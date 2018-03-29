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«Зеленая папка» Минниханова: VIP-чиновник из Балтасей сядет на скамью подсудимых

16:15, 29.03.2018 15 Сюжет: «Зеленая папка» Минниханова

За «домик пчеловода» от сына главы и сибирскую язву «в подарок» ветеранам Великой Отечественной войны ответит руководитель Балтасинского исполкома района

«Зеленая папка» Минниханова: VIP-чиновник из Балтасей сядет на скамью подсудимых Фото: «домик пчеловода»

Как выяснило «Реальное время», действующий глава исполкома Балтасинского района Рамиль Шакиров скоро станет подсудимым. Следком обвиняет его в трех фактах превышения должностных полномочий, в числе которых — фиктивная реанимация аварийного дома в ответ на прокурорский иск о сносе и разрешение на застройку запретной зоны сибиреязвенного скотомогильника… домами для ветеранов Великой Отечественной. Последнюю аферу еще в 2016 году вскрыли ревизоры казанского Кремля. Но и дома устояли, и глава усидел.

«Липа» для Фемиды

На посту руководителя исполкома 49-летний Рамиль Шакиров трудится восьмой год. В чиновники пришел из педагогов. После окончания педвуза три года отработал учителем физкультуры в Книнской школе Балтасинского района и в 1994-м возглавил райотдел по делам молодежи и спорту. С тех пор на муниципальной службе. Фигурантом уголовного дела Шакиров стал в январе 2018-го и смог сохранить и свободу, и должность. С него взяли лишь обязательство о явке. Впрочем, в ходе предварительного следствия чиновник полностью признал вину по всем трем эпизодам превышения полномочий.

Первая история началась еще до назначения Шакирова главой исполкома. Его предшественник в 2009 году признал дом №24 по улице Наримана в Балтасях аварийным и подлежащим сносу. Но ни до расселения жильцов, ни до сноса не дошло и к 2014-му. Поэтому прокурор района обвинил исполком в бездействии и обратился в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц, ссылаясь на положения ст. 57 Жилищного кодекса РФ, что в случае признания жилого помещения непригодным и подлежащим сносу гражданам могут быть вне очереди предоставлены жилые помещения по договорам соцнайма.

Таких помещений и денег на их строительство у муниципалитета не было — так позже объяснял Шакиров. Зато была республиканская программа соципотеки, участвовать в которой собственники квартир ветхого дома вполне могли бы. Но аварийщики с улицы Наримана собственниками не были и по закону уже не могли ими стать — попавшее под снос жилье приватизации не подлежит. Но случилось чудо: в апреле 2014 года юрист исполкома предъявил суду распоряжение Шакирова №45 от 27.03.2014 года о признании утратившим силу распоряжения прежнего главы исполкома в части признания дома №24 аварийным.

На посту руководителя исполкома 49-летний Рамиль Шакиров трудится восьмой год. Фото baltasi.tatarstan.ru

В результате прокуратура отказалась от иска, а в июле 2014 года четыре семьи аварийщиков через суд получили право на приватизацию своих квартир в том самом доме, после чего получили жилье по соципотеке. Причем на заседаниях суда представитель исполкома вновь представил распоряжение Шакирова №45 — подложное, по мнению Следкома. Как позже оказалось, нигде кроме материалов судебных дел данный документ не фигурировал. Шакиров же признавал, что старый дом представлял угрозу для жильцов, но социального жилья для сдачи внаем у района не было, а за выполнение программы по расселению с него спрашивали. Поэтому и появился подложный документ.

Сын главы района и его «домик пчеловода»

Вторым эпизодом в деле главы исполкома района стала история незаконного возведения немаленького коттеджа на земле сельхозназначения, причем в запретной для строительства зоне сибиреязвенного скотомогильника. В 2016 году на антикоррупционном совете у президента РТ звучала информация: в 2014-м участок 2,8 тыс. кв. м предоставили в аренду Айнуру Нутфуллину, сыну главы Балтасинского района, и дом тот отстроил самовольно, а в декабре 2015-го власти решили узаконить его задним числом, оформив разрешение на строительство «дома пчеловода». Чтобы хоть как-то привязать постройку к сельскому хозяйству и прикрыться перед проверяющими из Казани.

Разрешение Нутфуллину-младшему выдавал как раз руководитель исполкома Рамиль Шакиров. По версии следствия, своими действиями он не только вышел за пределы полномочий, но и создал угрозу распространения сибирской язвы. А это «повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства». Сам обвиняемый на старте расследования обвинял в ошибке руководителя Палаты имущественных и земельных отношений района, который заключал договор аренды с сыном главы Балтасинского района за два года до того, как на федеральном уровне было принято решение об уменьшении санитарной зоны скотомогильника в микрорайоне «Южный».

Скотомогильник отнесен к первому классу. И по закону в радиусе 1 км от этого захоронения вести земляные работы нельзя — чтобы не допустить распространения спор сибирской язвы. Только по решению главного государственного санитарного врача России или его зама запретная зона может быть сокращена, но лишь после комплекса спецмероприятий и лабораторных исследований почв и грунтовых вод. Работу эту в Балтасях начали уже после того, как выдали разрешение под уже возведенный дом.


В 2014-м участок 2,8 тыс. кв. м предоставили в аренду сыну главы Балтасинского района (на фото), и дом тот отстроил самовольно. Фото baltasi.tatarstan.ru

Сына главы допрашивали по этому делу. Понятия не имел об угрозе сибирской язвы на арендованном участке, свидетельствовал он. А вот факт строительства «дома пчеловода» до получения разрешения Айнур Нутфуллин подтверждал, но объяснял, что занялся этим летом 2015-го: как только обратился в местный исполком за разрешением и получил ответ, что разрешение будет. Если верить этим словам, то в Балтасях даже сыну действующего главы да на благое дело разрешительную документацию пришлось ждать не меньше четырех месяцев! Претензий у Следкома к Нутфуллину-младшему не было, в деле он остался свидетелем. А вот «домик пчеловода» в Балтасях ни сносить, ни заселять не спешат.

