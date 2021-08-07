События недели: коровник в храмах, около миллиона обманутых вкладчиков Finiko и отравление зэков

Чем запомнятся татарстанцам уходящие 7 дней

Уходящая неделя в Татарстане запомнилась сразу несколькими скандалами. В Спасском районе храмы превратили в зернохранилище и коровник. В Зеленодольском районе сотрудница детсада воспитывала малышей с помощью палки, а заключенные исправительной колонии №5 отравились ядовитыми веществами. В центре событий по-прежнему Finiko и арестованный сооснователь компании Кирилл Доронин, в отношении которого некоторые вкладчики финансовой пирамиды просят прекратить «незаконное преследование», хотя заявлений в полиции от обманутых татарстанцев становится все больше. Из позитивных моментов недели — новые медали в копилке сборной ОКР на Олимпиаде и пришедшая в сознание певица МакSим. Запомнятся жителям республики и ураган, сносящий крыши и заборы, хотя и обошлось без прогнозируемого торнадо. Об этом и других событиях — в традиционном обзоре «Реального времени».

По десять кандидатов на депутатский мандат



В Татарстане завершился прием документов на регистрацию на выборах.

По данным Центризбиркома РТ, по одномандатным округам в республике выдвинулись 57 кандидатов. Среди них четыре самовыдвиженца, только один из которых представил документы для регистрации. Таким образом, на выборы идут 54 человека по шести одномандатным округам.

Решения о регистрации или об отказе в ней примут до 15 августа, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев. Альметьевский и Центральный округа стали самыми конкурентными по количеству зарегистрированных и ожидающих решения о регистрации кандидатов. В этих округах на мандат депутата Госдумы VIII созыва претендуют по десять человек. По девять кандидатов — в Приволжском и Московском районах Казани, по восемь — в Нижнекамском и Набережночелнинском.



Фото: realnoevremya.ru

Экстренная ночная посадка самолета в Казани

В Казани 5 августа в 00.03 экстренную посадку совершил пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву.

Перед этим, находясь над Удмуртией, судно Sukhoi Superjet подало сигнал бедствия, после чего начало снижение с высоты в 2,1 тыс. метров.

На борту находились 26 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не пострадал. Утром их отправили в пункт назначения другим рейсом. В «России» заявили, что самолет запросил посадку в Казани по техническим причинам. Татарская транспортная прокуратура начала проверку по факту ночного инцидента.



Фото: Максим Платонов

Священная обитель — для коров

В Спасском районе РТ объекты культурного наследия регионального значения «Церковь Троицкая, 1859 г., 1897 г.» в селе Танкеевка и «Церковь св. князя Михаила Тверского, 1761 г., 1892 г.» в селе Щербеть превратили в склады зерна, сельхозтехники и импровизированные коровники.

На ситуацию обратили внимание активисты и обратились в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Информацию о ситуации направили и районную прокуратуру.

— Скорее всего, в данном случае это сделали, не подумав, без злого умысла. Сейчас говорят, что животные могли зайти сами, спасаясь от жары, — не знаю. В любом случае важно, чтобы ситуация разрешилась быстро и без конфликтов, чтобы государство вмешалось, и как минимум нужно эти объекты законсервировать, — рассказал «Реальному времени» казанский краевед и блогер Ян Гордеев.

На обращение активистов Комитет РТ по охране объектов культурного наследия отреагировал оперативно. Совместно с властями Спасского района ведомство решило провести срочные консервационные работы, на что в рамках благотворительности уже откликнулось несколько строительных организаций. «Доступ в храмы будет полностью закрыт в самое ближайшее время, работы на объектах начнутся уже в понедельник», — заявили в комитете. Кроме того, исторические памятники поставят на кадастровый учет.

Фото: t.me/arhitekturasi

Прокурор Спасского района Глеб Тимофеев лично посетил памятники. Надзорное ведомство подтвердило, что их использовали с нарушением российского законодательства. В отношении ИП — главы КФХ Танкеевки, который превратил Троицкую церковь в склад зерна, возбудили дело об административном правонарушении за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ (ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ). Материалы проверки в отношении гражданина, который превратил в коровник церковь в селе Щербеть, направили в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.



