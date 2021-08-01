Российский боксер Имам Хатаев стал бронзовым призером Олимпийских игр

Российский боксер Имам Хатаев стал бронзовым призером Олимпийских игр — 2020 в Токио. В полуфинале турнира в весовой категории до 81 кг он проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру.

В первом круге россиян победил марокканца Ассагира Мохамеда. Затем он одолел казахстанского боксера Бекзада Нурдаулетова, получив в поединке сильное рассечение головы.

После бронзы на Олимпиаде Хатаев сообщил, что завершает выступления в любительском боксе. «В профессионалах буду выступать», — цитирует спортсмена ТАСС.

В четвертьфинале Хатаев победил нокаутом представителя Испании Газимагомеда Джалилова.

На сегодняшний день сборная России имеет в активе 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей. В общем зачете она на пятой строчке.

Татьяна Демина