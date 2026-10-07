КАМАЗ запланировал трехнедельный корпоративный отпуск в июле 2027 года

Часть персонала продолжит работать в штатном режиме

Фото: Сергей Козлов

ПАО «КАМАЗ» запланировало корпоративный отпуск в 2027 году с 5 по 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Продолжительность отпуска составит 21 календарный день. Оставшиеся семь дней основного ежегодного отпуска и дополнительные отпуска будут предоставляться работникам равномерно в течение года.

В период корпоративного отпуска в штатном режиме продолжит работать часть персонала, в том числе сотрудники, отвечающие за продажи, обслуживание оборудования, непрерывное производство и административно-хозяйственные задачи.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Напомним, в 2026 году компания первоначально планировала трехнедельный летний отпуск, однако сократила его до двух недель из-за роста заказов на грузовики нового модельного ряда К5.

При этом компания сократила свой бюджет на инвестиции в текущем году почти в три раза из-за увеличения долговой нагрузки и ситуации на рынке тяжелых грузовиков.

Зульфат Шафигуллин