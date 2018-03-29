Big Sale от Ливады: имущество главы «ФОНа» на 800 млн пустили с молотка

В Казани и Челнах выставили на торги квартиры, офисы и другую недвижимость «Фон-Ривьеры» и ЗАО «ФОН»

Фото: Олег Тихонов

Конкурсные управляющие «Фон-Ривьеры» и ЗАО «ФОН» (входят в ГК «ФОН») выставили на торги почти полсотни объектов и имущественных прав двух фирм-банкротов Анатолия Ливады. В конце года это имущество оценили почти в 793,5 млн рублей. В перечне — квартиры, офисы, здания, инженерные сооружения и даже доля в уставном капитале еще одной «фоновской» фирмы. Подробнее о распродаже, а также о том, на что потратят вырученные деньги, в материале «Реального времени».

Десятки квартир и офисов, два здания и одна насосная станция

В Казани выставили на торги имущество двух фирм-банкротов Анатолия Ливады. Это порядка 43 объектов «Фон-Ривьеры» и еще 5 лотов от ЗАО «ФОН» (обе организации входят в Группу компаний «ФОН»).

У первой фирмы продается несколько офисов и нежилых зданий в Казани, а также имущественные права на квартиры в Набережных Челнах. В столице самый дорогой лот — нежилое помещение площадью почти в 1000 «квадратов» в Солнечном городе в 6-м доме по Баки Урманче, его стоимость — 53,76 млн рублей (здесь и далее начальная цена). Здесь же еще 9 офисов от 100 кв. м по цене 4,6 до 6,9 млн. Из крупных объектов также два нежилых здания на Роторной, 1 (780 кв. м) и Халева (409 кв. м) с правом аренды земли, за все — 28,19 млн рублей. В Челнах у «Фон-Ривьеры» предлагаются к реализации имущественные права на квартиры в микрорайоне «Яшьлек» в доме 63-05. Всего 31 предложение от 150 тысяч до 1,4 млн рублей.

Продаваемое имущество ЗАО «ФОН» представляет собой несколько жилых и нежилых объектов, а также имущественных прав в Набережных Челнах. Если подробнее, это квартира в 3-м доме на Аделя Кутуя площадью в 66,9 кв. м за 2,7 млн рублей (здесь и далее начальная цена). Право требования по договору участия в долевом строительстве еще одной квартиры на 41,3 «квадрата» в микрорайоне Яшьлек в доме 65-06 за 188 тыс. рублей. Офис на 54,9 кв. м на Аделя Кутуя, 10, за 2,8 млн. Недостроенная насосная станция на ул. 40 лет Победы напротив 54-го микрорайона площадью 2 125 кв. м. А также доля в уставном капитале ООО «Савиново-Челны» в размере 99,9711% за 7 млн 19 тыс. рублей.

В столице самый дорогой лот — нежилое помещение площадью почти в 1000 «квадратов» в Солнечном городе в 6-м доме по Баки Урманче, его стоимость — 53,76 млн рублей. Фото Димы Канеки / domofoto.ru

Торги проходят на базе «Межотраслевой системы «Фабрикант» в виде открытого аукциона. Организатор — компания «Дельта-Консалтинг». Шаг аукциона 5%, задаток — 20%. Подача заявок стартовала 19 марта, даты и время проведения торгов: по имуществу «Фон-Ривьеры» — 25 апреля в 10.00, по объектам ЗАО «ФОН» — 23 апреля в 10.00.

Мы уже писали, как «Фон» проиграл войну Сбербанку за кирпичный завод «Клюкер», предприятие продается за 581,5 млн рублей. На торги также был выставлен бывший «фоновский» объект — ресторан «Парус». Заведение площадью в 3800 кв. м продают за 208 млн рублей.

Рыночная цена имущества — почти 800 млн

В конце года конкурсные управляющие «Фон-Ривьеры» и ЗАО «ФОН» опубликовали отчеты о рыночной стоимости имущества двух фирм-банкротов. Арбитражник Ильфар Сабиров привел расценки на несколько долгостроев и квартир застройщика в Казани и Набережных Челнах.

Работу по оценке объектов недвижимости провела та же фирма — ООО «Дельта-Консалтинг». Так, например, имущество «Фон-Ривьеры» в ЖК «Симфония» оценили почти в полмиллиарда рублей (488,5 млн). Это дом №3 с офисами и землей, его цена — 113,4 млн рублей, дом №4 – 80,7 млн рублей и еще один долгострой с объектами соцкультбыта, автостоянкой и участком — 294,4 млн рублей. Оценщики изучили и 78 квартир в доме №6 на ул. Баки Урманче в ЖК «Солнечный город». Их рыночная стоимость составила 213,1 млн рублей.

Имущество «Фон-Ривьеры» в ЖК «Симфония» оценили почти в полмиллиарда рублей. Фото Васили Ширшовой

В Набережных Челнах права на 31 квартиру в девятиэтажном доме со строительным номером 65-03 в микрорайоне «Яшьлек» обойдутся всего в 7,27 млн рублей. В то же время права на 75 квартир в том же долгострое оценены в 20,4 млн рублей, правда, все они в залоге у «Тимер Банка». Также под обременением еще одна квартира в автограде — №43 в доме 21 по ул. Виктора Полякова, ее стоимость — 3,13 млн рублей. Таким образом, все имущество «Фон-Ривьеры» в «Дельта-Консалтинг» оценили по рыночной стоимости в 732,4 млн рублей.



Конкурсный управляющий ЗАО «ФОН» Айрат Харисов опубликовал результаты дополнительной инвентаризации имущества в декабре. У банкрота найдена дебиторская задолженность на сумму 61,1 млн рублей. Компания «Комфортстрой-НЧ» должна «ФОНу» 60 млн рублей. Еще 1,1 млн застройщику обязано выплатить ООО «Жилой комплекс «Молодежный». Также у ЗАО «ФОН» нашли 13 квартир и одно нежилое помещение в Набережных Челнах по адресу ул. Виктора Полякова, 19. Их рыночная стоимость не указана, но, если сопоставить имущество обеих фирм, уже набегает почти 800 млн рублей (793,5 млн).

Ахметзянова: «Еще не все попало на торги»

— Арбитражники нанимали компанию, которая провела оценку имущества «Фон-Ривьеры» и ЗАО «ФОН» по рыночной стоимости. Но как будут проходить торги, зависит от количества заявок. Нам бы хотелось, чтобы первым шагом все это было реализовано. Деньги с реализации будут направлены на погашение текущей задолженности по налогам, зарплате, расчетам с подрядчиками, ну и возможно, дальше будут направлены на достройку объектов, — прокомментировала «Реальному времени» информацию о торгах финансовый директор «ФОНа» Диана Ахметзянова.

Каким долгостроям могут достаться дополнительные источники, собеседница издания не уточнила, добавив, что определять эту очередность конкурсники будут сами: «Мы это уже не регулируем, этим занимается СРО». Зато пояснила, как будут продавать квартиры, которые оказались в залоге у «Тимер Банка»:

— Да, есть имущество, которое заложено. Поэтому часть суммы от продажи с торгов будет направлена залогодержателю. Оставшаяся пойдет на решение тех вопросов, о которых я уже сказала.

Диана Ахметзянова добавила, что имущество «Фон-Ривьеры» и ЗАО «ФОН» этими лотами не ограничивается: «Еще не все попало на торги». Фото Гуландам Зариповой



При этом Диана Ахметзянова добавила, что имущество «Фон-Ривьеры» и ЗАО «ФОН» этими лотами не ограничивается: «Еще не все попало на торги». Есть объекты, которые пока на стадии оформления документов.