Пассажиры экстренно севшего в Казани рейса вылетели в Москву на другом самолете

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Пассажиры рейса Екатеринбург — Москва, который совершил вынужденную посадку в Казани в четверг, вылетели в Москву на другом самолете, сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Казань».



«Пассажиры вылетели в 05.07 на другом самолете. Была выполнена замена борта», — приводит слова пресс-секретаря международного аэропорта «Казань» Аделя Гатауллина «РИА Новости».

На борту самолета находились 26 пассажиров. В результате экстренной посадки никто не пострадал. Судно отогнали на стоянку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самолет Sukhoi Superjet 100, находясь над Удмуртией, подал сигнал бедствия, после чего начал снижение. Он провел в воздухе чуть больше часа. Он начал снижение с высоты полета в 2,1 тыс. метров. Посадка прошла успешно в 00.03. По предварительным данным, причина экстренной посадки связана с разгерметизацией.

Маргарита Головатенко