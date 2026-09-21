Девелоперы ждут падения спроса на новостройки на 10–20% к концу года

При этом снижения самих цен ждать не стоит из-за растущей себестоимости строительства

Фото: Динар Фатыхов

Спрос на новостройки в России может сократиться еще на 10–20% к концу года. К таким выводам пришли опрошенные «Известиями» участники рынка.

В июле выдачи ипотеки по программам господдержки уже рухнули на 41% к предыдущему году — до 188,2 млрд рублей, а продажи нового жилья за первое полугодие снизились более чем на 30%.

Основная причина спада — рост цен и дорогие кредиты. Средняя цена квадратного метра во втором квартале достигла 222 тыс. рублей (плюс 8% за год), рыночная ипотека составляет около 17,8%. Банки при этом ужесточили требования к заемщикам и размеру первоначального взноса, из-за чего часть покупателей уходит в более дешевые форматы или откладывает сделки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для удержания клиентов застройщики массово используют рассрочки с взносом от 30%, субсидирование ставок, трейд-ин и траншевую ипотеку. Однако эти инструменты не заменяют льготные программы: они требуют высоких накоплений и лишь частично снижают нагрузку на покупателя.

Дальнейшая динамика будет зависеть от новых правил семейной ипотеки, которые должны вступить в силу 1 октября. Если условия окажутся слишком жесткими, рынок ожидает значительный спад, тогда как для возвращения широкой аудитории ставки по рыночной ипотеке должны опуститься до 12–13%.

При этом снижения самих цен ждать не стоит, предупреждают эксперты, из-за растущей себестоимости строительства.

Ранее стало известно, что Казань вошла в число городов с наименьшей долей ипотечных сделок на первичном рынке жилья. По итогам первого полугодия 2026 года в столице Татарстана с привлечением ипотеки прошло 55% сделок с новостройками.

Зульфат Шафигуллин