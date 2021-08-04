В Татарстане старинный храм превратили в коровник — активисты просят помощи у государства

В Спасском районе РТ в двух селах архитектурные памятники превратили в склады зерна, сельхозтехники и импровизированные коровники. Об этом сообщили в telegram-канале «Архитектурасы».

Отмечается, что активисты отправили заявление в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Неравнодушные люди ждут вмешательства государства в эту ситуацию. В одном здании были обнаружены коровы, а в другом находится зерно.

Фото: t.me/arhitekturasi

Фото: t.me/arhitekturasi

Вчера в Казани на улице Баумана был пожар. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия сообщил, что загорелся Дом Маркова 1853 года постройки.

Здание находится по адресу ул. Баумана, 27. Возгорание произошло на чердаке. К моменту приезда пожарных расчетов площадь пожара составила 60 кв. метров. Возгорание было локализовано и потушено. По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности при проведении ремонтных работ на крыше и чердаке здания.

Алексей Нечаев