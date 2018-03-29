«Зеленая папка» Минниханова: VIP-чиновник из Балтасей сядет на скамью подсудимых

За «домик пчеловода» от сына главы и сибирскую язву «в подарок» ветеранам Великой Отечественной войны ответит руководитель Балтасинского исполкома района

Фото: «домик пчеловода»

Как выяснило «Реальное время», действующий глава исполкома Балтасинского района Рамиль Шакиров скоро станет подсудимым. Следком обвиняет его в трех фактах превышения должностных полномочий, в числе которых — фиктивная реанимация аварийного дома в ответ на прокурорский иск о сносе и разрешение на застройку запретной зоны сибиреязвенного скотомогильника… домами для ветеранов Великой Отечественной. Последнюю аферу еще в 2016 году вскрыли ревизоры казанского Кремля. Но и дома устояли, и глава усидел.

«Липа» для Фемиды



На посту руководителя исполкома 49-летний Рамиль Шакиров трудится восьмой год. В чиновники пришел из педагогов. После окончания педвуза три года отработал учителем физкультуры в Книнской школе Балтасинского района и в 1994-м возглавил райотдел по делам молодежи и спорту. С тех пор на муниципальной службе. Фигурантом уголовного дела Шакиров стал в январе 2018-го и смог сохранить и свободу, и должность. С него взяли лишь обязательство о явке. Впрочем, в ходе предварительного следствия чиновник полностью признал вину по всем трем эпизодам превышения полномочий.

Первая история началась еще до назначения Шакирова главой исполкома. Его предшественник в 2009 году признал дом №24 по улице Наримана в Балтасях аварийным и подлежащим сносу. Но ни до расселения жильцов, ни до сноса не дошло и к 2014-му. Поэтому прокурор района обвинил исполком в бездействии и обратился в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц, ссылаясь на положения ст. 57 Жилищного кодекса РФ, что в случае признания жилого помещения непригодным и подлежащим сносу гражданам могут быть вне очереди предоставлены жилые помещения по договорам соцнайма.

Таких помещений и денег на их строительство у муниципалитета не было — так позже объяснял Шакиров. Зато была республиканская программа соципотеки, участвовать в которой собственники квартир ветхого дома вполне могли бы. Но аварийщики с улицы Наримана собственниками не были и по закону уже не могли ими стать — попавшее под снос жилье приватизации не подлежит. Но случилось чудо: в апреле 2014 года юрист исполкома предъявил суду распоряжение Шакирова №45 от 27.03.2014 года о признании утратившим силу распоряжения прежнего главы исполкома в части признания дома №24 аварийным.

На посту руководителя исполкома 49-летний Рамиль Шакиров трудится восьмой год. Фото baltasi.tatarstan.ru



В результате прокуратура отказалась от иска, а в июле 2014 года четыре семьи аварийщиков через суд получили право на приватизацию своих квартир в том самом доме, после чего получили жилье по соципотеке. Причем на заседаниях суда представитель исполкома вновь представил распоряжение Шакирова №45 — подложное, по мнению Следкома. Как позже оказалось, нигде кроме материалов судебных дел данный документ не фигурировал. Шакиров же признавал, что старый дом представлял угрозу для жильцов, но социального жилья для сдачи внаем у района не было, а за выполнение программы по расселению с него спрашивали. Поэтому и появился подложный документ.

Сын главы района и его «домик пчеловода»

Вторым эпизодом в деле главы исполкома района стала история незаконного возведения немаленького коттеджа на земле сельхозназначения, причем в запретной для строительства зоне сибиреязвенного скотомогильника. В 2016 году на антикоррупционном совете у президента РТ звучала информация: в 2014-м участок 2,8 тыс. кв. м предоставили в аренду Айнуру Нутфуллину, сыну главы Балтасинского района, и дом тот отстроил самовольно, а в декабре 2015-го власти решили узаконить его задним числом, оформив разрешение на строительство «дома пчеловода». Чтобы хоть как-то привязать постройку к сельскому хозяйству и прикрыться перед проверяющими из Казани.

