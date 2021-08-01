Татарстанец Ирек Ризаев стал шестым в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпиаде в Токио

Татарстанец Ирек Ризаев выступил в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпийских Играх в Токио. Он стал шестым. Результат лучшей попытки спортсмена составил 82,40 балла.

«В целом, результатом доволен. Да, были надежды и вера в чудо, но такова реальность. Нужно было выполнять программу на 100 процентов, но из-за последствий травмы не удалось сделать все трюки», — поделился своими ощущениями от финала Ризаев.



Золото в финале соревнований по BMX-фристайлу завоевал австралиец Логан Мартин (93,30 балла), серебно — венесуэлец Даниэль Дерс (92,05), бронзу — британец Деклан Брукс (90,80).

В прошлом году Ризаев стал чемпионом России по ВМХ-фристайлу. Он набрал 95,6 балла по итогам соревнований, оставив позади петербуржца Константина Андреева. В 2020-м году в Татарстане его признали «Спортсменом года».



Татьяна Демина