Закат «ПроФИТ групп»? После «Ак Барса» за деньгами и квартирами к нижнекамцам пришло АСВ
Вернуть долги на сумму в 316,5 млн рублей потребовал конкурсный управляющий «Татфондбанка», Агентство по страхованию вкладов, у одной из крупнейших бизнес-групп Закамья, «ПроФИТ Групп», и компаний, имеющих или имевших в прошлом с ней связи. Также АСВ хочет обратить взыскание на заложенное в банке имущество, и споры в суде в основном ведутся о стоимости этого имущества. Причем сложившаяся ситуация привычна как для АСВ, так и для «ПроФИТ Групп», которая и в прошлом получала иски на сотни миллионов рублей и расплачивалась за них землями и техникой. Подробнее — в материале «Реального времени».
Семейство нижнекамских компаний попало под иски
В Арбитражном суде РТ рассматривается иск ПАО «Татфондбанк» (от его лица выступает конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов, АСВ) к одной из крупнейших нижнекамских бизнес-групп, АО «Профит групп», а также к ООО «ЖИК-НК» и его материнской компании ООО «Домостроительное объединение» (ДСО). В ходе рассмотрения дела еще одним ответчиком стало ООО «Жилстрой», также принадлежащее ДСО. Эта компания также оказалась заемщиком по кредитному договору с ТФБ.
Банк просит взыскать солидарно со всех ответчиков 191,8 млн рублей задолженности по кредитным договорам. Кроме того, ТФБ просит обратить взыскание на заложенные по ипотечным договорам квартиры в Казани и Нижнекамске.
Это не первый случай, когда «Татфондбанк» судился с упомянутыми компаниями. Арбитражный суд РТ и апелляционная инстанция уже рассмотрели иск ТФБ к «ПроФИТ Групп» и «ЖИК-НК», а также к «дочке» «ПроФИТ Групп» ООО «Бахетле Агро». Сумма иска составила 124,7 млн рублей, взыскание также было обращено на заложенную сельскохозяйственную технику и недвижимость. Суд первой станции удовлетворил этот иск, апелляция оставила его в силе, а 12 марта этого года «ПроФИТ Групп» подало кассационную жалобу.
Как образовалась сумма иска
Из документов суда по раннему иску становится понятно, как образовались многомиллионные долги застройщиков перед «Татфондбанком». В 2011 году банк выдал «ПроФИТ Групп» два кредита: на 84,86 млн рублей под 11,25% годовых и на 111,74 млн рублей под 12,5% годовых. Поручителем тогда выступил «ЖИК-НК» — на тот момент заемщик владел в этой компании долей в 50%. Также в залог внесли сельскохозяйственное имущество и недвижимость «Бахетле-Агро» — всего 34 позиции техники и 26 объектов недвижимости.
Ответчик не смог до конца исполнить обязательства по кредитному договору согласно установленному графику платежей, в связи с чем банк направил требования о досрочном возврате кредитов, уплате процентов и неустойки сначала должнику, а затем и в суд.
Представитель «Профит Групп» подтвердил корреспонденту «Реального времени» в суде, что задолженность по второму иску с участием ДСО образовалась по схожей схеме: ответчики просрочили платежи, а банк в ответ потребовал вернуть всю сумму полностью. Разница лишь в том, что в этот раз в залоге оказались не сельхозтехника и нежилые строения, а жилые квартиры, которые застройщик не успел реализовать.
— Квартиры-то в залоге, они есть, просто не успели продать, «Татфондбанк» скончался раньше. В организации, даже в крупной, свободные деньги мешками не валяются, если уж заложили в проект, что с продажи квартир должны средства возвращаться, — пояснил представить «ПроФИТ Групп»
Отметим, что подобную схему АСВ от лица банков группы ТФБ применяет далеко не первый раз. Схожая ситуация произошла, например, с «Краснодар девелопментом», «дочкой» «Сувар девелопмента». Там «Тимер банк» с приходом АСВ также потребовал досрочно вернуть всю сумму долга в 607,8 млн рублей.
Кто такие «ПроФИТ Групп»?
«Реальное время» уже подробно писало о «ПроФИТ Групп» в 2015 году, когда к этой компании предъявляли иски на сотни миллионов рублей со стороны «Татнефти» и близкой к ней группы трейдеров. «ПроФИТ Групп» является одной из крупнейших бизнес-групп в Нижнекамске и объединяет ряд компаний с разными видами деятельности. В частности, «ПроФИТ Групп» является учредителем АО «Казаньцентрстрой», которое было занято на строительстве Деревни Универсиады и Центра семьи «Казан» (сейчас компания находится в стадии ликвидации). Помимо этого, «ПроФИТ Групп» владеет несколькими коммунальными предприятиями Нижнекамска. Как уже было сказано выше, «Бахетле-Агро» на 100% принадлежит «ПроФИТ Групп».
