Россия после пожара в Кемерово: «бузотеры» Тулеева, ожидания от Путина и стихийные акции поддержки

Политологи констатировали фиаско действующей в Кемеровской области местной власти

Практически весь новостной поток сегодня был сконцентрирован вокруг последствий трагедии в Кемерово. Пока многотысячная толпа требовала ухода властей, а отдельные ее участники выслушивали от вице-губернатора обвинения в пиаре, глава Кемеровской области таки извинился за случившееся. Правда, не перед разъяренной толпой, а перед президентом России Владимиром Путиным. В свою очередь, жители области дождались от руководителя только ярлыка «бузотеры». Подробности с прогнозами политологов о дальнейшем развитии ситуации — в материале «Реального времени».

«Молодой человек, вы что, хотите попиариться на горе»?

Утро в Кемерово началось со стихийного митинга нескольких тысяч местных жителей, которые требовали расследования причин пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», отставки правительства региона во главе с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Если кратко, то требования людей укладывались в два лозунга: «Правду!» и «В отставку!». Отвечать перед родными погибших, пострадавших и просто небезразличных к горю вышли вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и первый заместитель губернатора Владимир Чернов.

Собравшиеся люди говорили в микрофон о наболевшем и «общались» с Цивилевым. Так, вице-губернатор, которому прочили пост главы Кемеровской области, попытался забрать микрофон у одного убитого горем мужчины, сопроводив свои действия вопросом: «Молодой человек, вы что, хотите попиариться на горе?..» Тут выяснилось, что у молодого человека, Игоря Вострикова, в пожаре погибли сестра, жена и трое малолетних детей — семи, пяти и двух лет.

Позже Цивилев попросил у людей прощения.

— Я еще раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию. И я становлюсь на колени перед этими людьми, — обратился к народу вице-губернатор и действительно встал на колени. В толпе тут же послышалось: «Позор!» и «Не надо!», но в итоге какая-то часть людей встретила действия Цивилева аплодисментами.

Отвечать перед родными погибших, пострадавших и просто небезразличных к горю вышел вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Фото Александра Кряжева (sputniknews.kz)

Неуместный пранк и рейд по моргам

Периодически народ на митинге просил озвучить реальные данные по погибшим — со вчерашнего дня в социальных сетях стала распространяться информация о том, что на самом деле при пожаре погибло около 300—400 человек и власти это усердно скрывают. На это Сергей Цивилев рассказал, что, по сообщениям родственников, пропавшими без вести числятся 64 человека. Ранее информацию о сотнях жертв опровергли и в Следственном комитете. Сами жители организовали во время митинга составление списка, куда все желающие могли внести имена без вести пропавших родственников и знакомых.



В свою очередь, мэр Кемерово Илья Середюк собрал инициативных жителей, готовых пройтись по местным моргам и съездить на место пожара, чтобы лично убедиться в том, что информация о сотнях погибших не соответствует действительности.

В итоге ответственность за распространение фейка СМИ возложили на украинского телефонного пранкера Евгения Вольнова, который выложил на своем канале на «Ютьюб» запись звонка в морг Кемерово от лица сотрудника МЧС. На записи слышно, как он спрашивает, сколько мест осталось в морге, и возмущается тем, что на самом деле в пожаре погибли 300 человек. По сообщениям изданий, одним «розыгрышем» он не ограничился и еще послал от имени администрации президента незнакомых людей убирать оставленные скорбящими людьми цветы и игрушки.

Аман Тулеев перед жителями так и не появился, зато присутствовал на совещании с президентом России. Фото kremlin.ru

Обвинения вместо извинений

Сам губернатор области Аман Тулеев перед жителями так и не появился. Зато присутствовал на совещании с президентом России Владимиром Путиным, прилетевшим в Кемерово сегодня рано утром. Возложив цветы у мемориала погибшим в пожаре у торгового центра, глава государства посетил больницу с пострадавшими, а также собрал за одним столом руководителя МЧС Владимира Пучкова, министра здравоохранения Веронику Скворцову, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, полномочного представителя главы государства в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и собственно Амана Тулеева.

Губернатор во время встречи впервые извинился за случившееся. Правда, не перед народом, а перед президентом.

— Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться, — обратился к главе страны Тулеев.

Подробнее ознакомиться со стенограммой с совещания можно на сайте «Реального времени». Заметим только, что из опубликованной на сайте правительства версии было удалено слово «бузотеры» — именно так губернатор охарактеризовал скорбящих людей, вышедших на митинг.

«Сегодня там человек 200. Это не родственники погибших, это те, кто бузотерит», — так Тулеев объяснил президенту негодование народа, объявив их оппозиционной силой.

К слову, тем временем на площади Свободы жители требовали и лично Владимира Путина.

Путин встретился с горожанами в здании судмедэкспертизы, и здесь у него прошел не самый простой разговор с жителями Кемерово. Горожане требовали отставки губернатора Тулеева и поблагодарили за поддержку.

Скорбим всем миром

В других городах по всей России тем временем где-то официально, а где-то неофициально начали объявлять траур в память о погибших в пожаре. Позже официальный указ подписал Владимир Путин, объявив 28 марта всероссийским днем траура.

