«Как язык сдачи экзамена татарский выбрали 73 человека, сейчас количество уменьшается»

Минобр Татарстана рассказал о предстоящем ЕГЭ и объяснил, зачем учителя «рисуют» пятерки и «штампуют» золотых медалистов

Фото: Максим Платонов

Только 23 человека из более чем 36 тысяч выпускников 9-х классов будут сдавать татарский язык в качестве экзамена по выбору на ОГЭ. В прошлом году желающих набралось почти 1700 человек. Заместитель министра образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин отметил, что «никакого давления на выпускников не оказывалось». Прокомментировали на пресс-конференции и результаты проверок татарстанских школ Рособрнадзором — идти на подлог и завышать оценки учителей заставляет жажда денег. Подробности в материале «Реального времени».

0,06% выпускников захотели сдать экзамен по татарскому языку

Занимательную информацию озвучили сегодня на пресс-конференции Минобрнауки Татарстана о предстоящей итоговой аттестации школьников. Несмотря на огромную работу по популяризации татарского языка среди школьников, лишь 23 человека из 36 755 выпускников 9-х классов выбрали татарский язык и литературу на татарском языке в качестве предмета, по которому будут проходить ОГЭ, — это 0,06%. Напомним, что итоговая аттестация девятиклассников подразумевает сдачу четырех предметов: русский язык и математика — обязательные, еще два предмета школьники могут выбрать на свое усмотрение.

В прошлом году доля сдававших татарский язык и литературу в качестве экзамена по выбору была намного больше — 1680 человек, что составило почти 4,9% от общего количества выпускников.

— Школьники Татарстана имеют право выбирать экзамен по татарскому языку и литературе. Никакого давления на выпускников 9-х классов со стороны Министерства образования не было. Мы даем муниципальным органам управления образования, администрациям школ возможность подойти индивидуально в этом вопросе, с учетом особенностей района — есть национальные, смешанные районы, с преобладанием русскоязычного населения. С учетом всех особенностей мы подходим индивидуально, и они сами выбирают — изложение, диктант или по билетам сдать татарский язык. И нет такого обязательного экзамена по татарскому языку, — еще раз подчеркнул замминистра Ильсур Хадиуллин, что все, кто решил сдать экзамен по татарскому, сделали это добровольно.

Кроме ОГЭ по татарскому языку, учащиеся, получившие образование на татарском, имеют возможность сдавать другие предметы по выбору на татарском языке. Для этого в республике были переведены контрольно-измерительные материалы. Это предложение оказалось более востребованным, правда, с оговоркой «пока».

«Школьники Татарстана имеют право выбирать экзамен по татарскому языку и литературе», — подчеркнул Ильсур Хадиуллин. Фото kzn.ru



— Как язык сдачи экзамена татарский выбрали 73 человека, сейчас количество уменьшается, — уточнил Хадиуллин.

В 2017 году более тысячи школьников изъявили желание пройти экзамены на родном языке, но реально воспользовались этой возможностью лишь 393 человека. На прошлогодней августовской конференции такой скромный интерес к татарскому языку стал предметом недовольства бывшего министра образования Татарстана Энгеля Фаттахова. Он призвал учащихся 9-х классов сдавать ОГЭ на татарском и критиковал многочисленные татарские гимназии за то, что их выпускники не оправдывают надежд.

«Если в классе 25 человек, то все они на пятерку математику сдать не могут, так ведь?»



Большой резонанс вызвало совещание с участием представителей Рособрнадзора, которое прошло в начале марта в Казани. Проверяющие из Москвы рассказали, что в Татарстане золотые медали получали выпускники, сдавшие ЕГЭ менее чем на 50 баллов, а учителя фальсифицировали результаты всероссийских проверочных работ, завышая оценки детям. Отметим, что татарстанские чиновники, судя по всему, не хотели, чтобы самые резонансные места доклада стали достоянием общественности: журналистов внезапно попросили покинуть зал, объяснив, что далее совещание пройдет в закрытом режиме. На публикацию «Реального времени» с коллегии отреагировали республиканские власти, которые за разъяснениями обратились в Москву, а гости из Первопрестольной даже попытались дезавуировать свои слова, сказанные в Казани.

«Реальное время» сегодня попросило прокомментировать информацию, озвученную на коллегии, начальник Департамента надзора и контроля в сфере образования Гульнара Габдрахманова опровергать нелестные итоги проверок Рособрнадзора не стала. Необъективные результаты всероссийских проверочных работ имели место, и сейчас с администрациями школ проводится работа, направленная на недопущение таких ситуаций впредь.

— Каждому руководителю на всех совещаниях в районах мы объясняем, что если в классе 25 человек, то все они на пятерку математику сдать не могут, так ведь? Понимание со стороны директоров есть. Школы, в которых ВПР прошли не совсем объективно, включены в план проведения проверок, на сегодня около 10 школ мы проверили, — сказала Габдрахманова.

