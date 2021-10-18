«СИБУР», возможно, выйдет на IPO до II квартала 2022 года

ПАО «СИБУР Холдинг» вернется к вопросу о выходе на IPO после детального анализа процесса консолидации с АО «ТАИФ». Об этом заявил председатель совета директоров холдинга Леонид Михельсон.

По его словам, этот процесс может занять время, минимум до середины 2022 года.

— Управленчески договорились: давайте годовой отчет все сдадим, сядем, посмотрим, чем мы управляем, — приводит слова Михельсона ТАСС.

Напомним, 24 сентября ТАИФ и СИБУР в казанском Кремле в присутствии президента Татарстана и председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» заключили соглашение об окончательных условиях сделки по объединению. 1 октября Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку по объединению крупнейших нефтехимических компаний России — АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг».

Объединенная компания претендует на то, чтобы войти в топ-5 мировых лидеров среди нефтегазохимических производителей. Предположительно, общая стоимость объединенной компании может достичь $27 млрд (или около 2 трлн рублей).