Фантики на 5 миллионов, или новогодний чес фальшивомонетчиков в Татарстане

По версии обвинения, за поставкой в Казань 1 089 поддельных купюр стоит Ротенберг

Фото: Ирина Плотникова

В Казани стартовал судебный процесс по делу о завозе в Татарстан из Дагестана крупнейшей партии фальшивых денег за последние 10 лет. Лишь малая часть из 5 липовых миллионов банкнотами в 5 тысяч рублей успела попасть в оборот, прежде чем за сбытчиками пришли сотрудники ФСБ и МВД. Дольше всех искали многодетную мать с полицейским прошлым из Чечни. В итоге лишь она сейчас находится под стражей. А вот обвиняемую в организации преступления бизнес-леди Раду Ротенберг суд арестовывать отказался. Детали — в материале «Реального времени».

Версия следствия: фальшивки на 5 миллионов купили за полтора



Глядя на девушку в стеклянном аквариуме, сложно поверить, что она является матерью трех детей и офицером полиции в отставке. В Советском райсуде Казани 35-летнюю уроженку Грозного Зарему Сагаеву защищают два адвоката. Претензии следствия она признала частично.

Со службы в органах внутренних дел МВД Чечни Сагаеву уволили 31 декабря 2019-го. Вероятно, задним числом, поскольку на тот момент женщина находилась на территории Татарстана и, по версии Следкома, скупала подарки своим детям на фальшивые банкноты, которые сама же и закупила в Дагестане по заказу бывшей однокурсницы по учебе на социально-экономическом факультете КХТИ Рады Ротенберг. Раньше эту даму родом из лениногорского села звали проще — Гульназ Ибрагимова, позже она выбрала более звучное имя и фамилию олигархов. По отчеству так и осталась Галиевной.

Казанская Ротенберг сейчас трудится менеджером в турфирме, а некогда заправляла своим бизнесом в сфере такси и строительства. Она единственная, кто полностью отрицает причастность к преступлению. Остальные на предварительном следствии вину признали частично, настаивая на одном — организованной группы не было, часть фигурантов даже не знакомы между собой.

Глядя на девушку в стеклянном аквариуме, сложно поверить, что она является матерью трех детей и офицером полиции в отставке

На скамье подсудимых оказался и близкий друг Рады, водитель по профессии Айрат Гилязов, а также его приятель —автоэлектрик Вадим Кузьмин.

Обвинение в незаконной перевозке, хранении и распространении подделок предъявлено экс-сотруднику полка ППС УВД Казани Рамазану Габдрахманову, а также его бывшему однокласснику, продавцу кальянных товаров Ильдару Мансурову. Им по 22 года, остальные члены группы старше. Все четверо парней являются уроженцами Альметьевска. Именно там, как установили следователи, Габдрахманов еще в детстве познакомился с будущей Радой Ротенберг.

Из оглашенного в суде гособвинителем Светланой Беловой следовало: 1 089 поддельных купюр на 5 млн 445 тыс. рублей из Махачкалы через Ростов-на-Дону в Казань 24 декабря 2019 года доставили Сагаева и Ротенберг, при этом «использовали методы конспирации», не позволившие обнаружить товар при досмотре в аэропорту. В тот же день 99 купюр для последующего сбыта в ресторане были переданы сотруднику полиции Габдрахманову.

На следствии Сагаева рассказала: приобрела партию подделок образца 1997 года через интернет на поступившие от Ротенберг средства в 1,5 млн рублей и в указанный день забрала мешок с деньгами в тайнике Махачкалы.

В отношении неустановленных производителей и продавцов фальшивок возбуждены отдельные дела.

Обвинение в незаконной перевозке, хранении и распространении подделок предъявлено экс-сотруднику полка ППС УВД Казани Рамазану Габдрахманову

Экс-сотрудницу МВД Чечни искали по всей стране

Как предполагают силовики, время оптовой поставки было выбрано с расчетом на предстоящий новогодний ажиотаж в магазинах и на то, что работа по сбытым фальшивкам начнется лишь после каникул...

