Путин: РФ будет сотрудничать с зарубежными партнерами по выпуску батарей

По его словам, технологическое лидерство невозможно без развития энергетики и современных накопителей

Фото: Динар Фатыхов

Россия намерена опираться на лучшие практики иностранных партнеров и развивать с ними сотрудничество для ускоренного производства аккумуляторов. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытии первого комплекса в кластере производства электробатарей в Москве, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, технологическое лидерство невозможно без развития энергетики и современных накопителей. Путин призвал госкорпорации и технологические компании непрерывно совершенствовать технологии и внедрять новые разработки.

Президент также отметил важность локализации производства — для этого нужно осваивать месторождения минеральных ресурсов и внедрять передовые материалы. Государство уже поддерживает отрасль и продолжит это делать.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал создание в России единой нейросети для сферы образования. По словам президента, платформа должна объединить единые программы и учебники, чтобы помочь преподавателям ориентироваться в их многообразии.

Алсу Сабирзанова