Консервация старинных храмов в Татарстане, где разместили коровники, начнется на следующей неделе

Работы по консервации старинных храмов в Спасском районе РТ начнутся 9 августа текущего года. Прокуратура района по поручению прокуратуры Татарстана проверила информацию о том, что в двух селах архитектурные памятники превратили в склады зерна и коровники. Об этом рассказал старший помощник по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокурор района Глеб Тимофеев лично посетил указанные объекты, информация о нарушениях законодательства подтвердилась. Объекты культурного наследия регионального значения «Церковь Троицкая, 1859 г., 1897 г.» в селе Танкеевка и «Церковь св. князя Михаила Тверского, 1761 г., 1892 г.» в селе Щербеть использовались с нарушением федерального законодательства об охране объектов культурного наследия.



Фото: t.me/arhitekturasi

В отношении индивидуального предпринимателя — главы крестьянского (фермерского) хозяйства села Танкеевка, который превратил Троицкую церковь в склад зерна, возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации» (ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ).

Материалы проверки в отношении гражданина, который превратил в коровник церковь в селе Щербеть, направили в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Для устранения нарушений в адрес руководителей исполнительных комитетов Полянского и Краснослободского сельских поселений Спасского муниципального района внесли представления с требованием о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Акты прокурорского реагирования будут рассмотрены с участием представителя прокуратуры района. Фактическое устранение нарушений остается на контроле прокуратуры.

В Спасском районе РТ в двух селах архитектурные памятники превратили в склады зерна, сельхозтехники и импровизированные коровники. Активисты отправили заявление в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Эта информация была передана в районную прокуратуру для организации проверки.



Татьяна Леухина