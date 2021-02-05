На этиленнике «Нижнекамскнефтехима» идет монтаж металлоконструкций и основного оборудования

Руководство АО «ТАИФ» находится в Нижнекамске с рабочим визитом. Генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов и главный советник по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов посетили строящуюся площадку нового завода ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима», входящего в ГК ТАИФ.

Ввод в эксплуатацию нового олефинового комплекса запланирован на 2023 год. На заводе будут выпускать этилен в объеме 600 тыс. тонн в год, пропилен — 272 тыс. тонн в год, бензол — 248 тыс. тонн в год, бутадиен — 89 тыс. тонн в год.

На стройплощадку и склады хранения уже доставлено 510 единиц основного технологического оборудования, смонтировано 112 единиц.

— Активно идет сборка печей пиролиза, практически завершена сборка радиантной камеры. Мы приступаем к монтажу конвекционной части. Всего будет установлено шесть печей пиролиза. Также продолжается сборка металлоконструкций, — сообщил директор завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин.

Новый этиленовый комплекс — один из главных стратегических проектов компании, который положительно отразится на социально-экономическом развитии города и республики. Здесь будет создано 600 новых рабочих мест, увеличится объем налоговых поступлений в бюджеты города и республики. Проект реализуется с применением самых современных экологичных технологий.

Ранее сообщалось, что на ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима» началась подготовка к пусконаладочным работам.