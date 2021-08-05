В Татарстане закроют доступ к двум старинным храмам, которые превратили в коровник и склад зерна

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия подготовил ответ по ситуации с коровниками и складами зерна в старинных храмах в Спасском районе РТ в селах Танкеевка и Щербеть. Об этом сообщили в telegram-канале «Архитектурасы».

«Совместно с органами местного самоуправления Спасского муниципального района принято решение организовать срочные консервационные работы. Доступ в храмы будет полностью закрыт в самое ближайшее время, работы на объектах начнутся уже в понедельник. На призыв осуществить мероприятия по консервации объекта в рамках благотворительности уже откликнулись несколько строительных организаций», — говорится в сообщении.

Фото: t.me/arhitekturasi

Кроме того, исторические памятники поставят на кадастровый учет.

Напомним, в Спасском районе РТ в двух селах архитектурные памятники превратили в склады зерна, сельхозтехники и импровизированные коровники. Активисты отправили заявление в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Эта информация была передана в районную прокуратуру для организации проверки.



Алексей Нечаев