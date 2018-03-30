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Фонд для дольщиков Татарстана: офис — в апреле и 20 га земли от РФП

07:00, 30.03.2018 66 Сюжет: Крушение "ФОНа"

Спасение долгостроев Татарстана хотят доверить молодому сотруднику из команды Нурутдинова

Фонд для дольщиков Татарстана: офис — в апреле и 20 га земли от РФП Фото: Олег Тихонов

Обманутые дольщики Татарстана не перестают интересоваться фондом, созданным им в помощь. На одном из объездов по стройкам «ФОНа» им сообщили, что пока новая структура занимается организационными вопросами, ведет переговоры с различными ведомствами и что руководителем фонда станет Иван Новиков. Как оказалось, это сотрудник Республиканского фонда поддержки. «Реальному времени» удалось с ним связаться и выяснить, когда же покупатели квартир в долгостроях смогут воспользоваться «спасательным кругом» от республики. Кроме того, РФП передаст новому фонду 20 га земли в районе Аракчино.

Нигматзянов: руководитель фонда — Иван Новиков

Дольщики так называемых «свайных» домов в ЖК «МЧС», пожалуй, в самом затруднительном положении. На завершение каждого из долгостроев (3-й и 4-й дома) нужно свыше 1 миллиарда рублей. Понятно, что без помощи республики здесь не обойтись, поэтому люди при любой возможности пытаются выяснить, когда же им помогут:

— Фонд для дольщиков уже заработал? — спросили они на последнем объезде «МЧС».

— По активности фонда могу сказать, что они обращаются в разные структуры, занимаются рядом вопросов. Где будет офис, пока не знаю. По-моему, руководителя фонда утвердили — это Иван Новиков, — ответил первый заместитель руководителя исполкома по градостроительной политике Азат Нигматзянов, а на вопрос: где можно найти руководителя новой структуры, обещал ответить позже.

Как уже писало «Реальное время», председателем Совета фонда будет первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. В данном случае речь идет о назначении на должность исполнительного директора фонда — выпускнике юрфака и сотруднике РФП и КФУ — Иване Александровиче Новикове. В открытых источниках информации о нем немного. На сайте Казанского университета сообщается, что Иван Новиков — преподаватель кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса юридического факультета. На странице в соцсетях у молодого человека местом работы указан Республиканский фонд поддержки.

«Фонд уже заработал?», — спросили дольщики на последнем объезде ЖК «МЧС». Фото Васили Ширшовой

Офис фонда дольщиков откроется в апреле

«Реальному времени» удалось связаться с Иваном Новиковым. В разговоре он сообщил, что в настоящее время ведется организационная работа по регистрации фонда в качестве юридического лица:

Указ о фонде дольщиков уже опубликован, но организационная работа по его созданию еще не завершена. Реальная деятельность фонда начнется только после официальной регистрации фонда в качестве юридического лица. Пока решаются вопросы, связанные с внесением имущественного взноса, утверждением устава, а также иные юридические вопросы. Как только фонд будет зарегистрирован, планируется открыть офис. Скорее всего, он расположится ближе к центру города, — сообщил собеседник издания.

Относительно вероятности возглавить фонд Иван Новиков пояснил, что органы управления фонда еще не сформированы. «Перед регистрацией необходимо утвердить высший орган управления — Совет фонда, члены которого на первом заседании назначат исполнительного директора фонда. В настоящее время рассматривается несколько кандидатур на эту должность, при этом окончательного решения еще не принято. После назначения исполнительного директора документы будут направлены в Управление Министерства юстиции, которое официально зарегистрирует фонд».

По словам Новикова, фонд должен заработать в апреле. «Реальному времени» удалось выяснить, что возможный кандидат на должность исполнительного директора фонда в настоящее время является главным юристом Республиканского фонда поддержки, при этом параллельно преподает юридические дисциплины в Казанском университете. После принятия решения о создании отдельного фонда дольщиков, он вошел в состав рабочей группы по организации деятельности нового фонда. Напомним, что премьер-министр РТ Алексей Песошин уже пояснил необходимость разделения «принципиально разными задачами» фондов.

