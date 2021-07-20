ФАС удовлетворила ходатайство ПАО «СИБУР Холдинг» о приобретении 100% голосующих акций АО «ТАИФ»

Федеральная Антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ПАО «СИБУР Холдинг» о приобретении 100% голосующих акций АО «ТАИФ» и выдала компании предписание о выполнении ряда обязательных условий.

При выполнении всех условий предписания ведомства заключение сделки позволит усилить позиции России на мировом рынке нефтепродуктов и нефтехимии при полном удовлетворении интересов внутреннего рынка, сообщается на сайте ФАС.

В конце апреля Группа ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» объявили о начале объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Как было заявлено: в рамках объединения на базе ПАО «СИБУР Холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в размере 15% в обмен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.

Президент РТ Рустам Минниханов комментировал сделку: «Сделка объективная, с нами вопрос обсуждался. Если собственник создает в РТ рабочие места — хорошо».

В конце мая руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что власти Татарстана пока не определились с дальнейшими действиями в отношении своей доли в ПАО «Казаньоргсинтез» после завершения сделки по объединению нефтехимических и энергетических бизнесов СИБУРа и Группы ТАИФ.

Один из акционеров СИБУРа Леонид Михельсон сообщал, что после сделки СИБУРа с ТАИФом собственники будут думать об IPO.

Маргарита Головатенко