За последние дни 2019-го и первые дни 2020-го Рада с Заремой и их друзья неоднократно покупали продукты и подарки в мелких и крупных торговых точках. Один раз даже щедро «оплатили» фальшивкой покупки посторонней бабушки, полагают силовики. В Казани отметились даже в «Южном» и «Меге» (выбирали не крупные магазины, а «островки» в проходах), в Лениногорске — в магазинах «Салям» и «Сезам», в Альметьевске — в ТРК «Панорама». В последнем, по версии обвинения, Гилязов «обналичил» три купюры, попутно получив от продавца два детских свитера, ремень и картину с арабской символикой. Позже эту картину изъяли у бывшего тестя и тещи Гилязова, ну а свитерами обвиняемый успел одарить собственных детей.

В числе покупок по делу фигурирует даже оригинальная игрушка — клубника с магнитными червяками. Также сбыт осуществлялся в общественном транспорте, АЗС, цветочных салонах, точках продажи фейерверков, барах и кафе. Любопытно, что именно в мелких торговых точках чаще всего возникали сомнения к качеству купюр. Правда, попыток задержать предполагаемых сбытчиков и вызвать полицию и там не предпринимали — лишь отказывались продавать товар.

В марте того же года за решеткой оказался Кузьмин

Позже эксперты дали однозначный ответ — завозные дензнаки номиналом 5 000 рублей образца 1997 года изготовлены не в АО «ГОЗНАК»:

изображение герба города Хабаровска выполнено с помощью трафаретной печати;

остальные изображения лицевой и оборотной стороны отпечатаны на струйном принтере;

защитная лента представляет собой полимерную полоску с металлическим блеском и деметаллизированными участками, которые образуют повторяющиеся светлые изображения «5000»;

выход защитной нити имитирован прошивкой листа с изображением оборотной стороны денежных билетов;

водяные знаки имитированы надпечаткой белой краской на оборотной поверхности одной из сторон билета.

Первую подделку уже 26 декабря 2019-го выявили при пересчете и проверке купюр в республиканском управлении инкассации. Быстро установили — купюра поступила из «Глобус Маркета».

К работе по этому делу сразу же подключились оперативники ФСБ и МВД Татарстана. За первым подозреваемым — Гилязовым — пришли уже 9 января 2020-го. Тот не сразу признался — липовые деньги мог получить в качестве долга близкой подруги. Суд заключил его под стражу. Через неделю задержали Ротенберг, однако в ее аресте силовикам отказали. В марте того же года за решеткой оказался Кузьмин. В мае под домашний арест отправили сержанта Габдрахманова. Сагаеву объявили в федеральный розыск и задержали лишь в сентябре 2020-го по прилету в Москву.

Сейчас под стражей остается лишь экс-сотрудница Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Чеченской республике. Написавший явку с повинной Мансуров и отрицающая причастность к преступлениям вину Ротенберг находятся под подпиской о невыезде, остальные фигуранты дела — под домашним арестом.

Как отметила в суде гособвинитель Белова, своими действиями фигуранты подрывали основы экономической и финансовой устойчивости государства

974 несожженных фальшивок и инвестиции в «Финико»

Первоначально расследованием этого дела занимались сотрудники МВД, но когда была установлена причастность их коллег, дела о фальшивках передали в Следком. До суда его довели сотрудники 4-го отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях в сфере экономики.

Вменяемое подсудимым преступление по ч. 3 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка и сбыт поддельных денег) относится к категории тяжких и предусматривает до 15 лет колонии со штрафом до 1 млн рублей. Как отметила в суде гособвинитель Белова, своими действиями фигуранты подрывали основы экономической и финансовой устойчивости государства, преследуя цель незаконного обогащения.

