СИБУР и ТАИФ подписали окончательные условия создания объединенной компании

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Создание крупнейшей нефтегазохимической группы



Сегодня СИБУР и ТАИФ заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, в результате которого на базе ПАО «СИБУР Холдинг» создается крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире.

— Объединение лидеров нашей индустрии создает принципиально другие возможности для качественного роста для российской нефтегазохимической отрасли. Прежде всего мы говорим об объединении компетенций, энергии, амбиций. Это хорошая основа для того, чтобы вырасти в одного из глобальных лидеров, — уверен Дмитрий Конов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг».

В рамках закрытия сделки акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50%+1 акцию АО «ТАИФ». Кроме того, в целях ускорения интеграции и повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности объединенной компании стороны договорились о досрочной реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров ТАИФ пакет акций компании.

Обязательства СИБУРа по денежному возмещению во второй части сделки будут обеспечены выпуском нескольких серий биржевых облигаций. Таким образом, в течение нескольких дней, которые потребуются на завершение процедур, связанных с закрытием сделки, в периметре объединенной компании будут консолидированы 100% акций Группы ТАИФ, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.

— С точки зрения активов ничего не поменялось. Сохранены все достигнутые ранее договоренности. Что касается досрочного исполнения опциона, это важно для обеих сторон, так как ускорит реализацию инвестиционных программ, которые уже внедряются в «Казаньоргсинтезе», «Нижнекамскнефтехиме» и ТГК-16. Также это позволит реализовать те плюсы, которые видим от объединения. Это касается операционной деятельности, сырьевого обеспечения и совместного планирования новых инвестиционных проектов. Плюсов видим гораздо больше, поэтому приняли такое решение, — пояснил детали «Реальному времени» Дмитрий Конов.

— Одним из ключевых условий сделки является реализация программы Стратегического развития компаний Группы ТАИФ объемом в 20 млрд долларов. Вместе с той программой развития, которую уже сегодня реализует СИБУР в Западной Сибири и на Дальнем Востоке объединенная компания сможет достичь заявленных целей. Впереди нас всех ждет большая работа. Предстоит на базе лучших практик ТАИФа и СИБУРа создать новую корпоративную культуру, нацеленную на получение лучшего результата, — отметил председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Войти в ТОП-5 глобальных лидеров



Создание объединенной компании позволит усилить позиции России на рынках химической, нефтегазохимической и нефтегазовой отраслей, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках за счет эффекта масштаба и повышения производственной эффективности, совершенствования процессов продаж и повышения качества клиентского сервиса до уровня, сопоставимого с лучшими мировыми практиками.

После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в ТОП-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков. Реализация инвестиционной программы объединённой компании обеспечит дальнейший рост химического несырьевого экспорта и импортозамещения, даст новые возможности для решения вопросов устойчивого развития и экологии.

Накопленная экспертиза в реализации крупных инвестпроектов и эффективное распределение сырьевых потоков в периметре объединенной компании откроют новые перспективы дальнейшего развития нефтехимического кластера в Татарстане и развития партнерских программ с регионом.

— Сегодня Группа компаний ТАИФ вступает в новый этап своего развития. Объединение нефтегазохимических бизнесов с СИБУРом позволит новой компании занять лидирующие позиции на мировом рынке, войти в ТОП-5 мировых лидеров по производству нефтегазохимической продукции. Нам нужно будет приложить совместные усилия, использовать позитивный опыт и лучшие практики обеих сторон для того, чтобы добиться лидерства на мировом рынке. Уверен, что вместе профессиональные команды Группы ТАИФ и СИБУРа смогут достичь намеченных целей, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Сотрудничество между правительством Татарстана и СИБУР

В рамках процесса объединения компаний президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и компанией. Стороны договорились об объединении усилий, направленных на развитие и укрепление экономической стабильности Татарстана, формирование на территории региона благоприятного инвестиционного климата.

— Событие не рядовое, хочу поблагодарить вас за поддержку наших позиций. Это очень крупная сделка мирового уровня. СИБУР всегда был партнером республики по многим вопросам: была выстроена поставка сырья, организована работа по технологиям, происходил обмен опытом. Решение о создании глобальной компании — поддержано нами. Это связано с дальнейшим ростом: новые вехи развития, новые задачи, расширение сырьевой базы. Надо отдать должное, Группа компаний ТАИФ — серьезный игрок, свыше 2 млн полимерных изделий, большой потенциал и проекты, — отметил президент Татарстана Рустам Минниханов и также добавил, что республика — это точка экономического роста и проектам будет оказываться максимальное содействие.

В свою очередь председатель Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон отметил:

— Мы присутствуем на событии мирового масштаба. Рождается компания, которая может занять пятое место в нефтегазохимическом бизнесе мира. Мы давно к этому шли, давно это обсуждали. Самое главное, чтобы люди одинаково смотрели на свое развитие, цели были одинаковые. И долгие обсуждения привели к тому, что мы закрываем эту сделку и благодарны за эту поддержку. Президент Владимир Путин первого декабря проводил совещание на «ЗапСибНефтехим» на Тобольской площадке и ему все понравилось. Сейчас в правительстве на уровне президента выделяется много внимания тому, чтобы Россия продавала не только нефть и газ, а продукты высокого передела. Это как раз нефтехимические заводы. Татарстан — уникальное место с точки зрения этих площадок.

Как стало известно, в число приоритетных направлений совместной работы компании и правительства республики вошли:

взаимодействие в области устойчивого развития, в том числе реализация проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов и совершенствование системы сбора и переработки полимерных отходов;

сотрудничество по ключевым направлениям программы социальных инвестиций ПАО «СИБУР Холдинг» «Формула хороших дел»;

создание благоприятных условий для повышения уровня жизни населения путем оказания благотворительной и спонсорской помощи социальной сфере;

стимулирование инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Татарстана;

проработка и реализация совместных проектов в рамках государственно-частного партнерства;

реализация проектов, направленных на развитие связей и взаимовыгодного сотрудничества с малыми и средними предприятиями;

подготовка современных профессионалов в области нефтегазохимии и энергетики.

Арсений Фавстрицкий