Иван Новиков сообщил, что в настоящее время ведется организационная работа по регистрации фонда в качестве юридического лица

В Республиканском фонде поддержки (вкладчиков) подтвердили, что пока Новиков является их юристом, а также рассказали, как будут взаимодействовать между собой два фонда:

— Рассматривается вариант включения представителя Республиканского фонда поддержки в Совет нового фонда, создаваемого для оказания поддержки участников долевого строительства. Кроме того, определенный опыт и наработки в вопросах работы с дольщиками, имеющиеся у Республиканского фонда поддержки, передаются представителям нового фонда, — заявил «Реальному времени» помощник президента РТ и председатель совета РФП Айрат Нурутдинов.

Иван Новиков пока не берется говорить о судьбе федеральных земель, уже переданных республикой как раз для решения проблем дольщиков. Однако в самом РФП, который получил эти участки, нашему изданию сообщили:

— Также планируется рассмотреть вопрос о передаче в новый фонд части земельного участка, принадлежащего Республиканскому фонду поддержки. Речь идет о территории площадью порядка 20 га, которая примыкает к земельному участку площадью 17,7 га, на которой ранее располагался военный городок. Оба этих участка предполагается использовать для решения проблем дольщиков, — подчеркнул Айрат Нурутдинов.

«Планируется рассмотреть вопрос о передаче в новый фонд части земельного участка, принадлежащего Республиканскому фонду поддержки», — сообщил Айрат Нурутдинов. Фото Олега Тихонова

Мень — Файзуллину: «Пришлите документы по фонду, может, другие субъекты тоже пойдут по этому пути»

Между тем, двумя днями ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ в ходе селекторного совещания в Минстрое России также коротко доложил о работе фонда:

— В регионе создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Сейчас формируется соответствующий уставной капитал для действий по самым сложным объектам, — отметил Ирек Файзуллин, отнеся к «сложным объектам» дома «МЧС».

Михаил Мень явно заинтересовался новой татарстанской структурой, попросил рассказать подробнее о ней и принципах ее работы. Файзуллин пояснил, что за основу взят механизм другого татарстанского ноу-хау — Республиканского фонда поддержки, который помогает погорельцам банков: «Был создан аналогичный фонд, мы насыщаем его земельными ресурсами и организовываем строительные процессы, в т.ч. на средства инвесторов, спонсоров и бюджета».

— Мы сейчас на сайте Минстроя России вводим новый раздел «Лучшие практики», и информацию о вашем фонде мы можем разместить, чтобы другие регионы могли бы на сайте все это увидеть, — добавил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

— Вот это правильно, — похвалил Михаил Мень, — Пришлите документы по фонду, может кто-то из коллег других субъектов тоже пойдет по этому пути.

Ирек Файзуллин также доложил, что уже сделано и что планируется по решению проблем дольщиков в Татарстане. По программе 2017 года квартирами обеспечили 1 004 дольщика из шести домов Казани. В планах на этот год — сдача еще 21 дома на 1 153 семьи. По семи объектам дольщики получат компенсации. В 2019 году республика намерена завершить пять долгостроев, в 2020-м – еще семь, в т. ч. ЖК «МЧС».

Ирек Файзуллин в ходе селекторного совещания в Минстрое России также доложил о работе фонда. Фото minstroy.tatarstan.ru

Всего по стране, по словам министра строительства России, 836 проблемных объектов (включают в себя 1 101 дом), из них 655 планируют сдать и таким образом решить квартирный вопрос 28,6 тысяч россиян, включенных в реестр. Также возобновить стройку могут еще по 42 объектам, но пока в планах этого нет, отметил Михаил Мень и добавил, что завершить остальные 102 объекта не представляется возможным. Дольщикам этих строек обещают компенсации.

Министр также поручил всем субъектам России актуализировать «дорожные карты» до 15 апреля и отметил, что любой перенос сроков сдачи домов теперь потребует обоснования от глав регионов.

ОПРОС
Василя Ширшова
НедвижимостьОбществоВласть
комментарии 66

комментарии

  • Анонимно 30 марта
    Пугает фраза о дольщиках, внесенных в реестр. Как будто этот фонд только для тех, кто туда вошел. А нас, не включают в реестр. Дольщики ЖК МЧС дома 3 и 4.
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    Анонимно 30 марта
    Наконец появился свет в конце тоннеля, спасибо ВЛАСТЯМ, вы сможете решить !!! ЖК МЧС 3-4 дома, мы Вам верим !!!
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  • Анонимно 30 марта
    В апреле что-то начнет работать. Люди обратятся в фонд. Мы не включены в реестр. Пододжем, модет еще включат, а может и не включенных будут брать. Если повезёт - будем в конце ЕЩЕ И ЭТОЙ очереди. Дольщики ЖК МЧС дома 3 и 4.
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  • Анонимно 30 марта
    В реестре не все дольщики. Остальные, кто не в реестре, побоку? МЧС 3-4 дома на сваях
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  • Анонимно 30 марта
    Дольщик Казанского завода синтетического каучука - вложил все ваучеры в "родной" завод.
    Один раз получил 100 рублей.
    На кого переложить ответственность за свою недальновидность и просто глупость?

