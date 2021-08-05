В Казани экстренно приземлился самолет Екатеринбург-Москва, подавший сигнал бедствия

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани экстренно приземлился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 Екатеринбург-Москва. Перед этим, находясь над Удмуртией, он подал сигнал бедствия, после чего начал снижение.

По данным сервиса Flightradar24.com, самолет провел в воздухе чуть больше часа. Он начал снижение с высоты полета в 2,1 тыс. метров, пишет ТАСС.

Посадка прошла успешно в 00:03, сообщили «Реальному времени» в казанском аэропорту. Подробности выясняются.

Сообщается, что самолет запросил посадку в Казани по технической причине. По предварительным данным, это связано с разгерметизацией, пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя авиакомпании «Россия».

В результате экстренной посадки никто не пострадал. Судно отогнали на стоянку. Пассажиров самолета доставят в Москву резервным авиарейсом.

В сентябре прошлого года самолет из Санкт-Петербурга был вынужден подать сигнал тревоги перед посадкой в Казани из-за сообщений с угрозами.

Татьяна Демина