К чести Фемиды: Гилазов оценил компромат от Бастрыкина

Глава Верховного суда Татарстана просит наказать судью, ранее получившую защиту от уголовного преследования

Фото: Максим Платонов

Сегодня Квалифколлегия судей Татарстана решит вопрос о дисциплинарной ответственности казанской судьи Марины Фирсовой. С соответствующим представлением впервые обратился председатель Верховного суда республики. Причем судье грозит наказание вплоть до лишения статуса. Поводом для представления стали материалы Следкома, по которым Бастрыкин просил «добро» на уголовное преследование Фирсовой и получил отказ. Такую же защиту коллег получила казанская судья Галина Андреянова, которая на этой неделе на глазах журналиста «Реального времени» держала ответ перед Высшей квалифколлегией судей РФ в Москве.

Обвинения судьи: «Пресса человека может убить»



Вечером 26 марта в здании ВККС РФ было тихо. Вопрос по жалобе Следкома на отказ Квалифколлегии судей Татарстана был последним в повестке. Поэтому, когда участников процесса пригласили в зал, их оказалось всего пятеро: судья Вахитовского райсуда Галина Андреянова (добровольно ушедшая в отставку 21 февраля), старший следователь центрального аппарата Следкома по РТ, лейтенант юстиции Гузель Гафиатуллина и трое журналистов. Судья в дверях обратилась к корреспонденту «Реального времени» и потребовала представиться. Услышав ответ, Андреянова крайне удивилась и обратилась к администратору с требованием — журналистов не пускать. Ей предложили заявить соответствующее ходатайство.

После протокольных процедур — заявления о доверии судьям и отсутствии замечаний — Галина Андреянова взяла слово: «Единственное ходатайство — газеты присутствуют! Просто нереальные факты уже указали, когда коллегия рассматривала Республики Татарстан. Я хотела удалить. Потому что факты указывают, которые не соответствуют...»

Председатель ВККС РФ Николай Тимошин переспросил: «У вас ходатайство провести закрытое заседание Высшей квалификационной коллегии?..»

— В отсутствие прессы, — настаивала участница.

— Закрытое тогда, — ответил Тимошин.

Судью Андреянову очень смутила эта формулировка, и она повторила, что желает удалить журналистов, которые «создают как бы мнение среди судей, населения». Председательствующий терпеливо стал разъяснять, что заседание без СМИ будет закрытым, поскольку формулировка закона подразумевает именно это. Впрочем, договорить он не успел — Галина Андреянова отказалась от заявленного ходатайства.

Вопрос по жалобе Следкома на отказ Квалифколлегии судей Татарстана был последним в повестке. Фото legal.report

Позже, в перерыве, корреспондент «Реального времени» попытался выяснить у судьи, что же такого «не соответствующего» написали СМИ. Андреянова ничего объяснять не стала:

— Зачем вот вы мне?! Я не хочу общаться с прессой, понимаете? Это не нужно. Пресса человека может убить… Корректней надо было писать, корректней.

Чай вдвоем и добровольные отставки

Из оглашенных в присутствии СМИ материалов следовало, что Галина Андреянова отдала Фемиде более 30 лет жизни, 22 года отработала судьей в Вахитовском суде Казани. Пост покинула добровольно после скандальной попытки следствия добиться согласия на возбуждение дела по п. «б» ч. 3 ст 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). По данным следствия, весной 2017 года к казанскому адвокату Юлии Халиковой обратился некий гражданин в интересах знакомой, решившей отсудить у ПАО «Ингосстрах» почти 1,5 млн рублей. Халикова, как полагают в Следкоме, обратилась к своей университетской подруге, судье, с «деловым предложением». А та пообещала посодействовать принятию судом нужного истцу решения «путем передачи взятки неустановленным должностным лицам в размере 250 тысяч рублей», — озвучил докладчик версию следствия членам ВККС.

Деньги, как считают в Следкоме, были получены судьей и переданы «в неустановленное время неустановленным лицам». 19 мая 2017 года Вахитовский суд взыскал в пользу клиента Халиковой более 1 млн рублей, решение это выносила не судья Андреянова. А позже профессиональный защитник сама стала фигуранткой дела о коррупции и через некоторое время написала явку с повинной, дав показания против подруги-судьи. После чего уголовное преследование адвоката Халиковой было прекращено за деятельным раскаянием, правда, и она приняла решение расстаться с адвокатским статусом. Следователи же занялись сбором компромата. В числе представленных на судейский суд доказательств оказались данные мобильного телефона раскаявшегося адвоката — в том числе записи разговоров и СМС-переписка.

Изучив отказное решение ККС РТ, следователи усомнились в его объективности, обнаружив в составе региональной ККС в качестве представителей общественности трех судей ВС РТ в отставке. Кроме того, по мнению представителя Следкома, квалифколлегия при вынесении решения посчитала, что доказательств причастности коллеги к преступлению просто недостаточно, в то время как сбор прямых доказательств в отношении судьи и уж тем более проведение оперативных мероприятий без согласия ККС невозможны.