Представитель Рособрнадзора Евгений Семченко, напомним, заявлял о 66 таких школах. «Сейчас каждый учитель понимает, что все-таки ВПР надо проводить объективно, и это в первую очередь нужно для детей, потому что если сегодня ребенок думает, что у него четверка, и учитель ему эту четверку ставит, соответственно, у него нет никакого понимания того, что нужно еще лучше готовиться и что эта оценка может быть необъективной», — сказала Гульнара Габдрахманова.

Гульнара Габдрахманова опровергать нелестные итоги проверок Рособрнадзора не стала

Денежный вопрос испортил учителей?

«Реальное время» поинтересовалось у заместителя министра, что же заставляет учителей идти на подлог и завышать оценки ученикам?

— [Подлог] — это очень громкое обвинение <…> Когда учитель идет на высшую категорию, на первую категорию, учитывается успеваемость учащихся. Если были завышения со стороны некоторых учителей — это тысячная доля процента, — ответил Ильсур Хадиуллин.

Повышенная квалификационная категория — это не только амбиции, но и деньги. При ее назначении учитель получает надбавку в размере до 30% от оклада. Незамеченными такие фальсификации, как правило, не остаются, и, по словам замминистра, «учителям на аттестационной комиссии приходится краснеть, если результаты их детей не подтверждаются».

— И каждое муниципальное образование понимает, что если у учителя результат на ЕГЭ или ОГЭ хуже, чем результаты своей категории, — например, я учитель высшей категории, но дети плохо сдают — это вопрос к завучу и администрации школы. Получается [с их стороны] не совсем адекватное, предвзятое отношение к учителю. Каждый случай мы обсуждаем и выносим решения, — сказал Хадиуллин.

Тему золотых медалистов, которые не смогли подтвердить свои знания на ЕГЭ, замминистра не стал комментировать: «У нас сегодня тема — итоговая аттестация. Когда мы подведем итоги в конце учебного года, тогда и озвучим, в каких школах какие ученики, только без фамилий».

По словам Ильсура Хадиуллина, и необъективные результаты ВПР, и «дутые» медалисты — проблема всех российских регионов, и в Татарстане «нет такого большого количества нарушений».

Департамент надзора и контроля в сфере образования сейчас занят техническим обеспечением аудиторий. Фото Максима Платонова

От обществознания до испанского: что будут сдавать школьники на ЕГЭ

ЕГЭ в 2018 году будут сдавать 15 930 выпускников. Самый популярный предмет по выбору — это обществознание, его будут сдавать 6766 человек. Далее идут физика (4401), биология (3228), химия (2555), история (1910), английский язык (1687), информатика (1556), литература (895), география (204). Самыми непопулярными предметами стали немецкий (26), французский (20) и испанский языки, последний выбрал всего один человек.

В этом году впервые контрольно-измерительные материалы будут распечатываться непосредственно в аудитории, там же будут сканировать готовые работы и отправлять в электронном виде проверяющим. Это исключит возможность подменить или исправить работу по дороге в пункты проверки.

В этом году впервые выпускникам 9-х классов для допуска к ОГЭ нужно будет пройти устный экзамен по русскому языку. Его проведение назначено на 13 и 16 апреля. Так называемое собеседование будет проходить под запись 15 минут в формате монолога и диалога с педагогом.

Департамент надзора и контроля в сфере образования сейчас занят техническим обеспечением аудиторий. Главное — это обеспечить бесперебойное электропитание. Так как ЕГЭ проходит под видеонаблюдением, важна безупречная работа камер, в случае остановки трансляции более чем на 20 минут результаты выпускников признаются недействительными. В прошлом году такой риск был у школьников Аксубаевского района — в розетки ударила молния, и свет отключился. Энергетикам в короткие сроки удалось перевести школу на резервные источники питания, а дети смогли дописать экзамен.

В департаменте призывают выпускников ответственно отнестись к итоговой аттестации и не пытаться пронести гаджеты и шпаргалки. В прошлом году за использование запрещенных средств связи и справочников были удалены без права пересдачи четыре человека.

В департаменте призывают выпускников ответственно отнестись к итоговой аттестации и не пытаться пронести гаджеты и шпаргалки. Фото Максима Платонова

Р.S. После выхода материала Министерство образования и науки Татарстана заявило, что заместителем министра образования Ильсуром Хадиуллиным были озвучены неверные данные о количестве выпускников 9-х классов, заявивших о желании сдать татарский язык и литературу в качестве экзамена по выбору. По уточненной информации, в этом году сдать ОГЭ по родным языкам решили всего 1465 человек. «Из них 1275 — татарский язык, 104 — чувашский, 60 — удмуртский, 26 — марийский язык», — уточняет пресс-служба Министерства образования и науки Татарстана.