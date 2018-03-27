Дело «ИнтехБанка»: под подозрением — покоритель Гималаев и экс-замминистра экономики Татарстана

Новым фигурантом дела о выводе активов под миллиард рублей стал предправления банка Марсель Зарипов

Обыск в своем доме и допрос в Следкоме пережил накануне 51-летний Марсель Зарипов, председатель правления лопнувшего «ИнтехБанка». Как выяснило «Реальное время», он стал вторым подозреваемым в злоупотреблениях на 874 млн рублей. Пока в уголовном деле «Интеха» лишь один эпизод. Который появился не без участия главы ЦБ и самих вкладчиков.

На свободе с нечистой совестью?



Уголовное дело в отношении Марселя Зарипова было возбуждено 26 марта в четвертом отделе Следкома по РТ. Следователи подозревают, что бывший председатель правления «ИнтехБанка» и бывший замглавы Минэкономики Татарстана причастен к сделкам, в результате которых банк накануне моратория лишился активов на 873,6 млн рублей. По этой истории еще в начале марта возбудили уголовное дело в отношении первого зампреда правления Елены Наумовой и неустановленных должностных лиц банка.

По данным источников «Реального времени», вчера в доме Зарипова был проведен обыск, после чего его допросили в качестве подозреваемого. И… отпустили под обязательство о явке. Означает ли это, что бывший топ-менеджер банка признал вину? Нет. Говорят, он вообще отказался от дачи показаний.

В правоохранительных органах полагают, что одним эпизодом дело «Интеха» не ограничится. Напомним, еще в августе 2017 года Агентство по страхованию вкладов оценило финансовую дыру в этом кредитном учреждении почти в 15 млрд рублей и обратилось в прокуратуру, Следком и МВД, обвиняя банкиров в сознательном выводе активов. Заявление о преступлениях в «Интехе» также было подано председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Правда, возбуждения первого дела пришлось ждать больше полугода.

Следователи подозревают, что бывший председатель правления «ИнтехБанка» и бывший замглавы Минэкономики Татарстана причастен к сделкам, в результате которых банк накануне моратория лишился активов на 873,6 млн рублей. Фото Олега Тихонова

«Последние две недели очень активно замещали нормальные активы пустыми»

Фабулу первого эпизода еще в октябре 2017-го раскрывали члены союза пострадавших клиентов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». В заявлении лидера «погорельцев» и члена комитета кредиторов ПАО «ИнтехБанк» Руслана Титова со ссылкой на материалы арбитражного дела №А65-5816/2017 о признании ПАО «ИнтехБанк» банкротом сообщалось, что 19 декабря 2016 года — за четыре дня до введения в «ИнтехБанке» временной администрации — банк приобрел у ООО «ПСФ «Строительный центр» права требования по трем кредитным договорам ООО «Андан» на общую сумму 874 млн рублей и в тот же день уступил тому же «Строительному центру» права требования по кредитным договорам на 873 млн рублей с четырьмя заемщиками (ООО «Александрия», ООО «АБ Билдинг Тренд», ООО «Вексельный центр», ООО «Тринити»).

При этом первая сделка была полностью оплачена «Интехом», а вот вторую «Строительный центр» не оплатил. В результате причинен вред имущественным правам кредиторов, поскольку реальные денежные средства были перечислены за низколиквидный актив, писал в октябре Титов. «Андан» же уже через восемь дней после совершения сделки начал процедуру самоликвидации. При этом компания осталась крупным заемщиком старшего брата «Интеха» — в ТФБ за ним к апрелю 2017-го числилась задолженность под 800 млн рублей. По мнению обманутых вкладчиков, о платежеспособности компании в «Интехе» не могли не знать.

Отметим, что официального ответа на свое заявление Руслан Титов не получил, и он не слишком доволен тем, что проверка силовиков затянулась: «Плохо, что только сейчас [возбудили]. Если они видят, что работы много, значит, надо было больше сотрудников подключать». По мнению лидера «погорельцев», в числе оспариваемых АСВ сделок в «Интехе» есть и другие, заслуживающие оценки следствия.

— Ждем хоть что-то, потому что «ИнтехБанк» тоже не на ровном месте взял и «хлопнулся». Надо понимать, что из него выводили деньги в процессе его работы и в последние две недели очень активно замещали нормальные активы пустыми, — заявил Титов «Реальному времени».

Есть информация, что через ООО «Андан» (оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами) в свое время работала крупная торговая сеть «ДОМО» — проект группы «ТФБ». Фото Дамиры Хайруллиной

Подозреваемые управленцы

Заметим, что дело о мошенничестве по вышеназванным сделкам пока не возбуждалось. Хотя силовики намерены дойти до конечных бенефициаров. Прямой аффилированности компаний с банками группы Роберта Мусина и их руководством пока не усматривается. Хотя есть информация, что через ООО «Андан» (оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами) в свое время работала крупная торговая сеть «ДОМО» — проект группы «ТФБ». Отметим, что на момент попавших под следствие сделок учредителем и директором «Андана» выступал Ренат Махмутов, гендиректором ООО «ПСФ «Строительный центр» (оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе) являлась Наталья Гайфуллина, а учредителем ПСФ — Ирина Буянская, некогда возглавлявшая финансово-строительную компанию «Белый Барс».

Подозреваемые в злоупотреблениях в банковской среде хорошо известны. Хотя Марсель Зарипов за свои полвека успел сменить ни одну руководящую должность. Карьеру начинал на зеленодольских предприятиях «Эра» и «ПОЗиСе», в 1992-м с дипломом экономиста Казанского финансово-экономического института стал работать по этому профилю на Зеленодольском машиностроительном заводе. А уже в 1996-м стал заместителем главы Зеленодольского района и одновременно председателем комитета по управлению коммунальным имуществом. Еще через четыре года получил должность замглавы в Министерстве экономики и промышленности Татарстана, правда, уже в следующем году, в 2001-м, ушел в зависимый от бюджета бизнес — гендиректором ОАО «Финансовая лизинговая компания». С 2003-го по 2006 год рулил ОАО «Ак Барс Лизинг», затем еще четыре года — отделом лизинговых операций в «Татфондбанке», а уже в 2011-м возглавил правление «ИнтехБанка».

«Банковская газета» отмечала, что новый топ-менеджер «Интеха» ведет активный образ жизни, увлекается дзюдо, самбо и альпинизмом — даже покорял Эльбрус и Гималаи. На сегодняшний день, по данным источников «Реального времени», Зарипов и его бывшая правая рука числятся нигде не работающими. Елене Наумовой — 35. В «ИнтехБанк» она пришла в 22 года — в 2004-м, и уже спустя десятилетку получила пост первого зампреда правления. Примечательно, что базовое образование Наумовой — непрофильное. Ее первый диплом получен в КФУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Банковскому менеджменту она училась позже — в Финансовом университете при правительстве РФ, став «мастером делового администрирования» по специализации «Банковский менеджмент».

Наумова стала фигуранткой дела еще накануне 8 марта, однако задерживать ее также не стали — отпустили под обязательство о явке. Фото vk.com



По данным следствия, именно Наумова в качестве первого зампреда заключала договор уступки прав по кредитам «Андана» в декабре 2016 года, после чего ее шеф Зарипов подписал с руководством ПСФ «Строительный центр» один из договоров об уступке прав к платежеспособной компании. Наумова стала фигуранткой дела еще накануне 8 марта, однако задерживать ее также не стали — отпустили под обязательство о явке. Потерпевшим по этому делу признано АСВ.

Расследование продолжается.