но организационная работа по его созданию еще не завершена. Реальная деятельность фонда начнется только после официальной регистрации фонда в качестве юридического лица. Пока решаются вопросы, связанные с внесением имущественного взноса, утверждением устава, а также иные юридические вопросы. Как только фонд будет зарегистрирован, планируется открыть офис. Скорее всего, он расположится ближе к центру города, — сообщил собеседник издания.

Относительно вероятности возглавить фонд Иван Новиков пояснил, что органы управления фонда еще не сформированы. «Перед регистрацией необходимо утвердить высший орган управления — Совет фонда, члены которого на первом заседании назначат исполнительного директора фонда. В настоящее время рассматривается несколько кандидатур на эту должность, при этом окончательного решения еще не принято. После назначения исполнительного директора документы будут направлены в Управление Министерства юстиции, которое официально зарегистрирует фонд».

По словам Новикова, фонд должен заработать в апреле. «Реальному времени» удалось выяснить, что возможный кандидат на должность исполнительного директора фонда в настоящее время является главным юристом Республиканского фонда поддержки, при этом параллельно преподает юридические дисциплины в Казанском университете. После принятия решения о создании отдельного фонда дольщиков, он вошел в состав рабочей группы по организации деятельности нового фонда. Напомним, что премьер-министр РТ Алексей Песошин уже пояснил необходимость разделения «принципиально разными задачами» фондов.

Иван Новиков сообщил, что в настоящее время ведется организационная работа по регистрации фонда в качестве юридического лица



В Республиканском фонде поддержки (вкладчиков) подтвердили, что пока Новиков является их юристом, а также рассказали, как будут взаимодействовать между собой два фонда:

— Рассматривается вариант включения представителя Республиканского фонда поддержки в Совет нового фонда, создаваемого для оказания поддержки участников долевого строительства. Кроме того, определенный опыт и наработки в вопросах работы с дольщиками, имеющиеся у Республиканского фонда поддержки, передаются представителям нового фонда, — заявил «Реальному времени» помощник президента РТ и председатель совета РФП Айрат Нурутдинов.

Иван Новиков пока не берется говорить о судьбе федеральных земель, уже переданных республикой как раз для решения проблем дольщиков. Однако в самом РФП, который получил эти участки, нашему изданию сообщили:

— Также планируется рассмотреть вопрос о передаче в новый фонд части земельного участка, принадлежащего Республиканскому фонду поддержки. Речь идет о территории площадью порядка 20 га, которая примыкает к земельному участку площадью 17,7 га, на которой ранее располагался военный городок. Оба этих участка предполагается использовать для решения проблем дольщиков, — подчеркнул Айрат Нурутдинов.

«Планируется рассмотреть вопрос о передаче в новый фонд части земельного участка, принадлежащего Республиканскому фонду поддержки», — сообщил Айрат Нурутдинов. Фото Олега Тихонова

Мень — Файзуллину: «Пришлите документы по фонду, может, другие субъекты тоже пойдут по этому пути»

Между тем, двумя днями ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ в ходе селекторного совещания в Минстрое России также коротко доложил о работе фонда:

— В регионе создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Сейчас формируется соответствующий уставной капитал для действий по самым сложным объектам, — отметил Ирек Файзуллин, отнеся к «сложным объектам» дома «МЧС».

Михаил Мень явно заинтересовался новой татарстанской структурой, попросил рассказать подробнее о ней и принципах ее работы. Файзуллин пояснил, что за основу взят механизм другого татарстанского ноу-хау — Республиканского фонда поддержки, который помогает погорельцам банков: «Был создан аналогичный фонд, мы насыщаем его земельными ресурсами и организовываем строительные процессы, в т.ч. на средства инвесторов, спонсоров и бюджета».

— Мы сейчас на сайте Минстроя России вводим новый раздел «Лучшие практики», и информацию о вашем фонде мы можем разместить, чтобы другие регионы могли бы на сайте все это увидеть, — добавил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

— Вот это правильно, — похвалил Михаил Мень, — Пришлите документы по фонду, может кто-то из коллег других субъектов тоже пойдет по этому пути.

Ирек Файзуллин также доложил, что уже сделано и что планируется по решению проблем дольщиков в Татарстане. По программе 2017 года квартирами обеспечили 1 004 дольщика из шести домов Казани. В планах на этот год — сдача еще 21 дома на 1 153 семьи. По семи объектам дольщики получат компенсации. В 2019 году республика намерена завершить пять долгостроев, в 2020-м – еще семь, в т. ч. ЖК «МЧС».

Ирек Файзуллин в ходе селекторного совещания в Минстрое России также доложил о работе фонда. Фото minstroy.tatarstan.ru

Всего по стране, по словам министра строительства России, 836 проблемных объектов (включают в себя 1 101 дом), из них 655 планируют сдать и таким образом решить квартирный вопрос 28,6 тысяч россиян, включенных в реестр. Также возобновить стройку могут еще по 42 объектам, но пока в планах этого нет, отметил Михаил Мень и добавил, что завершить остальные 102 объекта не представляется возможным. Дольщикам этих строек обещают компенсации.

Министр также поручил всем субъектам России актуализировать «дорожные карты» до 15 апреля и отметил, что любой перенос сроков сдачи домов теперь потребует обоснования от глав регионов.

ОПРОС