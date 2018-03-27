Новости происшествий

08:34 МСК
Новости раздела
Происшествия

Дело «ИнтехБанка»: под подозрением — покоритель Гималаев и экс-замминистра экономики Татарстана

14:05, 27.03.2018 9 Сюжет: Банковский кризис в РТ

Новым фигурантом дела о выводе активов под миллиард рублей стал предправления банка Марсель Зарипов

Дело «ИнтехБанка»: под подозрением — покоритель Гималаев и экс-замминистра экономики Татарстана Фото: sros-rt.ru

Обыск в своем доме и допрос в Следкоме пережил накануне 51-летний Марсель Зарипов, председатель правления лопнувшего «ИнтехБанка». Как выяснило «Реальное время», он стал вторым подозреваемым в злоупотреблениях на 874 млн рублей. Пока в уголовном деле «Интеха» лишь один эпизод. Который появился не без участия главы ЦБ и самих вкладчиков.

На свободе с нечистой совестью?

Уголовное дело в отношении Марселя Зарипова было возбуждено 26 марта в четвертом отделе Следкома по РТ. Следователи подозревают, что бывший председатель правления «ИнтехБанка» и бывший замглавы Минэкономики Татарстана причастен к сделкам, в результате которых банк накануне моратория лишился активов на 873,6 млн рублей. По этой истории еще в начале марта возбудили уголовное дело в отношении первого зампреда правления Елены Наумовой и неустановленных должностных лиц банка.

По данным источников «Реального времени», вчера в доме Зарипова был проведен обыск, после чего его допросили в качестве подозреваемого. И… отпустили под обязательство о явке. Означает ли это, что бывший топ-менеджер банка признал вину? Нет. Говорят, он вообще отказался от дачи показаний.

В правоохранительных органах полагают, что одним эпизодом дело «Интеха» не ограничится. Напомним, еще в августе 2017 года Агентство по страхованию вкладов оценило финансовую дыру в этом кредитном учреждении почти в 15 млрд рублей и обратилось в прокуратуру, Следком и МВД, обвиняя банкиров в сознательном выводе активов. Заявление о преступлениях в «Интехе» также было подано председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Правда, возбуждения первого дела пришлось ждать больше полугода.

Следователи подозревают, что бывший председатель правления «ИнтехБанка» и бывший замглавы Минэкономики Татарстана причастен к сделкам, в результате которых банк накануне моратория лишился активов на 873,6 млн рублей. Фото Олега Тихонова

«Последние две недели очень активно замещали нормальные активы пустыми»

Фабулу первого эпизода еще в октябре 2017-го раскрывали члены союза пострадавших клиентов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». В заявлении лидера «погорельцев» и члена комитета кредиторов ПАО «ИнтехБанк» Руслана Титова со ссылкой на материалы арбитражного дела №А65-5816/2017 о признании ПАО «ИнтехБанк» банкротом сообщалось, что 19 декабря 2016 года — за четыре дня до введения в «ИнтехБанке» временной администрации — банк приобрел у ООО «ПСФ «Строительный центр» права требования по трем кредитным договорам ООО «Андан» на общую сумму 874 млн рублей и в тот же день уступил тому же «Строительному центру» права требования по кредитным договорам на 873 млн рублей с четырьмя заемщиками (ООО «Александрия», ООО «АБ Билдинг Тренд», ООО «Вексельный центр», ООО «Тринити»).

При этом первая сделка была полностью оплачена «Интехом», а вот вторую «Строительный центр» не оплатил. В результате причинен вред имущественным правам кредиторов, поскольку реальные денежные средства были перечислены за низколиквидный актив, писал в октябре Титов. «Андан» же уже через восемь дней после совершения сделки начал процедуру самоликвидации. При этом компания осталась крупным заемщиком старшего брата «Интеха» — в ТФБ за ним к апрелю 2017-го числилась задолженность под 800 млн рублей. По мнению обманутых вкладчиков, о платежеспособности компании в «Интехе» не могли не знать.

Отметим, что официального ответа на свое заявление Руслан Титов не получил, и он не слишком доволен тем, что проверка силовиков затянулась: «Плохо, что только сейчас [возбудили]. Если они видят, что работы много, значит, надо было больше сотрудников подключать». По мнению лидера «погорельцев», в числе оспариваемых АСВ сделок в «Интехе» есть и другие, заслуживающие оценки следствия.