— На данном этапе мы не говорим о том, что будет безусловно доказана виновность или невиновность судьи. Это будет решать суд, который будет рассматривать дело по существу, — объясняла на заседании следователь Гафиатуллина. — Мы считаем, что на данном этапе имеются все основания для возбуждения уголовного дела и проведения предварительного расследования и тех следственных действий, которые мы не можем выполнить на этапе проверки.

Далее представитель СКР заявила: «Андреянова была не совсем с нами открыта и честна во время проведения процессуальной проверки». По словам Гафиатуллиной, судья настаивала, что «они с Халиковой просто знакомые и никак не общаются», в то время как помощник судьи дала показания о частых визитах этого адвоката и чаепитиях с судьей за закрытыми дверями.



Председатель ВККС Николай Тимошин спросил о причинах клеветы со стороны подруги. Фото vkks.ru

«Этот человек меня оклеветал»

Поскольку разбор в ВККС строится на принципах судопроизводства, слово получила и Галина Андреянова:

— Я себя виновной не считаю… С Халиковой я вместе училась в университете, в одной группе, вместе работали. То есть этот человек меня оклеветал. Поэтому я прошу поддержать меня, потому что я ничего не совершала.

Председатель ВККС Николай Тимошин спросил о причинах клеветы со стороны подруги.

— Поскольку дело-то прекратили в отношении нее, ей эта ситуация на сегодняшний день выгодна. Да, по нереабилитирующим основаниям, но дела-то нет! — поясняла та.

— В отношении нее-то понятно, прекращено, — не удовлетворился таким ответом Николай Тимошин. — Но у вас с ней были какие-то напряженные отношения?

— Нет! Напряженных не было отношений, она моя знакомая, — горячо возразила судья. — Я, еще когда проверку осуществляли, пошла к следователю и показала эсэмэску: «Не можешь поддержать, помоги». Я говорю: «Я никуда ничего не помогаю, ничего не делаю» на стадии организационного рассмотрения. Вот это, видимо, повод был. Мое мнение, что и давление на нее какое-то было оказано со стороны силовых структур.

Свой уход в отставку после решения ККС РТ судья объяснила тем, что вела «не процессуальное общение» с адвокатом.

Коллегия объявила перерыв, на принятие решения у ВККС ушло почти полчаса. В результате Бастрыкину казанскую судью не отдали, оставив в силе решение Квалификационной коллегии судей Татарстана. Довольная таким исходом судья спешно покинула зал.

Бастрыкину казанскую судью не отдали, оставив в силе решение Квалификационной коллегии судей Татарстана. Фото kremlin.ru



Глава татарстанской Фемиды просит наказать судью за проступок

Отказное решение ККС РТ по аналогичному представлению главы Следкома в отношении судьи Ново-Савиновского райсуда Марины Фирсовой было вынесено 28 февраля и в силу пока не вступило. Потому что следователи его тоже оспорили.

Фабула компромата Бастрыкина в отношении этой дамы огласку пока не получила. Источники «Реального времени» в судейском сообществе утверждают, что речь также идет о якобы имевшей место передаче средств за некое судебное решение по гражданскому делу в Ново-Савиновском райсуде Казани, причем тоже через знакомого с судьей адвоката. Сумма не называется, но говорят, она в несколько раз меньше 250 тыс. рублей.

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов еще 7 марта усмотрел в действиях судьи Марины Фирсовой состав дисциплинарного правонарушения и обратился в ККС РТ с представлением о ее привлечении к ответственности. Напомним, для судей-нарушителей предусмотрены три вида дисциплинарных взысканий — замечание, предупреждение и досрочное прекращение полномочий. Источники «Реального времени» не исключают, что по итогам сегодняшнего заседания судья может потерять право называться таковой.

Впрочем, содержание представления Гилазова в ККС и ВС РТ не раскрывают, отмечая лишь, что просит он о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, не уточняя, к какой именно. Не секрет и то, что данный документ появился по результатам служебной проверки и материалам Следкома. Отметим, что представление о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности Ильгиз Гилазов написал впервые. Однако прецедент имелся: в 2014-м едва назначенный председателем татарстанского арбитража Николай Новиков (ныне глава Арбитражного суда Москвы, — прим. ред.) просил об отставке подчиненной, которая вынесла решение на основании липового документа, не проверив его. Тогда ККС РТ сочла возможным ограничиться предупреждением.

Содержание представления Гилазова в ККС и ВС РТ не раскрывают, отмечая лишь, что просит он о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности. Фото Олега Тихонова

Какое решение будет принято по представлению в отношении Фирсовой, возможно, станет известно сегодня вечером. В опубликованной на сайте коллегии повестке на 28 марта всего 12 вопросов. Представление председателя ВС РТ значится последним. Рассматривать его планируют в закрытом от СМИ режиме. Заседание ККС РТ намечено на 14 часов.

P.S.: Ближе к 17 часам стало известно — ККС РТ лишила Фирсову статуса судьи.