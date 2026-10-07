Сельские поселения Татарстана получат 12 тракторов на 32,2 млн рублей

Ранее техника уже была закуплена для 29 сельских поселений

Фото: Динар Фатыхов

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил два аукциона на поставку 12 тракторов для сельских поселений республики на общую сумму 32,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Техника поступит в 12 поселений Сармановского, Кайбицкого, Менделеевского, Агрызского, Чистопольского и Мамадышского районов.

Победителями стали участники ежегодного республиканского конкурса грантов от ассоциации «Совет муниципальных образований РТ». Закупаются тракторы «Беларус 82.1» (или эквивалент) с двигателем 80–100 л.с., механической трансмиссией и полным приводом не ранее 2025 года выпуска.

Реальное время / realnoevremya.ru

Новая техника предназначена для коммунальных и сельскохозяйственных работ, а также содержания дорог.

С учетом этой закупки общее число поселений-победителей конкурса, обеспеченных тракторами в этом году, достигнет 41. Ранее техника уже была закуплена для 29 сельских поселений.

Напомним, в конце сентября раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Росагролизинга Владимиром Балтером для обсуждения поддержки и модернизации агропромышленного комплекса республики.

Зульфат Шафигуллин