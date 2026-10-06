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Путин: РФ будет сотрудничать с зарубежными партнерами по выпуску батарей

17:10, 06.10.2026

По его словам, технологическое лидерство невозможно без развития энергетики и современных накопителей

Путин: РФ будет сотрудничать с зарубежными партнерами по выпуску батарей
Фото: Динар Фатыхов

Россия намерена опираться на лучшие практики иностранных партнеров и развивать с ними сотрудничество для ускоренного производства аккумуляторов. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытии первого комплекса в кластере производства электробатарей в Москве, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, технологическое лидерство невозможно без развития энергетики и современных накопителей. Путин призвал госкорпорации и технологические компании непрерывно совершенствовать технологии и внедрять новые разработки.

Президент также отметил важность локализации производства — для этого нужно осваивать месторождения минеральных ресурсов и внедрять передовые материалы. Государство уже поддерживает отрасль и продолжит это делать.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал создание в России единой нейросети для сферы образования. По словам президента, платформа должна объединить единые программы и учебники, чтобы помочь преподавателям ориентироваться в их многообразии.

Алсу Сабирзанова

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