    Почему дольщики все время хотят переложить ответственность за свою глупость на бюджет, на налогоплательщиков.
    Если это просто неудачный бизнес-проект, то надо смириться с потерей денег.
    Бывает при капитализме...
    Если это мошенничество - то в суд.
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    Анонимно 30 марта
    А можно фейкам помолчать. Надо проблему решать, а не плакать. Твои деньги при тебе.
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    Анонимно 30 марта
    Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Казанский завод синтетического каучука». Таким образом, стартовал начальный этап банкротства предприятия.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/94279-arbitrazh-tatarstana-zapustil-nachalnuyu-proceduru-bankrotstva-v-kzsk
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    Анонимно 30 марта
    Долевое строительство, это в бюджет идут деньги, заняты робочие, покупается строй материалы, все это во благо республики. Не кидайте камень, бюджет пополняется нами,и мы данный момент в ней нуждаемся.
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    Анонимно 30 марта
    А судьи кто?
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    Анонимно 30 марта
    Вот тебя не спросили как быть дольщикам. Ты где нарисовался такой умный?чем ты думал когда ваучеры приобретал?
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    Анонимно 30 марта
    Сколько злобы и ненависти...
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Ваучеры у всех почти пропали. Это не квартиры,в которых живут
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Ваучеры вообщето бесплатно давали людям
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    кто такой Новиков вообще?
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Зачем плодить чиновников их и так много,кто будет оплачивать работу фонда .Есть УЖП Казани.Создать фонд для работы фонда.!!!.....
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Фонд создан для решения проблем дольщиков. Не Вам решать кто будет оплачивать. Отдыхайте.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Что за хамка объявилась?
    Всем "рот" пытается "заткнуть"...
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Это Гульнара с 4 го дома ((
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Когда предприятие уходит с рынка, обычная практика назначение юриста на должность директора. Посмотрим посмотрим, до куда дойдет
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Это очень хорошо, что есть фонд есть объём работы и есть у кого спросить !!! У нас есть надежда, мы идём к цели ЖК МЧС 3-4 дома ! Спасибо Файзуллину !!!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    про дома "свея" вообще молчат.... я понимаю конечно, что мы и свеевцы и мчс в одной лодке, но когда озвучивают только мчс а о свее молчат.... такое ощущение, что свеевцев не существует. хотя свеевские договора зарегистрированы в регпалате. но по домам 6 и 3 ТИШИНА.....
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Потому что же МЧС самый большой проблемный комплекс Татарстана, поэтому о нем много и говорят
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Как обанкротят весь ФОН как Свей, так и не интересен он будет.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Прочитал биографию М.Меня.По первому ( основному ) образованию - институт культуры по классу бас-гитара.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    И что ж что музакант, главнье честность и совесть.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Кто-нибудь может пояснить фразу "По семи объектам дольщики получат компенсации" ?
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    У меня на уме тока два варианта, компенсации тем, кто прикупил квартиры в лишних свеевских этажах (если их будут сносить) или всем дольщикам этих домов (что маловероятно), и дольщикам свайных домов Молодежного и МЧС как неподьемных в плане затрат (легче всучить деньги чем достроить, к тому же многие покупали по первичным документам, т. е., реальные суммы не отражены в переуступке, и на это власть во главе с главным лентоперерезателем не раз делал акцент)
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Распыляют центры ответственности... за все должен отвечать город и республика
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Нигматзянов сутки проводит на объектах, но этого никто не замечает
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Азат Робертовичу мы благодарны, он человек слова и действия !!! Он знает наше уважаниие и веру, 3-4 дом ЖК МЧС.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    многие объекты проблемные - проблемные именно по причине Нигматзянова. все строители об этом говорят
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Город должен отвечать, за долевое строительство, особенно тем кто строит много и вызвает доверие !!!
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    За то, что Вам муж изменил, тоже "город должен отвечать"?

