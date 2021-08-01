В интернете появилась петиция в поддержку арестованного сооснователя Finiko Кирилла Доронина

Фото: Ирина Плотникова

На сайте Change.org появилась петиция в поддержку арестованного сооснователя инвесткомпании Finiko Кирилла Доронина. Люди просят прекратить его «незаконное преследование» и заменить содержание под стражей подпиской о невыезде.

«Просим дать возможность Кириллу Доронину продолжить свою деятельность по осуществлению выплат инвесторам, чтобы смогли вернуть свои вложенные криптовалюты», — говорится в петиции.

Ее авторы заявили, что Доронин не скрывается от правосудия и не представляет никаких угроз обществу, а также не пытается уехать из России и выполняет взятые на себя обязательства перед инвесторами. В связи с этим они просят изменить ему меру пресечения.

В петиции говорится, что Finiko якобы не является финансовой пирамидой — компания занималась трейдинговой деятельностью. Ее деятельность нельзя назвать мошеннической, уверяют авторы документа.

Фото: Ирина Плотникова

Указывается, что инвесторы компании были ознакомлены со всеми документами, договором-офертой в личных электронных кабинетах. «Подписываясь, будучи предупрежденными о рисках, брали собственную ответственность за свои вложенные средства», — заявляют авторы петиции.

По состоянию на 11.37 сегодняшнего дня петицию подписали 5 173 человека.

Напомним, в июне Центробанк включил «Финико» в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. В декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». В июле 2021-го таковой ее признало и агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка. Прокуратура республики возбудила уголовное дело.

30 июля Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте Доронина на два месяца, до 28 сентября. В своем решении судья Идрисов отразил, что основания для опасений следствия в части того, что фигурант может скрыться, являются весомыми: постоянного места жительства не имеет, по месту регистрации не проживает, зато является гражданином России и Турции и имеет недвижимость за границей.

Незадолго до этого участники Finiko создали петицию, в которой требуют привлечь к уголовной ответственности Доронина. Она появилась на платформе Change.org и адресована Генеральной прокуратуре, прокуратуре Татарстана, а еще президентам России и РТ.



Татьяна Демина