Закат «ПроФИТ групп»? После «Ак Барса» за деньгами и квартирами к нижнекамцам пришло АСВ

Фото: Максим Платонов

Вернуть долги на сумму в 316,5 млн рублей потребовал конкурсный управляющий «Татфондбанка», Агентство по страхованию вкладов, у одной из крупнейших бизнес-групп Закамья, «ПроФИТ Групп», и компаний, имеющих или имевших в прошлом с ней связи. Также АСВ хочет обратить взыскание на заложенное в банке имущество, и споры в суде в основном ведутся о стоимости этого имущества. Причем сложившаяся ситуация привычна как для АСВ, так и для «ПроФИТ Групп», которая и в прошлом получала иски на сотни миллионов рублей и расплачивалась за них землями и техникой. Подробнее — в материале «Реального времени».

Семейство нижнекамских компаний попало под иски

В Арбитражном суде РТ рассматривается иск ПАО «Татфондбанк» (от его лица выступает конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов, АСВ) к одной из крупнейших нижнекамских бизнес-групп, АО «Профит групп», а также к ООО «ЖИК-НК» и его материнской компании ООО «Домостроительное объединение» (ДСО). В ходе рассмотрения дела еще одним ответчиком стало ООО «Жилстрой», также принадлежащее ДСО. Эта компания также оказалась заемщиком по кредитному договору с ТФБ.

Банк просит взыскать солидарно со всех ответчиков 191,8 млн рублей задолженности по кредитным договорам. Кроме того, ТФБ просит обратить взыскание на заложенные по ипотечным договорам квартиры в Казани и Нижнекамске.

Это не первый случай, когда «Татфондбанк» судился с упомянутыми компаниями. Арбитражный суд РТ и апелляционная инстанция уже рассмотрели иск ТФБ к «ПроФИТ Групп» и «ЖИК-НК», а также к «дочке» «ПроФИТ Групп» ООО «Бахетле Агро». Сумма иска составила 124,7 млн рублей, взыскание также было обращено на заложенную сельскохозяйственную технику и недвижимость. Суд первой станции удовлетворил этот иск, апелляция оставила его в силе, а 12 марта этого года «ПроФИТ Групп» подало кассационную жалобу.

Банк просит взыскать солидарно со вех ответчиков 191,8 млн рублей задолженности по кредитным договорам



Как образовалась сумма иска

Из документов суда по раннему иску становится понятно, как образовались многомиллионные долги застройщиков перед «Татфондбанком». В 2011 году банк выдал «ПроФИТ Групп» два кредита: на 84,86 млн рублей под 11,25% годовых и на 111,74 млн рублей под 12,5% годовых. Поручителем тогда выступил «ЖИК-НК» — на тот момент заемщик владел в этой компании долей в 50%. Также в залог внесли сельскохозяйственное имущество и недвижимость «Бахетле-Агро» — всего 34 позиции техники и 26 объектов недвижимости.

Ответчик не смог до конца исполнить обязательства по кредитному договору согласно установленному графику платежей, в связи с чем банк направил требования о досрочном возврате кредитов, уплате процентов и неустойки сначала должнику, а затем и в суд.

Представитель «Профит Групп» подтвердил корреспонденту «Реального времени» в суде, что задолженность по второму иску с участием ДСО образовалась по схожей схеме: ответчики просрочили платежи, а банк в ответ потребовал вернуть всю сумму полностью. Разница лишь в том, что в этот раз в залоге оказались не сельхозтехника и нежилые строения, а жилые квартиры, которые застройщик не успел реализовать.

— Квартиры-то в залоге, они есть, просто не успели продать, «Татфондбанк» скончался раньше. В организации, даже в крупной, свободные деньги мешками не валяются, если уж заложили в проект, что с продажи квартир должны средства возвращаться, — пояснил представить «ПроФИТ Групп»

Отметим, что подобную схему АСВ от лица банков группы ТФБ применяет далеко не первый раз. Схожая ситуация произошла, например, с «Краснодар девелопментом», «дочкой» «Сувар девелопмента». Там «Тимер банк» с приходом АСВ также потребовал досрочно вернуть всю сумму долга в 607,8 млн рублей.

«ПроФИТ Групп» является учредителем АО «Казаньцентрстрой», которое было занято на строительстве Деревни Универсиады. Фото kazan2013.com



Кто такие «ПроФИТ Групп»?

«Реальное время» уже подробно писало о «ПроФИТ Групп» в 2015 году, когда к этой компании предъявляли иски на сотни миллионов рублей со стороны «Татнефти» и близкой к ней группы трейдеров. «ПроФИТ Групп» является одной из крупнейших бизнес-групп в Нижнекамске и объединяет ряд компаний с разными видами деятельности. В частности, «ПроФИТ Групп» является учредителем АО «Казаньцентрстрой», которое было занято на строительстве Деревни Универсиады и Центра семьи «Казан» (сейчас компания находится в стадии ликвидации). Помимо этого, «ПроФИТ Групп» владеет несколькими коммунальными предприятиями Нижнекамска. Как уже было сказано выше, «Бахетле-Агро» на 100% принадлежит «ПроФИТ Групп».