    Что за паразитические взгляды на свою и чужую жизни?
    Вы взрослая женщина и именно Вы обязаны отвечать за свои поступки и их последствия.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Как вы определили гендерную принадлежность?
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Какая недалекость в ответе про мужа и измену. Люди одумайтесь вы не с соседом в деревне перерекаетесь.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Речь женщины и мужчины кардинально отличается.
    У женщин например преобладает повелительное наклонение глаголов и т.д.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Речь женщины и мужчины кардинально отличается.
    У женщин например преобладает повелительное наклонение глаголов и т.д.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    На глупость и надо отвечать глупостью.

    Может быть глупец что-то и поймет?
    Или бесполезно?...
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Смотрите что стала нашим городом, за последний 15 лет, все новые дома, ТЦ и др объекты, это наши строительные фирмы, особенно Фон как украсил город !!! Это всё благодаря нам ДОЛЬЩИКАМ !!!!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Я, конечно, могу порадоваться за дольщиков, что им так повезло и будет создана некая цитадель поддержки, но все же меня смущает, почему такая преференция именно у дольщиков?
    В конце концов, по большей части дольщики - это люди, которые по существу являются предпринимателями, а процент тех, для кого это единственная возможность обзавестись жильем, - невелик.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Что за бред. Поэтому этим дольщикам до сих пор негде жить и они платят ипотеку
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    "Бред", как вы написали выше, - это отсутствие каких-либо адекватных аргументов. Когда на одно физическое лицо оформлено сразу несколько квартир, вы хотите убедить аудиторию, что такое лицо не занимается предпринимательской деятельностью?
    Тот факт, что взаимоотношения дольщиков и застройщиков регулируется специальным законом, не свидетельствует о том, что дольщики обладают особенным "привилегированным" статусом. Не забывайте, есть ещё закон "О защите потребителей" и прочие подобные законы, и что с этого? Я как потребитель теперь буду кичиться тем, что государство взяло какое-то дополнительное бремя обязательств на себя? Ты читаешь закон и сам самостоятельно в случае наступления неблагоприятной ситуации прибегаешь к тем формам защиты, которые в этом законе указаны: идешь в суд, в Роспотребнадзор, в прокуратуру, в конце концов. Этими формами защиты и ограничиваются обязательства государства что перед потребителями, что перед дольщиками.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Нет, право на жилье это конституционное право. И государство приняло специальный закон о долевом строительстве для защиты граждан. Для покупателей молочка или автомобиля таких законов нет. Поэтому не мутите воду и не вводите в заблуждение.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Вы заблуждаетесь и вводите в заблуждение остальных: специальный закон, в том числе для обозначенной вами категории покупателей молочка и автомобилей, в России действует еще с начала 90-х годов. Это закон "О защите прав потребителей", так что если вам продали просроченное молочко, вряд ли вы будете требовать от государства создания фонда поддержки от недобросовестных продавцов.
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    У меня двое детей, я не могу купить 2 квартиры для них? Или мне их к вам прислать жить?
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Я вам сочувствую, но я говорю о людях, которые оформляют на себя не 2 и не 3 квартиры. Так что если уж решили помогать, то пусть помощь будет для тех, кто действительно нуждается, а не бизнесом занимается.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Люди не реагируйте, не обращайте на провокатора внимания. Он специально сидит, чтобы обращать всё в негатив. Те люди, которые не дольщики им все-равно помогает государство или нет обманутым дольщикам. Они такие комментарии не пишут. А негатив пишет специально проплаченный человек. Не РЕАГИРУЙТЕ!!!!
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    По-вашему, только дольщики могут читать и комментировать статьи на данную тему? Вы думаете, что недольщики нейтрально относятся к возможности отчуждения из бюджета N-суммы, которая, между прочим, складывается обезличенно из денежных средств, поступающих от налогов граждан-недольщиков? Может быть, мне представляется нечестным, что эти средства идут не на закупку, например, передового медицинского оборудования в больницы, которым мы все будем пользоваться, а идут на нужды только избранной группы населения?
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Недольщикам все равно куда уйдут деньги из бюджета - на дольщиков или фейверки. До недольщиков они все равно не дойдут. На медицину и прочие социальные расходы есть отдельная статья. А Вам не дай бог оказаться в шкуре обманутого дольщика. Которому не хотят помогать при наличии активов и софинансирования. Дольщик МЧС 3 дом.
    Ответить
    Анонимно 01 апр