В учредителях «ПроФИТ Групп» числятся четыре компании, владеющие акциями в равных долях, — это зарегистрированные в Ижевске ООО «Рагдай», ООО «Оф-План» и ООО «Авантаж» и имеющее нижнекамскую «прописку» ООО «ОФ-План».
Ранее, с 13 февраля 2008 года, ОАО «ПроФИТ Групп» принадлежало двум кипрским оффшорам — Elnubo Services Limited и Alamin Invest Limited, зарегистрированным по одному и тому же адресу в Лимассоле. Компании имели по 50% акций «ПроФИТ Групп». Как сообщали в 2010 году деловые СМИ, компании принадлежали Вагизу Хусаинову, тогда одному из бенефициаров «Банка Казани». Сама «ПроФИТ Групп» также владела 9,40% в «Банке Казани» до 2012 года.
В интернете можно найти открытое письмо фракции КПРФ к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, в котором авторы рассказывают, как советский гигант «Татэнергострой» был поглощен «Камаглавстроем», и связывают деятельность «ПроФИТ Групп» с семьей глав Нижнекамска и Казани. Однако эта версия не находит подтверждения в отчетности.
С 2013 года «ЖИК-НК» не связана с «ПроФИТ Групп», однако до этого года была его 100%-й дочкой. С декабря 2013 года компания перешла к ДСО, владельцами которого являются Сергей Самилов и Александр Мишин.
Последняя финансовая отчетность «ПроФИТ-Групп» датируется 2014 годом. В ней зафиксирован баланс в 3,73 млрд рублей и чистая прибыль в 22, 35 млн рублей при выручке в 568 млн рублей. Также в ЕГРЮЛ указано, что с 2016 года компания находится в стадии реорганизации. «Бахетле-Агро» по итогам 2016 года показало убыток в 22,9 млн рублей при выручке в 242,56 млн рублей. Кроме того, компания имеет отрицательный показатель чистых активов в -679 млн рублей.
«ЖИК-НК» по итогам 2016 года зафиксировала 50 млн рублей убытка при выручке в 1,5 млрд рублей. Ее материнская компания «ДСО» получила символическую прибыль в 54 тыс. рублей при выручке в 7,8 млн рублей.
В ДСО и «ЖИК-НК» (их представляет в суде один и тот же юрист, и у компаний один и тот же номер телефона) отказались давать дополнительные комментарии помимо тех, что прозвучали в ходе самого судебного заседания. С «ПроФИТ Групп» вне суда связаться корреспонденту «Реального времени» не удалось.
Война экспертиз
Основная часть судебных споров между АСВ и юристами застройщиков связана не с самим долгом, а с определением стоимости того имущества, на которое банк хочет обратить взыскание. АСВ настаивает, что имущество должно учитываться по залоговой стоимости, а ответчики — что по рыночной стоимости на момент реализации.
— Если посмотреть по договору залога, стоимость квадратного метра получается в районе 20 тысяч рублей. Это колоссально низкая стоимость, рыночная — в районе 40 тысяч, почти в два раза выше. Я полагаю, что при такой стоимости будут нарушены как права взыскателя, так и должника, — пояснил в суде представитель «ПроФИТ Групп» о стоимости одного из объектов недвижимости.
— На момент заключения договора это было только строительство дома, объект не достроен, поэтому залоговая стоимость очень низкая. На сегодняшний день дом введен в эксплуатацию, — добавила представитель «ЖИК-НК».
Для определения рыночной стоимости заложенного имущества ответчик в суде ходатайствовал о проведении ряда экспертиз. Как минимум одна из них, по четырем нежилым помещениям в домах по адресам: Четаева, 5а (Казань) и проспект Строителей, 6а (Нижнекамск), завершена, однако как именно изменилась рыночная стоимость этих объектов, пока неизвестно.
Отметим, что ООО «Жилстрой», в отличие от других ответчиков, не посещает заседания суда и реагирует на происходящее в нем с большим опозданием. Так, он прислал ходатайство о проведении экспертизы накануне процесса, при этом даже не ознакомившись с делом. Представитель «ЖИК-НК» и «ДСК» объяснил это сложной ситуацией в компании: к «Жилстрою» подан иск о банкротстве за долг в 905 тыс. рублей. Однако кредитором по этому иску является ООО «Кровля», которое также является «дочкой» ДСО.