Активные действия оперативников помешали заработку. В деле фигурируют лишь 22 установленных факта сбыта фальшивок. Связи с полиции позволили участникам группы быстро узнать о провале и свернуть активные действия. Говорят, даже обсуждался вопрос об уничтожении оставшихся фальшивок, и после этого разговора Гилязов нашел в своей машине пакет с 974 купюрами. Решил, что Сагаева забыла его, взяв по ошибке другой, перед отъездом из Казани, и отвез груз в Альметьевск, где оставил в гараже у подельника. По версии обвиняемых, дагестанский фальшак взялся было сжечь их общий знакомый, однако слово не сдержал, и в марте 2020-го этот компромат при обыске на квартире в Альметьевске изъяли полицейские. Ну а знакомый получил статус свидетеля.

Мансуров в свою очередь рассказал силовикам, что хранившуюся у него и в тайниках приятеля-полицейского 81 купюру сжег в деревенской печи, когда гостил у дедушки с бабушкой.

Мансуров (справа) в свою очередь рассказал силовикам, что хранившуюся у него и в тайниках приятеля-полицейского 81 купюру сжег в деревенской печи

По данным источников «Реального времени», доказательствами обвинения по делу стали записи с камер наблюдения торговых точек и данные прослушки телефонных переговоров, которые мониторили чекисты Чечни. А еще — денежные переводы от Габдрахманова Ротенберг. По версии следствия, это был доход от реализации поддельных купюр.

Напомним, большинство фигурантов частично признает свою вину, категорически отрицая лишь участие в организованной группе. Полностью не согласна с обвинением лишь Ибрагимова-Ротенберг. Ее версия: 1,5 млн Сагаевой перечисляла не на покупку липовых денег, а под процент — на бизнес по купле-продаже табака. Когда та не вернула деньги и перестала отвечать на звонки, полетела в Грозный. В Казань фальшивки не привозила, привозила ли Сагаева — не знает. Переводы от Габдрахманова Ротенберг подтвердила, но объяснила — средства переводились в биткоины и инвестировались в проекты «Финико» и «Леонардо».

Ввиду объема обвинительного заключения в первый день его полностью огласить не успели. Заседание суда продолжится 10 августа.

МВД и Нацбанк предупреждают

Как утверждают источники «Реального времени», фигурирующие в этом деле поддельные купюры в других регионах России пока не выявляли. Однако силовики советуют проявлять бдительность при расчетах наличными.

С начала года в Татарстане выявлено 199 фальшивых банкнот номиналом 5 000 рублей — это 94% от общего числа поддельных денег, восемь банкнот 1 000 рублей и две в 2 000 рублей и 500 рублей. А еще — две липовые купюры номиналом 100 долларов США. Этой статистикой на днях поделились начальник отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Казани Ильнур Алиуллин и замуправляющего отделением банка России по Татарстану Павел Солдатов.

Специалисты Нацбанка на встрече с журналистами напомнили — для определения подлинности необходимо проверять наличие на банкнотах не менее трех защитных элементов:

При осмотре подлинной купюры 5 000 рублей на просвет на купонных полях будут видны водяные знаки: на узком — вертикально расположенное цифровое обозначение номинала 5 000, на широком — изображение фрагмента памятника Н.Н. Муравьеву-Амурскому, справа от которого находится число 5 000.

В правой верхней части лицевой стороны банкноты ниже герба Хабаровска также расположено число 5 000, складывающееся из ровных параллельных рядов микроотверстий, неразличимых на ощупь.

При наклоне банкноты цвет герба меняется с малинового на золотисто-зеленый.

Еще один важный элемент — защитная нить с перламутровым блеском, пять участков которой выходят на поверхность банкноты с оборотной стороны. На просвет она имеет вид темной полоски с ровными краями и повторяющимся светлым числом 5 000 в прямом, перевернутом и зеркальном отображении.

Расплачиваясь за товар или услугу, гражданин может даже не знать, что у него на руках фальшивка. Фото МВД по РТ

Как отмечают в МВД, некоторые фальшивые купюры совершают неоднократный оборот — через торговые точки попадают во вторые-третьи-четвертые руки. Расплачиваясь за товар или услугу, гражданин может даже не знать, что у него на руках фальшивка.