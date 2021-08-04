PR-менеджер певицы МакSим сообщила, что артистка настроена на выписку

Певица МакSим, которая на этой неделе пришла в сознание после длительного нахождения в искусственной коме, «чувствует себя по-боевому» и настроена на выписку из больницы. Артистка уже способна самостоятельно сидеть на кровати. Ходить ей пока запрещают врачи.

На данный момент МакSим прописано специальное питание. Ей предстоят длительные терапевтические процедуры. О полном выздоровлении говорить пока рано, сообщила PR-менеджер певицы Яна Богушевская.

МакSим из больницы уже успела пообщаться с родственниками по видеосвязи, пишет RT.

О госпитализации певицы стало известно 15 июня. Ухудшение самочувствия она заметила накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену МакSим вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы давали отрицательный результат.

В конце июня у нее диагностировали 75-процентное поражение легких. Артистку перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

В конце июля директор певицы Маргарита Соколова рассказала, что состояние певицы начало улучшаться. «Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — заключила она.

Татьяна Демина