В случае со спором, в котором участвовал «Бахетле-Агро», апелляционный суд указал, что в первой инстанции ответчик стоимость имущества не оспаривал, а значит, требование пересмотреть его стоимость не может быть основанием для отмены решения нижестоящего суда.
Кроме того, одну из квартир по согласию банка с ответчиками исключили из-под взыскания в связи с тем, что ее уже продали владельцу. Эта квартира расположена в доме со строительным адресом: Королева, 15, в Казани. Всего в этом доме заложено 85 квартир. Полный перечень объектов недвижимости, которые оказались в залоге, пока неизвестен.
Кто еще хочет урвать кусочек «ПроФИТа»
Наиболее крупный иск — на сумму 1,65 млрд рублей — «ПроФИТ Групп» получала от «Ак Барс Банка» в прошлом году. Банк требовал взыскать задолженность по кредитной линии, открытой еще летом 2010 года.
Изначально деньги выдавались «Жилищной инвестиционной компании» (ЖИК), которая вскоре была преобразована в «ПроФИТ групп». Судя по материалам дела, максимальный кредитный лимит составлял 1 млрд рублей, ЖИК получала средства под 13% годовых. В залог по кредитам компания оставила 35 земельных участков в Нижнекамском районе. Все участки находились в собственности ЖИК, общая стоимость этих залогов была оценена в 1,03 млрд рублей.
В июле 2013 года «Ак Барс» и «ПроФИТ Групп» заключили еще один договор, согласно которому перечень залогов был дополнен акциями ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (ВКЭХ), стоимость которых оценили в 43,6 млн рублей. Также в качестве обеспечения по кредиту заемщик передал еще один участок в Нижнекамском районе площадью почти 394 тыс. кв метров. Таким образом, общая сумма залогов увеличилась до 1,15 млрд рублей.
В итоге «Ак Барс» предоставил «ПроФИТ Групп» 1 млрд рублей, но кредит не обслуживался, в связи с чем банк обратился в суд. По состоянию на 15 мая 2017 года сумма основного долга «ПроФИТ Групп» превышала 880,98 млн рублей, остальная часть долга образовалась из накопленных процентов и пеней. В конце прошлого года Арбитражный суд удовлетворил требования «Ак Барс» Банка, а в январе апелляционная инстанция подтвердила это решение.
АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (ВКЭХ), акции которого были в залоге по кредиту, имеет двух паритетных собственников: «ПроФИТ Групп» и челябинскую компанию «Промнефтесервис» (ее бенефициар — Владимир Поляков).
ВКЭХ обеспечивает Нижнекамский район водой и тепловой энергией, а также оказывает сопутствующие услуги — например, по отводу сточных вод многоквартирных домов и предприятий. В этой компании в течение 2 лет работал нынешний первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов. Оборот ВКЭХ в 2016 году составил 1,1 млрд рублей.
«Ак Барс» на момент публикации не ответил на запрос, телефоны «ПроФИТ Групп» либо не отвечают, либо не действуют.
Еще более 40 млн рублей с «ПроФИТ Групп» «Ак Барс Банк» взыскивал в 2014 году. Тогда причиной спора был кредит, предоставленный еще в 2008-м. Банк и заемщик решали конфликт в третейском суде, который встал на сторону «Ак Барса». Однако даже после вынесения решения требования исполнены не были, и банку пришлось добиваться принудительного взыскания.
В залоге по договору от 2008 года находился вертолет Bell-430, который впоследствии был выставлен на торги. В связи с вышеупомянутыми задолженностями «Ак Барс Банк» даже обращался с иском о банкротстве «ПроФИТ Групп», однако позже отказался от этих требований.
Упомянутый вертолет «наделал» долгов для «Профит Групп» и перед Казанским авиапредприятием», которое по двум искам взыскало 15,1 млн рублей за стоянку воздушного судна. Еще один иск на 5,2 млн рублей ожидает рассмотрения.
Отдельно стоит упомянуть иск «Бахетле-Агро» от «Татагролизинга» об истребовании ряда объектов сельхозтехники. Эту технику компания взяла в аренду еще у «Росагролизинга», который затем перепродал ее «Татагролизингу», а последний уже потребовал ее назад у «Бахетле-Агро». Это один из немногих процессов, в котором структура «ПроФИТ Групп» оказалась победителем: Арбитражный суд РТ отказал «Татагролизингу» в иске, решение устояло как в апелляции, так и в кассации.
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