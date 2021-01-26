На производстве ДССК «Нижнекамскнефтехима» получен первый брикет новой марки каучука

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На новом производстве по выпуску дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) состоялось важное событие — вчера в 21.00 здесь был получен первый брикет. Этот исторический момент стал своего рода точкой отсчета пуска нового производства.

Утром генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин побывал на производстве ДССК и поздравил персонал со знаменательным событием. Слова благодарности в адрес трудового коллектива прозвучали от главы компании и на утреннем совещании исполнительной дирекции.



Айрат Сафин поздравил начальника производства ДССК Анатолия Порецкова и его главного инженера Рамзиля Мухаметзянова с получением первого брикета каучука и пожелал стабильности в производстве и новых успехов.

Начало реализации нового промышленного объекта было положено приказом генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» от 1 февраля 2018 года о создании структурного подразделения «Производство ДССК». После разработки проектной документации, а также получения положительного заключения Главгосэкспертизы России в 2019 году нефтехимики приступили к строительству нового производства по выпуску ДССК. За период ведения строительно-монтажных работ смонтировано порядка 27 тысяч кубических метров конструктивного бетона, около 7 тысяч тонн металлоконструкций, установлено 580 единиц оборудования, а также смонтировано более 150 км трубопровода.

Возведение промышленного объекта велось с применением самых современных технологий, соответствующих международным стандартам промышленной и экологической безопасности. Здесь используется современная установка очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука — эта дополнительная мера позволит предотвращать попадание загрязняющих веществ в атмосферу.

ДССК обладает ценными характеристиками для шинных компаний. Он применяется при создании последнего слоя протектора шины. Шины из этого каучука обеспечивают лучшее сцепление с мокрой дорогой, позволяют экономить топливо, поскольку имеют низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход бензина и повышается экологичность машины. Нижнекамский ДССК станет отличной основой для создания экологически чистых, так называемых «зеленых шин», с улучшенными эксплуатационными характеристиками, в первую очередь в области безопасности движения. Покрышки с применением этого каучука также отличаются хорошей износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью. ДССК также применяют в резинотехнической и обувной промышленности и при изготовлении транспортерных лент.

Кроме того, на новом производстве планируется выпуск термоэластопластов (ТЭП), которые являются добавками к асфальтовому покрытию. К ключевым особенностям ТЭП относятся высокая механическая прочность и возможность многократной переработки без вреда для окружающей среды.