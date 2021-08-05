Прокуратура Татарстана заинтересовалась видео, на котором воспитатель детского сада пугает детей палкой

Прокуратура начала проверку в детсаду Зеленодольска, где воспитательница пугала детей палкой. Об этом рассказал старший помощник по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Видео из детского сада «Радуга» появилось в соцсетях накануне. На кадрах видно, как во время прогулки во дворе воспитатель замахивается и пугает малышей палкой. По данному факту прокуратура Зеленодольска проводит проверку.

Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося и даст правовую оценку действиям сотрудников. Также прокуроры проверят законность увольнения воспитателя по собственному желанию.

В мае прокуратура Набережных Челнов организовала проверку информации о том, что заведующая одного из детских садов в городе вымогала с фотографа 20% от его заработка за съемку.

