Новак призвал ускорить соглашения регионов с независимыми АЗС

По его словам, это обеспечит предсказуемые и справедливые цены на топливо

Вице-премьер Александр Новак поручил активизировать работу по заключению договоров между регионами и независимыми АЗС, а также между Минэнерго, ФАС и независимыми НПЗ. По его словам, это обеспечит предсказуемые и справедливые цены на топливо, сообщает пресс-служба правительства.

Новак подчеркнул необходимость ускорить принятие нормативных актов для быстрого удовлетворения спроса на топливо и стабилизации его обеспечения. На совещании особое внимание уделили рынкам Нижегородской и Тамбовской областей, Ингушетии, Карелии и Бурятии, а также представили меры по регулированию цен в ряде регионов.

Ранее Новак заявил, что независимые АЗС в регионах уже насыщаются топливом. Приоритетными направлениями поставок нефтепродуктов сейчас являются объекты энергетики для прохождения осенне-зимнего периода.

Алсу Сабирзанова