В Татарстане возбудили уголовное дело на бизнесмена Коломойского за хищение у «Татнефти»

В Татарстане возбудили уголовное дело на украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Его обвиняют в создании преступного сообщества и крупном хищении у компании «Татнефть».



По данным источников «Реального времени», делом занимается Главное следственное управление МВД Татарстана. По версии силовиков, в декабре 2006 года несколько крупных украинских предпринимателей создали преступное сообщество и украли у «Татнефти» 4 млрд долларов. В списке подозреваемых, кроме Коломойского, значатся Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко.

Как сообщает Baza, «Татнефть» участвовала в создании компании «Укртатнафта». В 2007-м контроль над ней перешел к Коломойскому. «Укртатнафта» приняла крупную партию нефти, после чего преступное сообщество отстранило от работы татарстанских менеджеров и акционеров. Нефть они оставили себе.

Наказание по статье «Организация преступного сообщества» предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В МВД Татарстана от комментариев сегодня воздержались.

Маргарита Головатенко