В учредителях «ПроФИТ Групп» числятся четыре компании, владеющие акциями в равных долях, — это зарегистрированные в Ижевске ООО «Рагдай», ООО «Оф-План» и ООО «Авантаж» и имеющее нижнекамскую «прописку» ООО «ОФ-План».

Ранее, с 13 февраля 2008 года, ОАО «ПроФИТ Групп» принадлежало двум кипрским оффшорам — Elnubo Services Limited и Alamin Invest Limited, зарегистрированным по одному и тому же адресу в Лимассоле. Компании имели по 50% акций «ПроФИТ Групп». Как сообщали в 2010 году деловые СМИ, компании принадлежали Вагизу Хусаинову, тогда одному из бенефициаров «Банка Казани». Сама «ПроФИТ Групп» также владела 9,40% в «Банке Казани» до 2012 года.

В интернете можно найти открытое письмо фракции КПРФ к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, в котором авторы рассказывают, как советский гигант «Татэнергострой» был поглощен «Камаглавстроем», и связывают деятельность «ПроФИТ Групп» с семьей глав Нижнекамска и Казани. Однако эта версия не находит подтверждения в отчетности.

С 2013 года «ЖИК-НК» не связана с «ПроФИТ Групп», однако до этого года была его 100%-й дочкой. С декабря 2013 года компания перешла к ДСО, владельцами которого являются Сергей Самилов и Александр Мишин.

Последняя финансовая отчетность «ПроФИТ-Групп» датируется 2014 годом. В ней зафиксирован баланс в 3,73 млрд рублей и чистая прибыль в 22, 35 млн рублей при выручке в 568 млн рублей. Также в ЕГРЮЛ указано, что с 2016 года компания находится в стадии реорганизации. «Бахетле-Агро» по итогам 2016 года показало убыток в 22,9 млн рублей при выручке в 242,56 млн рублей. Кроме того, компания имеет отрицательный показатель чистых активов в -679 млн рублей.

«ЖИК-НК» по итогам 2016 года зафиксировала 50 млн рублей убытка при выручке в 1,5 млрд рублей. Ее материнская компания «ДСО» получила символическую прибыль в 54 тыс. рублей при выручке в 7,8 млн рублей.

В ДСО и «ЖИК-НК» (их представляет в суде один и тот же юрист, и у компаний один и тот же номер телефона) отказались давать дополнительные комментарии помимо тех, что прозвучали в ходе самого судебного заседания. С «ПроФИТ Групп» вне суда связаться корреспонденту «Реального времени» не удалось.

Основная часть судебных споров между АСВ и юристами застройщиков связана не с самим долгом, а с определением стоимости того имущества, на которое банк хочет обратить взыскание. Фото asv.org.ru

Война экспертиз

Основная часть судебных споров между АСВ и юристами застройщиков связана не с самим долгом, а с определением стоимости того имущества, на которое банк хочет обратить взыскание. АСВ настаивает, что имущество должно учитываться по залоговой стоимости, а ответчики — что по рыночной стоимости на момент реализации.

— Если посмотреть по договору залога, стоимость квадратного метра получается в районе 20 тысяч рублей. Это колоссально низкая стоимость, рыночная — в районе 40 тысяч, почти в два раза выше. Я полагаю, что при такой стоимости будут нарушены как права взыскателя, так и должника, — пояснил в суде представитель «ПроФИТ Групп» о стоимости одного из объектов недвижимости.

— На момент заключения договора это было только строительство дома, объект не достроен, поэтому залоговая стоимость очень низкая. На сегодняшний день дом введен в эксплуатацию, — добавила представитель «ЖИК-НК».

Для определения рыночной стоимости заложенного имущества ответчик в суде ходатайствовал о проведении ряда экспертиз. Как минимум одна из них, по четырем нежилым помещениям в домах по адресам: Четаева, 5а (Казань) и проспект Строителей, 6а (Нижнекамск), завершена, однако как именно изменилась рыночная стоимость этих объектов, пока неизвестно.

Отметим, что ООО «Жилстрой», в отличие от других ответчиков, не посещает заседания суда и реагирует на происходящее в нем с большим опозданием. Так, он прислал ходатайство о проведении экспертизы накануне процесса, при этом даже не ознакомившись с делом. Представитель «ЖИК-НК» и «ДСК» объяснил это сложной ситуацией в компании: к «Жилстрою» подан иск о банкротстве за долг в 905 тыс. рублей. Однако кредитором по этому иску является ООО «Кровля», которое также является «дочкой» ДСО.