С 26 марта россияне также стали организовывать стихийные мемориалы. Как пишет «Медуза», на следующий день после пожара в школе в Беслане, где в 2004 году погибло 186 детей, свечами выложили «Кемерово. Скорбим». Сегодня мемориалы появились и в других российских и зарубежных городах. Люди несут цветы и игрушки в Магадане, Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Белогорске, Якутске, Иркутске, Курске… — список городов постоянно пополняется. В Казани память погибших почтили у фонтана в Ленинском саду и в центре города, у скульптурной композиции «Доверие», состоящей из фигур девочки, мальчика и пса. Там жители разместили два листка бумаги. На одном написано — «Дети, простите нас!», на другом — «Кемерово, мы с вами!».

Сейчас казанцы стихийно собрались на улице Баумана. Люди зажгли свечи, несут цветы.

За рубежом сочувствующие несут цветы к российским посольствам и консульствам. Среди таких городов — Прага, Ереван, Одесса, Тель-Авив и другие.

На Первом канале сотрудники устроили акцию солидарности и записали ролик с плакатом «#Кемеровомыстобой».

«Цивилев бросился на амбразуру. Но попал мимо»

«Реальное время» попросило политологов оценить текущую ситуацию в регионе и спрогнозировать дальнейшее развитие событий. По мнению политолога, руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, существующая при Тулееве система вертикальной власти «оказалась изнутри гнилой».

— Все выглядело солидно, власть была как монолит. А когда случилась трагедия, выяснилось, что брать на себя ответственность, выйти к людям никто не хочет и не умеет. На самом деле, Тулеев откровенно пересидел. Человек, который когда-то был пассионарием, который шел к шахтерам, ничего не боясь, который спорил с министрами, сейчас заискивает перед президентом и цепляется за власть, как за кислородную подушку, — считает политолог.

Одним из главных претендентов на замену Аману Тулееву ранее неоднократно назывался вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Константин Калачев отмечает, что сегодня во время митинга он себя как публичного политика «похоронил».

— Предполагалось, что гендиректор компании «Колмар» Цивилев сменит Тулеева, и поэтому он сегодня бросился на амбразуру. Но попал мимо амбразуры. Условно говоря, даже стояние на коленях со свечой, наверное, не перечеркнет того факта, что общего языка с людьми он не нашел. И, собственно говоря, встретили его не очень ласково, — говорит эксперт.

Серьезной ошибкой он называет и обвинение Цивилевым Игоря Вострикова в пиаре.

— Это серьезная ошибка. В принципе, если бы он справился с сегодняшней ситуацией, это бы был следующий губернатор. Теперь не все так однозначно, — считает Калачев. По мнению политолога, отставка после трагедии ждет и мэра Кемерово.

Прогнозирует уход Ильи Середюка и руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Правда, с оговоркой, что мэр Кемерово — единственный из чиновников, кто нашел после трагедии общий язык с жителями. Однако лояльность населения от ухода его может не спасти, считает собеседник издания.

В свою очередь, по мнению эксперта, история с отставкой Тулеева была решена, но затянулась, потому что нынешний губернатор продвигал своего преемника, а Москва — своего. Сейчас же, после трагедии, когда, по словам политолога, тот факт, что Тулеев не справляется со своими обязанностями, стал очевиден, нового губернатора назначат только спустя несколько месяцев — чтобы показать, что решение было принято под общественным давлением.

«Нужен человек, который умеет говорить с народом»



Собеседник издания прогнозирует замену главы в мае. В свою очередь, Цивилева он называет технократической фигурой, которая в данных обстоятельствах просто не приживется, — по его мнению, народу, не доверяющему власти, нужен руководитель, умеющий находить общий язык с людьми.

— Более удачный вариант, на мой взгляд, это назначение мэра Нижнего Тагила Носова. Он более адекватный Кузбассу, потому что Носов — это «политический носорог», он всегда избирает свою тактику и прет напролом. Мне кажется, сейчас Носов был бы более удачной кандидатурой, потому что на фоне колоссального недоверия со стороны граждан к исполнительной власти фигура технократа еще больше это недоверие разовьет. Нужен человек, который умеет говорить с народом и делает это убедительно, — считает Илья Гращенков.

При этом эксперт отмечает, что вместо Носова может быть и другой человек, умеющий расположить к себе народ. Возвращаясь к Цивилеву, политолог также вспоминает брошенное убитому горю мужчине обвинение в пиаре, делает вывод, что этой фразой чиновник и сгубил свою карьеру.

— Если поставить его, то будет ситуация, схожая с Волоколамском, где в качестве исполняющего обязанности мэра поставили антинародного главу, который примерно на том же засветился. И тут — поставить людям человека, который будет для них символом чиновничьего равнодушия к трагедиям, — считает спикер.

В целом Илья Гращенков видит развитие событий в Кемеровской области в следующем порядке: сначала под зачистку попадут муниципальные чиновники и представители местного Госпожарнадзора, во втором круге пойдет губернатор, а третьим, возможно, федеральное МЧС.