Казанский молочный король отдал Удмуртию на откуп «Пятерочке»

Х5 Retail Group забирает в аренду магазины местных сетей в Ижевске и Челнах

Фото: Роман Хасаев

«Реальное время» продолжает следить за трансформацией рынка розничной торговли, где крупные федеральные сети теснят местных игроков. Мы уже писали об участи башкирских торговых брендов «Матрица» и «Полушка», и о том как «Перекресток» пришел в Ижевск. С наступлением весны перемены коснулись местных ретейлеров в Удмуртии и Набережных Челнах.

Агробарон из Удмуртии отказался от торговли

Сообщения о том, что региональные торговые сети вновь уступают федеральному ретейлеру Х5 Retail Group, пришли практически синхронно. Как сообщили «Реальному времени» в компании, до 50 магазинов местной удмуртской сети «Вкусный дом» общей площадью 22 тыс. кв. м будут арендованы Х5. Большая часть из них будет переоборудована в «Пятерочки», а три — в «Перекрестки». Точные сроки переоборудования и ребрендинга магазинов пока неизвестны.

Работающая в Удмуртии сеть магазинов «Вкусный дом» входит в структуру холдинга «Комос Групп», возглавляемого известным предпринимателем Андреем Шутовым. Миллиардер Шутов занимает 15-ю позицию в рейтинге элиты Удмуртской Республики по версии нашего издания.

Известен тем, что инвестирует в сельское хозяйство Татарстана. Агробарон из соседней Удмуртии приобрел птицекомплекс «Лаишевский», пострадавший от птичьего гриппа, свинокомплекс «Татмит Агро» в Шемордане и на заемные деньги «Ак Барса» — Казанский молочный комбинат.

Работающая в Удмуртии сеть магазинов «Вкусный дом» входит в структуру холдинга «Комос Групп», возглавляемого известным предпринимателем Андреем Шутовым. Фото milkom-komos.ru



По информации сервиса «СПАРК-Интерфакс», Шутов является генеральным директором управляющей компании «Хайперфудс холдинг», которой принадлежит 100% «Вкусного дома». Выручка «Вкусного дома» на конец 2016 года составляла 29,5 млн рублей. Мы отправили запрос в «Комос Групп» о причинах уступки торговых площадей, однако на момент публикации материала ответ так и не был получен.

Согласно официальному сайту, компания «Вкусный дом» основана в 2009 году. Была усилена за счет поглощения местных торговых сетей «Айкай», «Столичный» и «Продсервис». На конец января 2018 г. сеть «Вкусный дом» насчитывала 55 магазинов. В декабре 2017 года портал «Моя Удмуртия» писал о проверке, которую провел Роспотребнадзор в 25 магазинах и трех кулинарных цехах «Вкусного дома». В результате было выявлено 108 нарушений. Стала ли эта проверка и публикации о ней в местной прессе последней каплей, после которой Андрей Шутов решил сбросить проблемный актив, нам тоже пока неизвестно.

Челнинское послевкусие

Что интересно, днем ранее деловой ресурс из Набережных Челнов Сhelny-biz.ru сообщил, что в соседних с Ижевском городе — Набережных Челнах — местный ретейл с вкусным названием также сдался «Пятерочке». Магазины «Тэмле» (с татарского переводится как «вкусный») закрывают две торговые точки в 30-м и 17-м комплексах, и несколько магазинов в Нижнекамске и Альметьевске. Они также перейдут к Х5 Retail Group.

Сеть продуктовых магазинов «Тэмле» принадлежит компании Торговый дом «Дуслык» и располагает торговыми площадями в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Азнакаево, Заинске, Арске и других населенных пунктах Татарстана. Генеральный директор ТД «Дуслык» — челнинский предприниматель Ринат Сулейманов. По информации сервиса «СПАРК Интерфакс», до 2009 год он был собственником компании. Однако с 2010 года собственница — Сулейманова Альбина Ринатовна. Сулейманова же является собственницей ООО «Евродом», где генеральным директором работает Ринат Сулейманов. Основной вид деятельности «Евродома» — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. По данным «СПАРК Интерфакс», выручка ТД «Дуслык» на конец 2016 года составляла 2,7 млрд рублей, а чистая прибыль 11,6 млн.

Сеть продуктовых магазинов «Тэмле» принадлежит компании Торговый дом «Дуслык» и располагает торговыми площадями в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Азнакаево, Заинске, Арске и других населенных пунктах Татарстана. Фото kazanfirst.ru



О причинах уступки магазинов «Тэмле» мы отправляли запрос ТД «Дуслык», однако ответ пока не получен. К слову, в комментарии порталу Сhelny-biz.ru Сулейманов специально подчеркнул, что речь идет не о продаже, а об аренде. Однако, по заверению представителей Х5 Retail Group, покупка торговых помещений и не является целью компании. «Аренда является главным способом развития для X5 Retail Group во всех регионах присутствия торговых сетей. Компания практически отказалась от приобретения объектов в собственность по ряду причин, в том числе чтобы сохранять гибкость с точки зрения возможности релокации», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе федерального ретейлера.