Татарстанский вклад в Олимпиаду

Олимпийские игры в Токио близятся к завершению. Копилка достижений команды ОКР за минувшую неделю пополнилась новыми медалями.

Одну из них, бронзовую, завоевал татарстанский боксер, полицейский патрульно-постовой службы Управления МВД России по Казани Имам Хатаев. Бился он за победу в весовой категории до 81 кг.



А вот татарстанец Ирек Ризаев в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпийских играх стал лишь шестым, но своим результатом все равно доволен. Все трюки ему не удалось выполнить из-за последствий травмы.



Бронзу России на этой неделе в соревнованиях по греко-римской борьбе принесли борцы Сергей Семенов (в весовой категории до 130 кг) и Сергей Емелин (до 60 кг), гимнастка Ангелина Мельникова, Анастасия Войнова и Дарья Шмелева в командном спринте в велоспорте и другие. Копилку золотых медалей на этой неделе пополнили россияне Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко в соревнованиях пар в синхронном плавании, борцы Заурбек Сидаков в вольной борьбе до 74 кг и Завур Угуев в весовой категории до 57 кг.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото: olympics.com

Ураганы и угроза торнадо

В Татарстане и по всему Поволжье на этой недели разбушевалась стихия, сопровождающаяся аномальной жарой до +37 градусов. Пик непогоды пришелся на вторник, 3 августа. В тот день во всех регионах ПФО объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Настоящий ураган обрушился на Лениногорский район РТ, где ветер был такой силы, что у одного из частных домов чуть не сдуло крышу. Под Казанью, в поселке Усады, он оказался куда разрушительнее — у одного из зданий снесло кровлю, пострадал и забор рядом с ним.

Сильный ветер «разгуливал» и по татарстанской столице — на улице Сеченова дерево упало на припаркованную машину. «Я, честно говоря, не припомню дождей таких масштабов», — поделился впечатлениями автор одного из видео, на котором заснята стихия. Дождь в Казани в тот день шел не менее получаса, но традиционных сообщений от мэрии о выходе на расчистку ливневок и устранение потопов на дорогах, в этот раз не поступало.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что 3 августа в регионах Среднего Поволжья может наблюдаться опасное природное явление — торнадо. В Татарстане его, к счастью жителей, не случилось.



Следователи ищут виновных в отравлении зэков в Татарстане

Трое осужденных исправительной колонии №5 строгого режима в Зеленодольском районе Татарстана отравились аммиачными газами при очистке канализационного коллектора. По данному факту возбудили уголовное дело пп. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, то есть о превышении должностных полномочий.

В Следкоме полагают, что сотрудники колонии, угрожая применением насилия, заставили троих осужденных, не имевших специальной подготовки и соответствующей экипировки, выполнять работы по ремонту колодца и прокладке канализационных труб на территории колонии. В результате они получили отравление аммиачными газами. Источники «Реального времени сообщил, что один из пострадавших находится в коме.

— Администрация объяснила этот факт следующим образом: рота охраны, которая должна сопровождать осужденного во время транспортировки, вся в отпуске и поэтому приходится ждать, пока они приедут на вызов, — заявил основатель Комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин. Он утверждает, что «активисты» и сотрудники ИК-5 принудили выполнить эту опасную работу самых незащищенных осужденных, находящихся в статусе «униженных».



Фото: Максим Платонов

Крупнейшая за десятилетие партия фальшивок

В Советском райсуде Казани стартовал судебный процесс по делу о завозе в Татарстан из Дагестана крупнейшей партии фальшивых денег за последние 10 лет.

Лишь малая часть из 5 липовых миллионов банкнотами в 5 тыс. рублей успела попасть в оборот, прежде чем за сбытчиками пришли сотрудники ФСБ и МВД. Дольше всех искали многодетную мать с полицейским прошлым из Чечни. В итоге лишь она сейчас находится под стражей.

Из оглашенного в суде гособвинителем Светланой Беловой следовало: 1 089 поддельных купюр на 5 млн 445 тыс. рублей из Махачкалы через Ростов-на-Дону в Казань 24 декабря 2019 года доставили Зарема Сагаева и Рада Ротенберг. При этом злоумышленницы «использовали методы конспирации», не позволившие обнаружить товар при досмотре в аэропорту. В тот же день 99 купюр для последующего сбыта в ресторане они передали на тот момент сотруднику полка ППС УВД Казани Рамазану Габдрахманову.

