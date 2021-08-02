Татарстанцев предупредили о 37-градусной жаре во вторник
3 августа в Татарстане местами ожидается сильная жара, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр РТ.
Так, во вторник днем в республике местами ожидается жара до +37.
Вчера научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что с 3 августа в регионах Поволжья температура воздуха повысится до +39 градусов. Аномально жаркая погода будет во всех регионах ПФО, в том числе в Татарстане.
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