В случае со спором, в котором участвовал «Бахетле-Агро», апелляционный суд указал, что в первой инстанции ответчик стоимость имущества не оспаривал, а значит, требование пересмотреть его стоимость не может быть основанием для отмены решения нижестоящего суда.

Кроме того, одну из квартир по согласию банка с ответчиками исключили из-под взыскания в связи с тем, что ее уже продали владельцу. Эта квартира расположена в доме со строительным адресом: Королева, 15, в Казани. Всего в этом доме заложено 85 квартир. Полный перечень объектов недвижимости, которые оказались в залоге, пока неизвестен.

Наиболее крупный иск — на сумму 1,65 млрд рублей — «ПроФИТ Групп» получала от «Ак Барс Банка» в прошлом году

Кто еще хочет урвать кусочек «ПроФИТа»

Наиболее крупный иск — на сумму 1,65 млрд рублей — «ПроФИТ Групп» получала от «Ак Барс Банка» в прошлом году. Банк требовал взыскать задолженность по кредитной линии, открытой еще летом 2010 года.

Изначально деньги выдавались «Жилищной инвестиционной компании» (ЖИК), которая вскоре была преобразована в «ПроФИТ групп». Судя по материалам дела, максимальный кредитный лимит составлял 1 млрд рублей, ЖИК получала средства под 13% годовых. В залог по кредитам компания оставила 35 земельных участков в Нижнекамском районе. Все участки находились в собственности ЖИК, общая стоимость этих залогов была оценена в 1,03 млрд рублей.

В июле 2013 года «Ак Барс» и «ПроФИТ Групп» заключили еще один договор, согласно которому перечень залогов был дополнен акциями ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (ВКЭХ), стоимость которых оценили в 43,6 млн рублей. Также в качестве обеспечения по кредиту заемщик передал еще один участок в Нижнекамском районе площадью почти 394 тыс. кв метров. Таким образом, общая сумма залогов увеличилась до 1,15 млрд рублей.

В итоге «Ак Барс» предоставил «ПроФИТ Групп» 1 млрд рублей, но кредит не обслуживался, в связи с чем банк обратился в суд. По состоянию на 15 мая 2017 года сумма основного долга «ПроФИТ Групп» превышала 880,98 млн рублей, остальная часть долга образовалась из накопленных процентов и пеней. В конце прошлого года Арбитражный суд удовлетворил требования «Ак Барс» Банка, а в январе апелляционная инстанция подтвердила это решение.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (ВКЭХ), акции которого были в залоге по кредиту, имеет двух паритетных собственников: «ПроФИТ Групп» и челябинскую компанию «Промнефтесервис» (ее бенефициар — Владимир Поляков).

ВКЭХ обеспечивает Нижнекамский район водой и тепловой энергией, а также оказывает сопутствующие услуги — например, по отводу сточных вод многоквартирных домов и предприятий. В этой компании в течение 2 лет работал нынешний первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов. Оборот ВКЭХ в 2016 году составил 1,1 млрд рублей.

«Ак Барс» на момент публикации не ответил на запрос, телефоны «ПроФИТ Групп» либо не отвечают, либо не действуют.

Еще более 40 млн рублей с «ПроФИТ Групп» «Ак Барс Банк» взыскивал в 2014 году. Тогда причиной спора был кредит, предоставленный еще в 2008-м. Банк и заемщик решали конфликт в третейском суде, который встал на сторону «Ак Барса». Однако даже после вынесения решения требования исполнены не были, и банку пришлось добиваться принудительного взыскания.

В залоге по договору от 2008 года находился вертолет Bell-430, который впоследствии был выставлен на торги. В связи с вышеупомянутыми задолженностями «Ак Барс Банк» даже обращался с иском о банкротстве «ПроФИТ Групп», однако позже отказался от этих требований.

В залоге по договору от 2008 года находился вертолет Bell-430, который впоследствии был выставлен на торги. Фото aviation-auctions.com

Упомянутый вертолет «наделал» долгов для «Профит Групп» и перед Казанским авиапредприятием», которое по двум искам взыскало 15,1 млн рублей за стоянку воздушного судна. Еще один иск на 5,2 млн рублей ожидает рассмотрения.

Отдельно стоит упомянуть иск «Бахетле-Агро» от «Татагролизинга» об истребовании ряда объектов сельхозтехники. Эту технику компания взяла в аренду еще у «Росагролизинга», который затем перепродал ее «Татагролизингу», а последний уже потребовал ее назад у «Бахетле-Агро». Это один из немногих процессов, в котором структура «ПроФИТ Групп» оказалась победителем: Арбитражный суд РТ отказал «Татагролизингу» в иске, решение устояло как в апелляции, так и в кассации.