Со временем арендаторы начнут диктовать условия арендодателям

Ситуация, когда федеральный игрок забирает торговые площади у региональных, не уникальная и характерна для многих регионов. О типичной причине, по которой регионалы соглашаются на такие предложения, рассказал «Реальному времени» эксперт по ретейлу, генеральный директор компании INFOLine Иван Федяков:

— Скорее всего, сеть предложила им более выгодные условия, чем те, на которых они осуществляли самостоятельное управление магазинами. Собственники торговых объектов постоянно сталкиваются с тем, что доход от аренды помещений превышает доход от ведения бизнеса в этих помещениях. При этом сдача помещений в аренду не требует больших затрат. Но не все так радужно. Выгодные условия сдачи в аренду сохранятся в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной и долгосрочной все будет не столь радужно. Потому что когда крупная сеть понимает, что она единственный игрок и только она формирует спрос, то она начинает этим пользоваться и давить на цену по стоимости аренды. В частности, Х5 так поступает сейчас в ряде регионов, где их сеть достаточно хорошо развернута. Они припугивают арендаторов планами по закрытию части магазинов. Говорят, что им столько не надо. Что открыли магазинов больше, чем требуется. И откровенно говорят о том, что стоимость аренды опустят до стоимости, близкой к ключевой ставке Центробанка. Фактически они будут пользоваться этими помещениями не бесплатно, но на очень выгодных условиях.

Ситуация, когда арендатор диктует цены арендодателю, по мнению Федякова, объективно ведет к снижению себестоимости торговли, поскольку аренда помещений — это один из основных источников расходов ретейлеров. В этом плане покупатели выигрывают, поскольку крупные сети типа Х5 Retail Group могут себе позволить работать с низкой маржинальностью и предлагать максимально доступные цены для потребителя.

Ситуация, когда арендатор диктует цены арендодателю, по мнению Федякова, объективно ведет к снижению себестоимости торговли, поскольку аренда помещений – это один из основных источников расходов ретейлеров. Фото infoline.spb.ru



У регионалов всегда есть возможность для маневра



Представитель челнинского ретейла, директор торгового дома «Впрок» Дмитрий Калачев, не считает закрытие двух магазинов «Тэмле» фатальным для бизнес-среды Автограда.

— В Набережных Челнах есть два ведущих местных игрока — «Челны Хлеб» и «Эссен», у которого много форматов: от гипермаркетов до небольших магазинов. На их фоне сеть «Тэмле» не так заметна. Как и везде, у нас есть «Магнит», «Пятерочка», «Лента» и «Метро», но катастрофы с тем, что местные игроки не выживают под натиском гигантов, нет. Преимущество локальных сетей в гибкости. Они могут быстрее внедрять инновации и находить незанятые ниши. Просто не нужно биться с федералами «в лоб». Не нужно снижать цены, потому что федералы снижают. Раздавать бонусные карты, потому что федералы занимаются этим. Упор на низкие цены и бонусы есть у всех, надо искать что-то поинтереснее. Где-то поможет соотнесение цены и качества, где-то — социальная ответственность бизнеса. Можно не делать день скидок 15 числа, как делают федералы, но хорошо вести SMM или работать с локальными блогерами, до чего у федералов никогда не дойдут руки. Свободная ниша всегда есть, — считает Калачев.

Господство крупных ретейлеров хуже всего для местного производителя

По информации, которой располагает «Реальное время», долгое время продвижение X5 Retail Group замедлялось по причине нехватки логистических мощностей. Как нам сообщили в пресс-службе ретейлера, продукция в магазины «Пятерочка», расположенные в Набережных Челнах, поставляется с двух распределительных центров, находящихся на площадках вблизи Казани — РЦ «Лаишево» и РЦ «Биек-Тау». Поставки товаров в универсамы «Пятерочка» в республике Удмуртия обеспечивает распределительный центр, расположенный в Перми. Несмотря на то, что расстояния не самые близкие, компания продолжает наращивать присутствие на востоке Татарстана и в Удмуртии.

По мнению Ивана Федякова, именно отсутствие тесных связей с местными поставщиками — главный минус господства крупных ретейлеров для рынка.

Поставки товаров в универсамы «Пятерочка» в республике Удмуртия обеспечивает распределительный центр, расположенный в Перми. Фото Максима Платонова



— Если на рынке аренды торговой недвижимости арендодатель может перепрофилировать помещение и сделать из магазина ресторан, то производителю сосисок крайне сложно начать производить автомобили или что-то другое. Уменьшение количества региональных ретейлеров делает недостижимым развитие региональных производителей, которые потенциально могли бы стать федеральными игроками. Отсутствие этой эволюционной ступеньки может привести к большим проблемам для всего организма, — считает эксперт.