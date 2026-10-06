Новости промышленности

11:38 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Новак призвал ускорить соглашения регионов с независимыми АЗС

18:22, 06.10.2026

По его словам, это обеспечит предсказуемые и справедливые цены на топливо

Новак призвал ускорить соглашения регионов с независимыми АЗС
Фото: взято с сайта government.ru

Вице-премьер Александр Новак поручил активизировать работу по заключению договоров между регионами и независимыми АЗС, а также между Минэнерго, ФАС и независимыми НПЗ. По его словам, это обеспечит предсказуемые и справедливые цены на топливо, сообщает пресс-служба правительства.

Новак подчеркнул необходимость ускорить принятие нормативных актов для быстрого удовлетворения спроса на топливо и стабилизации его обеспечения. На совещании особое внимание уделили рынкам Нижегородской и Тамбовской областей, Ингушетии, Карелии и Бурятии, а также представили меры по регулированию цен в ряде регионов.

Ранее Новак заявил, что независимые АЗС в регионах уже насыщаются топливом. Приоритетными направлениями поставок нефтепродуктов сейчас являются объекты энергетики для прохождения осенне-зимнего периода.

Алсу Сабирзанова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Промышленность

Новости партнеров

Читайте также