— Ждем хоть что-то, потому что «ИнтехБанк» тоже не на ровном месте взял и «хлопнулся». Надо понимать, что из него выводили деньги в процессе его работы и в последние две недели очень активно замещали нормальные активы пустыми, — заявил Титов «Реальному времени».

Есть информация, что через ООО «Андан» (оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами) в свое время работала крупная торговая сеть «ДОМО» — проект группы «ТФБ». Фото Дамиры Хайруллиной

Подозреваемые управленцы

Заметим, что дело о мошенничестве по вышеназванным сделкам пока не возбуждалось. Хотя силовики намерены дойти до конечных бенефициаров. Прямой аффилированности компаний с банками группы Роберта Мусина и их руководством пока не усматривается. Хотя есть информация, что через ООО «Андан» (оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами) в свое время работала крупная торговая сеть «ДОМО» — проект группы «ТФБ». Отметим, что на момент попавших под следствие сделок учредителем и директором «Андана» выступал Ренат Махмутов, гендиректором ООО «ПСФ «Строительный центр» (оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе) являлась Наталья Гайфуллина, а учредителем ПСФ — Ирина Буянская, некогда возглавлявшая финансово-строительную компанию «Белый Барс».

Подозреваемые в злоупотреблениях в банковской среде хорошо известны. Хотя Марсель Зарипов за свои полвека успел сменить ни одну руководящую должность. Карьеру начинал на зеленодольских предприятиях «Эра» и «ПОЗиСе», в 1992-м с дипломом экономиста Казанского финансово-экономического института стал работать по этому профилю на Зеленодольском машиностроительном заводе. А уже в 1996-м стал заместителем главы Зеленодольского района и одновременно председателем комитета по управлению коммунальным имуществом. Еще через четыре года получил должность замглавы в Министерстве экономики и промышленности Татарстана, правда, уже в следующем году, в 2001-м, ушел в зависимый от бюджета бизнес — гендиректором ОАО «Финансовая лизинговая компания». С 2003-го по 2006 год рулил ОАО «Ак Барс Лизинг», затем еще четыре года — отделом лизинговых операций в «Татфондбанке», а уже в 2011-м возглавил правление «ИнтехБанка».

«Банковская газета» отмечала, что новый топ-менеджер «Интеха» ведет активный образ жизни, увлекается дзюдо, самбо и альпинизмом — даже покорял Эльбрус и Гималаи. На сегодняшний день, по данным источников «Реального времени», Зарипов и его бывшая правая рука числятся нигде не работающими. Елене Наумовой — 35. В «ИнтехБанк» она пришла в 22 года — в 2004-м, и уже спустя десятилетку получила пост первого зампреда правления. Примечательно, что базовое образование Наумовой — непрофильное. Ее первый диплом получен в КФУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Банковскому менеджменту она училась позже — в Финансовом университете при правительстве РФ, став «мастером делового администрирования» по специализации «Банковский менеджмент».

Наумова стала фигуранткой дела еще накануне 8 марта, однако задерживать ее также не стали — отпустили под обязательство о явке. Фото vk.com

По данным следствия, именно Наумова в качестве первого зампреда заключала договор уступки прав по кредитам «Андана» в декабре 2016 года, после чего ее шеф Зарипов подписал с руководством ПСФ «Строительный центр» один из договоров об уступке прав к платежеспособной компании. Наумова стала фигуранткой дела еще накануне 8 марта, однако задерживать ее также не стали — отпустили под обязательство о явке. Потерпевшим по этому делу признано АСВ.

Расследование продолжается.

Ирина Плотникова, Мария Горожанинова
ПроисшествияЭкономикаБанкиОбществоБизнес
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 27 марта
    Получается, вчера возюудили уголовное дело?
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Надо всех вывести на чистую воду,тогда воровать перестанут
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Смотрите куда деньги ушли до конца .... в Абб по мусинским кредитам ДОМО .
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    ладно, что не Данис Зарипов
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Что нам даёт это возбуждение уголовного дела?
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Ну что можно дома найти? Сумки с деньгами? Это надо было проводить обыск счетов переводимых в офшоры.И не сегодня и вчера ,а гораздо раньше.
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Красавец председатель банка. Мужик!!!
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Ни конца, ни края...
    Ответить
  • Анонимно 27 марта
    Пред. правления решал все с чекистами и думал, что его не тронут. Вексельный центр - очень интересная компания, гляньте глубже ее. Про их обнальные истории пол города знает.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости происшествий

08:34 МСК
Новости раздела