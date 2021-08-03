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Во всех регионах Поволжья объявили оранжевый уровень погодной опасности

19:11, 03.08.2021 1
Во всех регионах Поволжья объявили оранжевый уровень погодной опасности
Фото: Максим Платонов (архив)

Во всех регионах Поволжья объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося холодного фронта, который привел к урагану в Тверской области. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

В частности, в Татарстане синоптики прогнозируют сильный ливень, грозы, град и сильный ветер порывами до 17—20 м/с.

В Ульяновской и Саратовской областях ожидается крупный град и усиление ветра до 25—30 м/с. В Пермском крае, по данным Гидрометцентра, пройдет сильный дождь, гроза, порывы ветра будут достигать 15—20 м/с.

Холодный фронт надвигается на запад Поволжья. В среду, 4 августа, он пройдет через южные регионы округа, пишет ТАСС. Ухудшение погоды прогнозируется также в Башкирии, Самарской и Оренбургской областях.

Фото: Максим Платонов

Напомним, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 3 августа в регионах Среднего Поволжья может наблюдаться опасное природное явление — торнадо. Сильный ветер наблюдался сегодня в Татарстане. Его порывами в некоторых районах снесло крыши частных домов.

Татьяна Демина
Происшествия БашкортостанТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:38
    Обычное дело.
    Так было всегда.
    И ничего с этим не поделаешь.
    Надо быть бдительными и не подвергать свою жизнь опасности.
    Прятаться в укрытие.
    В США вылезут из бункера после торнадо и восстанавливают разрушенное после торнадо до очередного торнадо.
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