«Лучшее» — ветеранам...

Относительная близость к центру поселка, а главное, к коммуникациям добавляла привлекательности участкам в зоне скотомогильника. Их и выбрали в нарушение местных и федеральных нормативных актов, когда сверху прозвучал наказ о строительстве нового жилья для нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов. По версии следствия, весной 2014 года с разрешения властей четыре участка по улице Девятаева в Балтасях были застроены частными домами, а позже — прямо на совещании в администрации — Шакиров лично поручил кадастровому инженеру поменять координаты поворотных точек данных участков, а главе ПИЗО, филиала Росреестра и отдела строительства — «оформить участки надлежащим образом».

Дальше «путем внесения ложных сведений» наделы в зоне скотомогильника зарегистрировали в качестве земель населенных пунктов с разрешенным видом использования под индивидуальное жилищное строительство. Дома ветеранам помогли оформить в собственность, землю отдали им в аренду. На допросах в Следкоме исполнители этой схемы утверждали: работа по подготовке к сокращению запретной зоны скотомогильника тогда уже велась. «Не мог пойти наперекор администрации», — объяснял свои действия кадастровый инженер.

Сам же Шакиров, как говорят в Следкоме, признавая вину, дал понять: «Это было лучшее, что можно было предложить ветеранам». Если верить обвиняемому, то сокращение запретной зоны скотомогильника тормозило лишь отсутствие в бюджете района солидных финансовых вложений на проведение спецмероприятий. Зато после антикоррупционной и последующих проверок деньги нашлись! Еще до возбуждения уголовного дела, в апреле 2017 года, постановлением главного государственного санврача РФ была установлена новая санитарно-защитная зона сибиреязвенного скотомогильника №21 в балтасинском микрорайоне «Южный» — 50 метров во всех направлениях от границы скотомогильника.


Весной 2014 года с разрешения властей четыре участка по улице Девятаева в Балтасях были застроены частными домами. Фото control.org.ru

В результате де-факто на сегодняшний день и пустующий «домик пчеловода», и заселенные дома ветеранов выбыли из опасной зоны. Правда, вины главы исполкома это не умаляет, ведь в 2014—2015 годах он хорошо знал о законодательных запретах и сознательно их нарушил, говорит руководитель Арского межрайонного следственного отдела Следкома Эдуард Закиров. По его словам, дело действующего руководителя исполкома в пяти томах на днях было утверждено прокурором района и направлено в Балтасинский райсуд.

Ирина Плотникова
ПроисшествияОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 29 марта
    Спасибо, что все еще разбираетесь в наших делах
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  • Анонимно 29 марта
    Ужас какой. нет никакого уважения к своему народу. Чиновник....
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  • Анонимно 29 марта
    Нарушения вскрылись уже в 2015г а призвали к ответу только сейчас. И как не боятся строить жилье вблизи опасных спор сибирской язвы?
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    Анонимно 29 марта
    Деньги, деньги все решают...
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  • Анонимно 29 марта
    Нашли 3 эпизода из 10 ти похвально
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  • Анонимно 29 марта
    Пусть проверят списки тех кто больше 7 ми лет сидит и надеется на улучшение жилищных условий по программе молодая семья. Там полный бардак. Были случаи, как люди платили 300 т руб и быстрей без очереди получали дома по этой программе.
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  • Анонимно 30 марта
    Это еще цветочки, а ягодки можно найти..... (если копать). Но копать не будут. Не дадут. И срок не дадут. В худшем случае переведут на другую работу по состоянию здоровья с вручением Почетной грамоты. Ведь всем понятно те обыски в администрации района были из цикла программы "Розыгрыш".....
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  • Анонимно 30 марта
    Натянутые обвинения. По большому счету - действительно выделили жильё ветеранам в лучшем месте, зная что реальной зоны скотомогильника уже нет, то что осталось формально это другой вопрос, от этого люди не пострадают. По квартирам тоже людям помогли насколько можно было. Ну домик конечно незаконно построили, но это не самое большое нарушение, по сути никому от этого хуже не стало. Не знаю этого человека, но почему то отторжения его деятельность не вызывает, на ровном месте нашли кого наказать, пиар одним словом, копнули бы где нибудь по министерствам, мало что ли «достойных» людей с на порядок более существенными и опасными для людей нарушениями
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    Анонимно 01 апр
    Если бы вы были лично с ним знакомы, то думали бы иначе... Так почему же он свои дома "близняшки" не построил на той опасной зоне?? И вообще откуда у него столько денег чтобы построить такие дома за короткий срок?????
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    Анонимно 07 апр
    Я с ним лично знаком, и ничего плохого о нем сказать не могу. А если говорить про дома, то они строются уже третий год, а не как вы говорите за короткий срок, не надо тут бла бла бла.
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    Анонимно 03 апр
    Согласен
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  • Анонимно 03 апр
    Уже умел танцевать гопак когда работал в министерстве по делам молодежи.
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  • Анонимно 03 апр
    По-моему какая то ерунда, народ развлекают.
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  • Анонимно 03 апр
    у нас глава сменился, а политика , что при старом , что при новом не меняется! Для инвалидов итак обделенных судьбой ничего не делается и даже суд в пределах Татарстана не за инвалидов, а против. Все сватка -братка
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  • Анонимно 17 апр
    А за главу района Нутфуллина когда возьмутся?
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