    Вы слишком категоричны, когда утверждаете, что недольщикам все равно. Еще раз повторяю, что дополнительная поддержка со стороны государства-это, конечно, благо для тех, кто действительно нуждается в жилье, просто хочется, чтобы фонд все-таки разграничивал тех, для кого поддержка-единственная возможность получить жилье, и тех, кто занимался выгодными инвестициями, потому что им хочется напомнить основной постулат предпринимательской деятельности- ее рисковый характер. Так что, коли рядишься в тогу бизнесмена, будь готов к разному исходу.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Нет, дольщики жилых помещений не являются никаким образом предпринимателями. Предприниматель в данном случае - застройщик, а не дольщик. С вносимых дольщиком миллионов он платит очень существенные налоги в бюджет, содержит штат работников, которые тоже платят налоги с зарплат, закупает материалы, с чего тоже идут налоги в бюджет, оформляет документацию с госучреждениями у чиновников, заключает договоры с сетевиками, все за деньги и со всего налоги. Всё это на деньги дольщиков. Это миллиарды рублей на каждом доме, от трети до половины с которых в конечном итоге попадает в бюджет. Таким образом, дольщики наряду с нефтегазовой отраслью, являются одними из основных фактических доноров бюджета страны. И государство принимало специальный закон, который выступает гарантом соблюдения прав участников долевого строительства. Т.е. государство уже взяло на себя обязательства этим. И вы хотите теперь сказать, что оно теперь ни за что не отвечает? Наши миллиарды ушли в бюджет на вас, медицину, зарплаты чиновникам, ремонты дорог, а теперь государство не может устраниться. Сравните сколько заплатили Вы в бюджет в год со своей зарплаты, и сколько в него попало с отданных миллионов 1 дольщика. Несопоставимые вещи, чтобы предъявлять какие-то претензии. Кроме того, есть Конституция, где право на жилье -основополагающее право граждан РФ. Есть указы Президента РФ, которые предписывают осуществить реализацию дорожных карт. 90% дольщиков - простые люди, которые копили пол жизни на единственное жилье. Не надо тут транслировать сказки Нигматзянова и Ко.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Золотые слова!
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Еще бы добавил, что стройка это драйв экономики, а не газ или нефть чем богата наша страна, это не я придумал, это статьи на экономические темы, там полно чего умного пишут. Что до умников строчащих негатив), так это стараются ужеписты или кто повыше)
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Посчитайте сколько с денег дольщика в бюджет идет денег. Каждый дом это пара миллиардов рублей. От трети до половины из этих денег попадает в конечном счете в бюджет. И что-то преференций не видим, не смотря на то, что пополнили бюджет на миллиарды рублей.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Какие предприниматели? Вы о чем! Одумайтесь!
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Дольщики 2 дома ЖК МЧС выкупили кладовки и парковки - по 5000руб дополнительно с каждого квадрата. Где обещанная нам помощь?
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Вот когда строительство будут кредитовать не "бизнесмены"-дольщики, а банки за приличный процент, вспомните , как вы были против этих дольщиков, благодаря которым построено почти всё жилье за последние четверть века и благодаря которым создан приличный рынок жилья в городе.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Я предприниматель, работодатель, за мои налоги платят пенсии и зарплаты, в чем вы хотите упрекнуть, законов мы не нарушает и не вам их изменить.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    С спасибо а. Михаил спасибо им список пва Америке им
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    поперхнулся чтоль когда писал?
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    еще раз, пожалуйста.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Почему за обманутых дольщиков должны платить налогоплательщики?
    То есть мы?
    Разве мы их обманули?
    Разве мы украли у них эти деньги?
    Пусть платят те, кто украл у них эти миллиарды!
    Зачем нам полиция, следственный комитет, прокуратура наконец, если они неспособны првлечь к отвественности тех, кто присваивает миллиарды у простого народа
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Потому что мы заплатили налогов больше чем ты
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    И я о том же! Просто у нас население отождествляет государство с некой финансовой структурой типа страховой компании, которая по любому их неудачному финансовому проекту обязана им возместить все их потери. Давайте уже отходить от советского типа мышления, вам итак государство и республика оказывают сполна поддержку! Учитесь брать ответственность за себя сами, а не перекладывать ответственность на других!
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    Анонимно 31 марта
    Вы правы- прокуратура, МВД не способны вернуть деньги дольщикам. Это не входит в их компетенцию. Они даже не ищут эти деньги.
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  • Анонимно 17 апр
    Прокуратура не ищет деньги дольщиков, так как знает, в чьих карманах они уже.
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