Разрешение Нутфуллину-младшему выдавал как раз руководитель исполкома Рамиль Шакиров. По версии следствия, своими действиями он не только вышел за пределы полномочий, но и создал угрозу распространения сибирской язвы. А это «повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства». Сам обвиняемый на старте расследования обвинял в ошибке руководителя Палаты имущественных и земельных отношений района, который заключал договор аренды с сыном главы Балтасинского района за два года до того, как на федеральном уровне было принято решение об уменьшении санитарной зоны скотомогильника в микрорайоне «Южный».

Скотомогильник отнесен к первому классу. И по закону в радиусе 1 км от этого захоронения вести земляные работы нельзя — чтобы не допустить распространения спор сибирской язвы. Только по решению главного государственного санитарного врача России или его зама запретная зона может быть сокращена, но лишь после комплекса спецмероприятий и лабораторных исследований почв и грунтовых вод. Работу эту в Балтасях начали уже после того, как выдали разрешение под уже возведенный дом.





В 2014-м участок 2,8 тыс. кв. м предоставили в аренду сыну главы Балтасинского района (на фото), и дом тот отстроил самовольно. Фото baltasi.tatarstan.ru

Сына главы допрашивали по этому делу. Понятия не имел об угрозе сибирской язвы на арендованном участке, свидетельствовал он. А вот факт строительства «дома пчеловода» до получения разрешения Айнур Нутфуллин подтверждал, но объяснял, что занялся этим летом 2015-го: как только обратился в местный исполком за разрешением и получил ответ, что разрешение будет. Если верить этим словам, то в Балтасях даже сыну действующего главы да на благое дело разрешительную документацию пришлось ждать не меньше четырех месяцев! Претензий у Следкома к Нутфуллину-младшему не было, в деле он остался свидетелем. А вот «домик пчеловода» в Балтасях ни сносить, ни заселять не спешат.

«Лучшее» — ветеранам...



Относительная близость к центру поселка, а главное, к коммуникациям добавляла привлекательности участкам в зоне скотомогильника. Их и выбрали в нарушение местных и федеральных нормативных актов, когда сверху прозвучал наказ о строительстве нового жилья для нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов. По версии следствия, весной 2014 года с разрешения властей четыре участка по улице Девятаева в Балтасях были застроены частными домами, а позже — прямо на совещании в администрации — Шакиров лично поручил кадастровому инженеру поменять координаты поворотных точек данных участков, а главе ПИЗО, филиала Росреестра и отдела строительства — «оформить участки надлежащим образом».

Дальше «путем внесения ложных сведений» наделы в зоне скотомогильника зарегистрировали в качестве земель населенных пунктов с разрешенным видом использования под индивидуальное жилищное строительство. Дома ветеранам помогли оформить в собственность, землю отдали им в аренду. На допросах в Следкоме исполнители этой схемы утверждали: работа по подготовке к сокращению запретной зоны скотомогильника тогда уже велась. «Не мог пойти наперекор администрации», — объяснял свои действия кадастровый инженер.

Сам же Шакиров, как говорят в Следкоме, признавая вину, дал понять: «Это было лучшее, что можно было предложить ветеранам». Если верить обвиняемому, то сокращение запретной зоны скотомогильника тормозило лишь отсутствие в бюджете района солидных финансовых вложений на проведение спецмероприятий. Зато после антикоррупционной и последующих проверок деньги нашлись! Еще до возбуждения уголовного дела, в апреле 2017 года, постановлением главного государственного санврача РФ была установлена новая санитарно-защитная зона сибиреязвенного скотомогильника №21 в балтасинском микрорайоне «Южный» — 50 метров во всех направлениях от границы скотомогильника.





Весной 2014 года с разрешения властей четыре участка по улице Девятаева в Балтасях были застроены частными домами. Фото control.org.ru

В результате де-факто на сегодняшний день и пустующий «домик пчеловода», и заселенные дома ветеранов выбыли из опасной зоны. Правда, вины главы исполкома это не умаляет, ведь в 2014—2015 годах он хорошо знал о законодательных запретах и сознательно их нарушил, говорит руководитель Арского межрайонного следственного отдела Следкома Эдуард Закиров. По его словам, дело действующего руководителя исполкома в пяти томах на днях было утверждено прокурором района и направлено в Балтасинский райсуд.