Сагаева сообщила, что приобрела партию подделок образца 1997 года в интернете на поступившие от Ротенберг 1,5 млн рублей. В указанный день она забрала мешок с деньгами в тайнике Махачкалы. В отношении неустановленных производителей и продавцов фальшивок возбуждены отдельные дела.

Фото: Ирина Плотникова

По данным источников «Реального времени», фигурирующие в уголовном деле поддельные банкноты в других регионах пока не нашли. Однако силовики советуют проявлять бдительность при расчетах наличными.



«Палочный» метод воспитания детсадовцев

На этой неделе в центре внимания оказался скандал в зеленодольском детском саду «Радуга» — одна из воспитательниц посчитала эффективной мерой воздействия на детей запугивание палкой.

Видео, заснятое очевидцами, распространилось в соцсетях. На это оперативно отреагировали правоохранительные органы. Прокуратура начала проверку.

Фото: realnoevremya.ru

В ходе служебной проверки выяснилось, что женщину наняли по срочному договору с 15 июня, на время отпусков основного педагогического состава. 4 августа, после вскрывшегося факта «палочного» воспитания договор с ней расторгли. Управление образования Зеленодольского района извинилось за инцидент.

Вкладчики Finiko борются за свободу Доронина

В интернете появилась петиция в поддержку арестованного сооснователя компании Finiko, признанной ЦБ финансовой пирамидой, Кирилла Доронина. Люди просят прекратить его «незаконное преследование» и заменить содержание под стражей подпиской о невыезде.

«Просим дать возможность Кириллу Доронину продолжить свою деятельность по осуществлению выплат инвесторам, чтобы смогли вернуть свои вложенные криптовалюты», — говорится в петиции. Ее авторы уверяют, что Finiko якобы не является финансовой пирамидой — компания занималась трейдинговой деятельностью, которую нельзя назвать мошеннической.

Доронину же предстоит провести под стражей до 28 сентября. По данным «Реального времени», в Вахитовский райсуд Казани поступила жалоба на его арест. Доронин с предъявленным ему обвинением не согласен.

Фото: Ирина Плотникова

Арест бизнесмена тем временем обернулся ростом заявлений на организаторов проекта Finiko в полицию. По данным источников «Реального времени», их количество к вечеру 5 августа перевалило за 500, днем ранее их насчитывалось 300. В ближайшее время для работы по этому делу в силовом ведомстве может появиться специальная следственная группа, там готовы к росту обращений по Finiko в геометрической прогрессии. По данным СПЧ, жертвами финансовой пирамиды, стали около миллиона человек.



МакSим «чувствует себя по-боевому»

Певица родом из Казани Марина Абросимова, более известная как МакSим, после длительного пребывания с искусственной коме на этой неделе наконец-то пришла в сознание и идет на поправку.

За ее состоянием россияне следят с середины июня — с температурой в 39 градусов она выступала в столице Татарстана на концерте ко Дню России, после чего ее госпитализировали.

Сейчас артистка «чувствует себя по-боевому» и настроена на выписку из больницы. Она уже способна самостоятельно сидеть на кровати, но врачи пока запрещают ей передвигаться. МакSим предстоят длительные терапевтические процедуры. О полном выздоровлении говорить пока рано, сообщила PR-менеджер певицы Яна Богушевская.



Фото: instagram.com/maksimartist

Украинские бизнесмены лишили «Татнефть» $4 млрд

В Татарстане возбудили уголовное дело на украинского бизнесмена Игоря Коломойского — он обвиняется в создании преступного сообщества и крупном хищении у компании «Татнефть».

По данным источников «Реального времени», делом занимается Главное следственное управление МВД РТ.

Фото: hromadske.ua

По версии силовиков, в декабре 2006 года несколько крупных украинских предпринимателей создали преступное сообщество и украли у «Татнефти» $4 млрд. В списке подозреваемых, кроме Коломойского, значатся Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко.