ЦИК Татарстана: на выборах конкуренция за место достигает десяти человек

В Татарстане завершился прием документов на регистрацию на выборах. Согласно данным ЦИК РТ, по одномандатным округам в республике выдвинулись 57 кандидатов, в числе которых четыре самовыдвиженца. Однако только один из четырех самовыдвиженцев представил документы для регистрации. Поэтому на выборы могут вступить 54 человека по шести одномандатным округам.

— Начинается очень серьезный этап. Окружные избирательные комиссии приступают к проверке документов. До 15 августа будут приняты решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов. Все зависит от соответствия всем требованиям законодательства представленных документов, — прокомментировал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Сейчас Альметьевский и Центральный округа являются самыми конкурентными по количеству зарегистрированных и ожидающих решения о регистрации кандидатов. В этих округах на мандат депутата Госдумы восьмого созыва претендуют по десять кандидатов. По девять кандидатов — в Приволжском и Московском, по восемь — в Нижнекамском и Набережно-Челнинском.

Напомним, по решению ЦИК в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, будут проходить в течение трех дней — с 17 сентября. На избирательных участках Татарстана, где не будет организована трансляция выборов в Госдуму, региональный ЦИК установит видеорегистраторы.

Ольга Плешкова