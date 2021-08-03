Во всех регионах Поволжья объявили оранжевый уровень погодной опасности

Фото: Максим Платонов (архив)

Во всех регионах Поволжья объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося холодного фронта, который привел к урагану в Тверской области. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

В частности, в Татарстане синоптики прогнозируют сильный ливень, грозы, град и сильный ветер порывами до 17—20 м/с.

В Ульяновской и Саратовской областях ожидается крупный град и усиление ветра до 25—30 м/с. В Пермском крае, по данным Гидрометцентра, пройдет сильный дождь, гроза, порывы ветра будут достигать 15—20 м/с.

Холодный фронт надвигается на запад Поволжья. В среду, 4 августа, он пройдет через южные регионы округа, пишет ТАСС. Ухудшение погоды прогнозируется также в Башкирии, Самарской и Оренбургской областях.

Фото: Максим Платонов

Напомним, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 3 августа в регионах Среднего Поволжья может наблюдаться опасное природное явление — торнадо. Сильный ветер наблюдался сегодня в Татарстане. Его порывами в некоторых районах снесло крыши частных домов.



Татьяна Демина