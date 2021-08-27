На ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима» произведено первое включение генератора газотурбинной установки в сеть

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»﻿

ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжает реализацию масштабного проекта строительства собственной электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт. На днях здесь произошло еще одно знаковое событие. Спустя 2 месяца после розжига первой газотурбинной установки специалисты станции совместно с представителями компании генподрядчика (ООО «Сименс Энергетика» и турецкой компанией ЭНКА) провели первую синхронизацию с электрической сетью. Это событие является одним из ключевых в ходе пусконаладочных работ ПГУ-ТЭС.

После проведения необходимых предпусковых мероприятий произведено первое включение генератора газотурбинной установки №1 в сеть с набором электрической мощности 23 МВт и выдачей электрической энергии на распределительный пункт 110 кВ Жарков.

Согласно плану работ, в сентябре 2021 года планируется первая синхронизация газотурбинной установки №2 также с выдачей электрической мощности в сеть. Параллельно с этим активно продолжается целый комплекс пусконаладочных работ основного и вспомогательного оборудования. Специалисты ПГУ-ТЭС активно принимают участие в пусконаладочных работах с приобретением опыта от иностранных специалистов.



Новая теплоэлектростанция (ПГУ-ТЭС) мощностью 495 МВт позволит обеспечить электроэнергией действующие и будущие производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».