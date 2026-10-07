Сельские поселения Татарстана получат 12 тракторов на 32,2 млн рублей
Ранее техника уже была закуплена для 29 сельских поселений
Госкомитет Татарстана по закупкам объявил два аукциона на поставку 12 тракторов для сельских поселений республики на общую сумму 32,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Техника поступит в 12 поселений Сармановского, Кайбицкого, Менделеевского, Агрызского, Чистопольского и Мамадышского районов.
Победителями стали участники ежегодного республиканского конкурса грантов от ассоциации «Совет муниципальных образований РТ». Закупаются тракторы «Беларус 82.1» (или эквивалент) с двигателем 80–100 л.с., механической трансмиссией и полным приводом не ранее 2025 года выпуска.
Новая техника предназначена для коммунальных и сельскохозяйственных работ, а также содержания дорог.
С учетом этой закупки общее число поселений-победителей конкурса, обеспеченных тракторами в этом году, достигнет 41. Ранее техника уже была закуплена для 29 сельских поселений.
Напомним, в конце сентября раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Росагролизинга Владимиром Балтером для обсуждения поддержки и модернизации агропромышленного комплекса республики.
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